Eurowings: si vola a meno di 30 euro fino a giugno 2020

State già pensando alle prossime vacanze estive? In attesa della bella stagione, potreste iniziare a programmare un break primaverile, per staccare un po’ dalla routine quotidiana. E se amate la Germania, c’è anche un’offerta giusta per voi, che non potrete proprio lasciarvi sfuggire.

Eurowings, la famosa compagnia aerea low cost tedesca, ha infatti deciso di pensare proprio a voi che sognate ad occhi aperti un bel weekend in giro per il mondo. In questi giorni, sul suo sito ufficiale potrete trovare numerosi voli a partire da meno di 30 euro, per raggiungere le tante destinazioni in Germania fino al prossimo giugno 2020. Dovrete però affrettarvi, perché gli sconti potrebbero terminare presto. E siamo certi che in moltissimi si stanno già precipitando a prenotare la loro prossima vacanza.

Volete qualche esempio? Se state pensando ad una fuga romantica per San Valentino, a febbraio potete volare da Roma Fiumicino a Düsseldorf a partire da 29,99 euro. La metropoli sul Reno non è soltanto una bellissima città d’arte e di cultura, dove annualmente si svolgono numerosi eventi famosi a livello internazionale (ha un polo fieristico davvero immenso), ma anche un luogo dove regna la magia. Una passeggiata lungo il fiume scioglierà anche i cuori più duri, e potreste approfittarne per compiere un gesto davvero romantico.

Partendo a marzo, invece, potreste optare per una bella vacanza ad Amburgo: puoi trovare il biglietto per il volo da Milano Malpensa a partire da 29,99 euro. Questa è un po’ la capitale della cultura in Germania, un luogo dove è possibile ammirare musei ricchi di opere d’arte e mostre di artisti internazionali. Ma non solo: potrete rimanere incantati davanti a monumenti storici e trascorrere ore a fare shopping in esclusive boutique. E la sera, il divertimento prosegue grazie ai mille locali che vi garantiranno una folle avventura.

Se non siete mai stati a Stoccarda, questo è il momento giusto. Ad aprile, potrete volare da Venezia a prezzi che partono da appena 29,99 euro, alla scoperta di una delle città più amate dai turisti. La sua fama è davvero meritatissima. Teatri e musei offrono tanti spettacoli culturali che vi lasceranno a bocca aperta. E se siete appassionati di automobili, qui potrete visitare i famosi musei dedicati alla Porsche e alla Mercedes-Benz.

Infine, maggio è il mese perfetto per un weekend a Monaco di Baviera. È vero, è ancora un po’ presto per l’Oktoberfest, ma vi garantiamo che anche in questo periodo dell’anno c’è molto da vedere in questa splendida città. Siamo sicuri che rimarrete sorpresi dalla magnificenza di luoghi come il Castello di Nymphenburg, un capolavoro barocco che oggi rappresenta una delle residenze reali più belle e più lussuose d’Europa. Potete regalarvi una vacanza splendida a partire da 29,99 euro, volando da Lamezia Terme.