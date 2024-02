L’offerta Ryanair per volare verso le mete calde

Fonte: 123rf Cala Salada, una delle spiagge più belle di Ibiza

La voglia di un viaggio al caldo aumenta con il persistere del maltempo. Se siete amanti del sole e delle alte temperature, non perdetevi l’offerta Ryanair con voli verso alcune destinazioni estive.

L’offerta è valida fino al 7 marzo per volare tra marzo e fine aprile. Ci sono biglietti aerei a partire da 29,99 euro a tratta, ma spulciando tra le offerte se ne trovano anche a prezzi inferiori.

Ecco i nostri consigli di viaggio per partire verso il caldo.

Rotta verso le Isole Baleari

Per chi cerca il sole e le temperature sopra i 20°C non c’è niente di meglio di un viaggio alle Baleari in questo periodo. Vicine, economiche – fuori stagione – e ricche di attrazioni, sono la meta più consigliata per un viaggio a primavera.

Ci sono voli su Ibiza a 15 euro e su Palma di Maiorca a 21 euro. Se le splendide spiagge di queste isole vengono prese d’assalto durante l’estate, già a primavera è possibile godere di un clima gradevole, oltre al fatto di non trovare la folla che si accalca in alta stagione.

Oltre a godervi le isole pressoché deserte, potrete anche trovare offerte di alloggi molto interessanti, visto che la stagione balneare non è ancora iniziata.

Ibiza ha uno splendido centro storico, Dalt Vila, insignito del riconoscimento di Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Il dedalo delle viuzze, gli scorci panoramici, i ristorantini chic, la vista dalla città alta e le botteghe dove acquistare capi in pieno stile ibizenco sono solo alcune delle cose da vedere e da fare durante un tour a piedi della cittadina.

Palma è la meta perfetta dove andare in bassa stagione. Innanzitutto, è una vera città con i suoi circa 500mila abitanti ed è molto interessante dal punto di vista culturale perché ha un sacco di attività, di musei anche di arte contemporanea, come la Fundació Miró e altre private.

Poi c’è la cattedrale (Catedral de la Mar o La Seu) che è un gioiello Gotico, dove però ci sono anche opere di arte antica e contemporanea, opere di Antoni Gaudí e altre. Inoltre, Palma è molto vivace e piena di ristoranti. Ma la cosa interessante è che in questa stagione a Maiorca si possono percorrere dei sentieri che d’estate, per via del caldo, non si possono fare.

Malta, l’isola del sole e del relax

Ogni momento è quello giusto per fare un viaggio sull’isola di Malta. Fuori stagione, poi, è una meta perfetta perché si spende meno e si può godere del meglio che la destinazione può offrire praticamente tutto per sé. Ci sono voli a partire da 19,99 euro a tratta.

Chi cerca una vacanza all’insegna del relax, del mangiare bene e delle belle escursioni, deve venire qui in bassa stagione. Questo periodo è perfetto per il trekking, la mountain bike e per praticare attività all’aria aperta. Ma le isole di Malta – Gozo e Comino – sono conosciute anche per il diving, che si fa benissimo tutto l’anno.

La Grecia da scoprire a primavera

Se la stagione non è ancora quella ideale per fare vita da spiaggia, c’è una Grecia che è perfetta per la stagione primaverile. Ed è quella delle grandi isole: Creta, Rodi, Cipro e Corfù. Ci sono voli a partire da 19,99 euro da diversi scali italiani per raggiungere in poche ore una di queste mete meravigliose. Il grande vantaggio è che non servono traghetti, aliscafi né voli interni per arrivarci.

Oltre alle tante splendide spiagge che ci sono su queste isole, sono ricche di siti archeologici, di pittoreschi villaggi, di interessanti musei e di taverne che invogliano a trascorrevi giornate intere con le gambe sotto il tavolo.

Ma ci sono anche tante escursioni che si possono fare a piedi o in bicicletta, per scoprire parchi, grotte, monti, canyon, grazie alle quali poter godere di panorami fantastici. Per citarne alcune: la grotta di Zeus a Creta, un importante luogo di culto dell’epoca minoica. La leggenda narra che fu proprio in questa caverna che venne nascosto Zeus alla nascita per salvarlo dall’odio del padre. Oppure, la Valle delle Farfalle, nell’entroterra di Rodi, un’area protetta di circa 60 ettari tra ruscelli, cascate, una vegetazione lussureggiante, ma soprattutto abitata da milioni di farfalle multicolori.