Perché visitare Stoccarda, la Capitale del Baden Württemberg

Siamo in pieno Agosto e non è la prima volta che ci troviamo all’estero per motivi non strettamente collegati al viaggio e all’esplorazione; in questa occasione infatti siamo nella Germania del sud per assistere al momento in cui una coppia di cari amici si promette amore eterno, cosa che in maniera divertente ci porta a confrontarci con le usanze di un matrimonio fuori dai confini nazionali. Un’esperienza goliardica e bizzarra, che ci rende ancora più curiosi di scoprire di più su questo Paese.

Abbiamo già esplorato pezzi della Germania in passato, ma ci saranno sempre delle zone del mondo che non hai ancora scoperto, soprattutto quando si tratta di un Paese grande e pieno di sorprese come questo.

Per cui avendo di base l’istinto esploratore attivo h24, ne approfittiamo per ritagliarci alcuni giorni da dedicare all’esplorazione di zone che negli anni abbiamo potuto approfondire poco e spesso a singhiozzi.

La Germania è una nazione molto ricca di siti storici, di attrazioni particolari e di punti d’interesse, fra i castelli, le città e la natura non sappiamo davvero come dividerci.

Consultandoci con i nostri amici ‘locals’, chiedendo cosa non perderci della zona circostante, ci viene esplicitamente detto che “Stoccarda è una città brutta” e che potremmo benissimo evitare di visitarla.

Più che farci frenare prendiamo queste parole come una sfida personale, per darci delle risposte e capire se davvero le cose stanno così. La visita di Stoccarda è pianificata per il giorno dopo. Si parte.

Visitare Stoccarda e il Baden-Württemberg

Approdiamo a Stoccarda in una giornata nuvolosa, dall’aria minacciosa ma fortunatamente (in fondo) gentile.

I collegamenti con Stoccarda sono facili da intercettare e hanno prezzi piuttosto contenuti; la raggiungiamo dalla limitrofa cittadina di Ulma con appena 1 ora di bus (5€).

Questa zona brulica davvero di luoghi da scoprire e grazie alla rete dei trasporti pubblici essi sono tutti ben collegati tra loro, vedi Norimberga, Monaco di Baviera, Augusta, Ulma, e tutte le attrazioni che vi sono nascoste in mezzo; pur essendo a centinaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro sono tutti parte di un’invisibile rete di zone che per svariati motivi vale la pena visitare (anche in un’unica spedizione).

Anche dentro Stoccarda i mezzi di trasporto sono attivi costantemente e convergono tutti verso la stazione centrale, punto cruciale anche dello sviluppo urbano.

La stessa Stazione Centrale Hauptbahnhof infatti é anch’essa un’attrazione da visitare in quanto è uno degli edifici di rilievo del centro cittadino. Sul tetto dell’immenso stabile un grosso stemma Mercedes Benz rotea 24ore al giorno, e da qui parte anche il viale principale, Königstraße, il quale vanta numerosi negozi e alcuni dei musei principali di Stoccarda.

É proprio da qui che cominciamo a passeggiare in città e appena dopo pochi passi ci imbattiamo già in una delle zone peculiari del centro storico, la piazza principale, Schlossplatz, ampia ed elegante, con due grandi fontane sceniche posizionate in un notevole gioco simmetrico che mostrano cherubini intenti a sostenere il fantasioso susseguirsi di schizzi d’acqua.

Il giardino che riempie tutta la piazza, molto curato e pieno di fiori, per un attimo ci fa “dimenticare” di essere in Germania, la Germania che sempre immaginiamo rigida ed austera, e ci fa pensare che in fondo il rigore di un popolo il più delle volte sfocia in quello che diventa una maggiore cura degli spazi e dell’ambiente.

Questo si trasforma direttamente in armonia visiva (e non solo), cosa che conferisce al luogo che stiamo osservando molti più punti di quelli che l’idea collettiva vorrebbe assegnargli.

Non è tutto, con un solo sguardo riusciamo ad adocchiare la Colonna del Giubileo e il Neues Schloss, “Palazzo Nuovo”, quello che un tempo fu la residenza dei nobili del Baden-Württemberg. Oggi l’immenso stabile ospita le sedi ministeriali del Governo.

Scopriamo così che la città è stata appunto la casa della famiglia nobiliare che intorno al 1800 vide il passaggio da Ducato a Regno, la quale costruì tutto lo scheletro del centro cittadino e non solo, la Biblioteca Baden-Württemberg, il Teatro dell’Opera e addirittura le proprie residenze estive posizionate sulle colline della zona.

L’idea che era stata messa nella nostra mente di “città brutta” si stava sgretolando velocemente.

Le attrazioni principali di Stoccarda

Proprio a ridosso della piazza principale di Stoccarda numerose attrazioni le rubavano un pezzo della scena, come il grande cubo di vetro che si ergeva davanti a noi, il Kunstmuseum, Museo d’Arte Contemporanea, e un centro commerciale che aveva le sembianze di un tempio greco costruito in tempi odierni.

Ci guardiamo attorno e notiamo che la vita cittadina è rilassata e scandita da ritmi pacati; seppur nella stessa giornata passiamo da una pioggia estiva al sole splendente la gente sembra essere abituata al clima altalenante e cattura prontamente ogni momento in cui la luce solare illumina le strade e soprattutto i parchi.

Passeggiando per il centro ci imbattiamo in numerosi campanili che spuntano fra i palazzi e incuriositi giriamo per le vie in cerca dei punti più particolari. È così che scopriamo la Collegiata di Santa Croce, risalente al 1320, la quale conserva al suo interno (seppur abbastanza lineare e scarno in quanto ad allestimento) le tombe dei Sovrani del Württemberg.

Più avanti troviamo anche il Landesmuseum, Museo di Storia del Baden-Württemberg e il Markethalle, il mercato al chiuso della città. Al suo interno l’ambientazione è davvero piacevole, tra stand di frutta e di affettati dal mondo troviamo anche degli angoli alimentari dove espositori tedeschi (e non) preparano assaggi caldi, bratwurst (tipici hot-dog fatti con salsicce locali), calici di birra e vini selezionati.

I visitatori qui si godono un’atmosfera piacevole che rilassa e allo stesso tempo delizia, come una piccola coccola in una giornata in cui il cielo grigio non preoccupa più di tanto.

Proseguiamo in direzione del Teatro dell’Opera, lo Staatstheater, una imponente struttura costruita in pietra arenaria, circondata da tanto verde e un laghetto. Questa zona è proprio attaccata al centro della città ma sembra separata da una linea immaginaria (non solo immaginaria se vogliamo, data la presenza di imponenti edifici che dividono le aree).

Il teatro dell’Opera infatti si trova all’interno di una piccola oasi di pace, arricchita da una grande fontana al centro del lago, papere che si aggirano nell’erba, gente sdraiata sui prati intenta ad approfittare di ogni momento libero e statue che segnano il perimetro dei sentieri battuti. Un piccolo ritaglio di serenità all’interno dello stesso centro più vivo.

L’ora di pranzo arriva velocemente e per noi arriva uno dei momenti preferiti, non solo perché siamo amanti del buon cibo, ma anche e soprattutto perché finalmente possiamo assaggiare le pietanze tipiche della zona. Senza pensarci troppo ordiniamo un piatto di Curry-Bratwurst, salsiccia tedesca dalle dimensioni piuttosto abbondanti, cucinata in una deliziosa salsa al curry e servita con patatine fritte e boccale di birra a corredo. E siccome non ci vogliamo perdere nulla chiediamo pure un pretzel.

I pretzel qui vengono serviti a qualsiasi ora e adattati a qualsiasi pasto, lo si mangia già a colazione (anche abbinato a miele e marmellata), a pranzo come accompagnamento al posto del pane, negli spuntini, in pratica a tutte le ore e in qualunque luogo.

Finita la felice parentesi del cibo saltiamo su un bus intenti a raggiungere le attrazioni appena fuori dalla città, muovendoci con i mezzi di trasporto pubblico, efficienti e puntuali. Per una questione di semplicità optiamo per il pass giornaliero che al costo di 6€ a persona ci da la possibilità di usare i mezzi illimitatamente e lungo le principali aree urbane.

È così che raggiungiamo il museo Mercedes Benz, visitabile al costo di 10€, il museo Porsche, visitabile al costo di 8€, i quali raccolgono non solo l’evoluzione delle due importanti case automobilistiche ma tutto l’impegno, il progresso e la passione che questo Paese ha messo nello sviluppo del concetto di automobile.

Ci siamo ritrovati addirittura a correre mentre cercavamo di raggiungere il Castello di Schloss Solitude, posizionato sulla collina, a circa 20 minuti dal centro città, per paura di non fare in tempo per visitarlo.

Questa gigante tenuta dal particolare stile Rococò fu un tempo la residenza estiva dei Duchi del Württemberg, i quali da qui godevano di una bellissima vista panoramica sulla città.

Sfortunatamente non facciamo in tempo ad aggiungerci all’ultimo tour guidato, che comincia ogni pomeriggio alle 16:30, unica opzione per visitare il Castello all’interno.

Incuriositi ancor di più (già dall’esterno) dall’originale impronta della struttura ci limitiamo a sbirciare dentro le sale interne attraverso le grandi vetrate, e quello che vediamo ci piace moltissimo.

Tra i bus e le passeggiate ci è venuta di nuovo una gran fame e prima di lasciare la città ci dedichiamo volentieri ai diversi tipi di stuzzichini a base di carne e di birra locale che si sa, in Germania fa davvero scuola.

Rivedendo il nostro itinerario iniziale ci rendiamo conto che non abbiamo fatto in tempo a visitare la Torre della TV, un’altra delle attrazioni turistiche poco fuori Stoccarda, visitabile al costo di 9€, la quale offre una vista panoramica sulla città da un’altezza di ben 217 metri.

Vale la pena visitare Stoccarda?

Quando ci siamo rivisti con i nostri amici locals, gli stessi che avevano assoggettato a Stoccarda l’aggettivo di città brutta, ci è stato chiesto quali erano state le nostre impressioni in merito.

Avreste dovuto vedere la loro faccia mentre elencavamo loro dei dettagli della città che in fondo neanche un tedesco a volte tende a conoscere, accentuato dal fatto che un visitatore attento e curioso cerca sempre di estrapolare dalla visita gli aspetti positivi di un luogo.

La cosa più piacevole è stata vedere l’espressione dei nostri interlocutori che si trasformava man mano da perplessità a curiosità, come se per un attimo fossimo riusciti a farli ricredere delle loro convinzioni, le quali sono state probabilmente dettate solo da valutazioni superficiali.

In fondo, lungo i nostri viaggi abbiamo imparato sulla nostra pelle che non esistono luoghi né città brutti, tutto dipende dalla curiosità e dalla capacità di sorprendersi del viaggiatore che ancora una volta sarà in grado di sfatare luoghi comuni e regalare parole positive ad una città come Stoccarda, la quale contribuisce (anche economicamente essendo una città ricca) a dare alla Germania un aspetto curato, gustoso e colorato.

Secondo voi vale la pena visitare Stoccarda? 🙂

