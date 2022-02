Hundertwasserhaus: il volto colorato e iconico di Vienna

Musei e gallerie d’arte, palazzi eleganti e quartieri aristocratici, concerti di musica classica e ampi parchi pubblici: Vienna è una città meravigliosa che non finisce mai di stupire, una delle più belle capitali europee da scoprire e riscoprire più volte nella vita.

Ed è proprio nel cuore della città, all’ombra dei monumenti e delle attrazioni turistiche che attirano qui ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, che si nasconde il suo lato più inedito e spettacolare, quello da scoprire tra i colori dell’Hundertwasserhaus.

C’era una volta Friedensreich Hundertwasser

Situato nel quartiere di Landstraße, nella zona est del centro della città già celebre per le sue lussuose ambasciate, troviamo un complesso di case popolari costruite nel tra il 1983 al 1985 a Vienna dall’architetto e artista Friedensreich Hundertwasser dal quale gli edifici e il villaggio hanno ereditato il nome.

Basta guardarle per comprendere come quel complesso di case si sia trasformato con il tempo in una vera e propria attrazione architettonica da raggiungere, osservare e fotografare. La firma dell’architetto è inconfondibile ed è ben visibile in ogni dettaglio di quegli appartamenti che, a guardarli nella loro interezza, assomigliano ora a un quadro, ora a un puzzle costruito da un bambino.

Ma da qualsiasi punto lo si guardi, il complesso nel terzo distretto di Vienna, restituisce un’affascinante e inedita prospettiva di Vienna. Alla bellezza dei colori e dei dettagli si aggiunge anche un’altra caratteristica, la presenza di oltre 200 alberi, arbusti e piante che trasformano gli edifici in un’oasi verde nel cuore della città.

La sensazione di smarrimento che si prova quando ci si ritrova di fronte a iconiche creazioni architettoniche sparse per il mondo, nel caso della Hundertwasser, lascia spazio a un sentimento diverso, inedito. Sembra quasi di sentirsi al sicuro all’interno di quegli edifici fiabeschi e bizzarri. Sembra quasi di sentirsi a casa.

Quella sensazione non è sbagliata perché l’obiettivo primario di Friedensreich Hundertwasser, nella costruzione del suo straordinario complesso, era quello di creare dei rifugi, dei nascondini, dei luoghi dove poter trascorrere il tempo sentendosi sicuri e protetti.

Hundertwasserhaus: non solo case

Di fronte all’agglomerato di appartamenti colorati che conquistano la vista già in lontananza, è stato costruito anche e l’Hundertwasser Village. Si tratta di un centro commerciale straordinario, l’unico che porta la firma dell’architetto.

Costruito tra il 1990 e il 1991, questo spazio commerciale è pensato come una piccola piazza di paese sulla quale si affacciano bar, caffetterie e diversi negozi. Anche in questo caso, ovviamente, lo stile tipico di Hundertwasser è percettibile in ogni dettaglio visivo.

E se l’esperienza bizzarra e sensoriale creata dal visionario artista non dovesse bastare, ecco che c’è un altro luogo da inserire in questo itinerario surreale e fiabesco. Stiamo parlando della Kunst Haus Wien situato a pochi isolati dalla Hundertwasserhaus.

Si tratta di un museo, il cui edificio porta la firma inconfondibile dell’artista. Uno spazio espositivo straordinario che si snoda su una superficie di 1600 metri quadri. Non mancano, ovviamente, le opere di Hundertwasser alle quali si affiancano quelle di altri artisti di fama internazionale in occasione di mostra temporanee.

Ma l’esperienza straordinaria non finisce qui perché all’interno della caffetteria Kunst und Café, situata proprio al fianco del museo, è possibile guardare il film della vita di Friedensreich Hundertwasser dove è lo stesso artista ad aprire le porte della sua casa.