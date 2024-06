“Camper In Viaggio”, i luoghi più belli dell’itinerante programma Rai estivo

A partire dal 3 giugno e fino al 6 settembre su Rai 1 andrà in onda “Camper In Viaggio”, un programma itinerante che ci porta a scoprire luoghi da sogno

Fonte: iStock La bellissima Cala d'Oliva, borgo dell'isola dell'Asinara

Viaggiare in libertà è forse una delle cose più soddisfacenti per chi adora girare il mondo, ma per diversi motivi non sempre è possibile. Ciò non toglie che uno dei mezzi di trasporto migliori per chi desidera vivere questo tipo di adrenalina è il camper, poiché garantisce la massima autonomia negli spostamenti e negli orari. Non a caso, Rai 1 ha deciso di inserire nel suo palinsesto televisivo un programma che racconta proprio di viaggi itineranti e che tocca luoghi del nostro Paese che lasciano senza fiato: sta per ripartire “Camper In Viaggio”.

“Camper In Viaggio”, edizione 2024

Dal 3 giugno al 6 settembre su Rai 1 è possibile assistere alla nuova edizione di “Camper In Viaggio”, il programma itinerante estivo che porterà il pubblico in giro per l’Italia in compagnia di veri camperisti.

Condotto da Tinto e da Lorella Boccia, sarà visibile dalle 11.30 alle 12.00 con protagonisti che dovranno compiere missioni giornaliere, affidate dal “Professore” Umberto Broccoli, scoprendo luoghi, prodotti artigianali e sport estivi.

Nella prima settimana, dal 3 al 7 Giugno, “Camper in viaggio” arriverà in Sardegna, facendoci scoprire località che sono una più bella dell’altra.

Alghero, la Barcellona della Sardegna

“Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero”, cantava Giuni Russo, e “Camper In Viaggio” partirà proprio da una piazzola di sosta di un campeggio di questa bella località della Sardegna.

Fonte: iStock

Situata sulla costa nord-occidentale di questa isola immersa nel limpido Mar Mediterraneo, è una città circondata da antiche mura e nota per il suo centro storico lastricato. A colpire il visitatore sono i suoi edifici catalani in stile gotico e il suo mare da sogno, ma anche il fatto che è considerata la Barcellona della Sardegna: la città ha conservato l’uso della lingua catalana, rendendola di fatto un’isola linguistica dove parte della popolazione continua a parlare questo idioma nella variante locale.

Tante le meraviglie da esplorare, ma senza ombra di dubbio vale la pena fare una passeggiata lungo i bastioni del porto fino ad arrivare, a passo lento, presso la splendida insenatura naturale affacciata su un mare di color smeraldo.

Capo Caccia, patrimonio naturale dal valore inestimabile

La seconda tappa del programma di Rai 1 è Capo Caccia, un’importantissima aerea protetta che sorge nel territorio di Alghero.

Un luogo più che straordinario, in quanto comprende un patrimonio naturale dal valore inestimabile, impreziosito da calcari ricchi di fossili e rare piante sulle rupi. Il visitatore qui ha la possibilità di scoprire emozionanti siti naturalistici e archeologici con itinerari di trekking e speleologici, e poi immense falesie a strapiombo sul mare, grotte aeree e sommerse, rare forme di vita come il corallo e molto altro ancora.

La Pelosa, paradiso in Terra

“Camper In Viaggio” ci permetterà di conoscere più a fondo un vero e proprio paradiso in Terra: la Spiaggia La Pelosa. Considerata una delle spiagge più belle d’Europa, si estende nella costa nord-occidentale della Sardegna, vicino al piccolo ma suggestivo borgo di Stintino.

Fonte: iStock

Quando vi si arriva pare quasi di vivere un sogno, perché si presenta agli occhi del visitatore come un quadro dipinto con sabbia candida e finissima. Non è di certo da meno il mare, che regala trasparenze uniche e tinte caraibiche che si confondono con l’azzurro del cielo.

È bene sapere, tuttavia, che per proteggerla è stato emanato un regolamento che prevede l’uso esclusivo di stuoia sotto il telo da bagno, divieto di fumo (se non negli appositi spazi), risciacquo di piedi, attrezzatura da spiaggia e anche l’ingresso contingentato.

Isola dell’Asinara, tra storia e natura

L’ultima tappa delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 Giugno sarà la straordinaria Isola dell’Asinara, un altro gioiello di immenso valore della Sardegna. Si tratta di uno scrigno di tesori che si estende su 50 chilometri quadrati che comprendono meraviglie naturali e storiche: le prime tracce umane sono le domus de Janas di Campu Perdu, ma non mancano di certo testimonianze medievali, come i ruderi del monastero camaldolese di Sant’Andrea e il bellissimo Castellaccio, e Cala d’Oliva, un centro abitato che toglie il fiato.

Un territorio straordinario, quindi, e da poter percorrere in bici, a cavallo, a bordo di fuoristrada, trenini e caratterizzato da coste che in alcuni lati sprofondano con ripide scogliere, mentre in altri sono sabbiose e lambite da acque dai colori emozionanti.