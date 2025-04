Tra i padiglioni più attesi all’ Expo 2025 di Osaka, quello del Giappone si distingue per la sua eleganza concettuale e per il profondo legame con la tradizione. Progettato da due figure di rilievo nell’architettura contemporanea giapponese, lo studio Nikken Sekkei e il designer Oki Sato, si presenta come una struttura circolare realizzata interamente in legno, materiale carico di simbolismo nella cultura nipponica. Collocato ai margini dell’anello centrale noto come, sorge all’interno della "Foresta della Tranquillità", un’area pensata per evocare una sensazione di pace e connessione con la natura. (Nella foto, particolare del Padiglione del Giappone)