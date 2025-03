Il giardino più pericoloso dell'Inghilterra custodisce oltre 100 piante tossiche, inebrianti e narcotiche: dove si trova e come visitarlo...senza rischiare

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: Getty Images L'entrata al giardino dei veleni di Alnwick

All’ingresso c’è un cancello di ferro nero dove spicca la frase: “Queste piante possono uccidere” e, giusto per far arrivare bene il concetto ai visitatori, è decorato con tanto di teschio e ossa incrociate. Sembra uno scherzo, ma in realtà non lo è perché il terreno custodito con cura oltre quelle sbarre è il giardino più letale del mondo.

Fondato nel 2005, il Giardino dei Veleni presso l’Alnwick Garden nel Northumberland, in Inghilterra, ospita più di 100 piante tossiche, inebrianti e narcotiche. Se avete il coraggio di oltrepassare il cancello potete farlo, ma solo accompagnati da guide autorizzate le quali, prima di entrare, vi daranno qualche informazione da tenere a mente.

La più importante? È assolutamente vietato toccare, assaggiare o annusare qualsiasi pianta presente anche perché, in passato, alcuni ospiti sono occasionalmente svenuti per aver inalato fumi tossici mentre passeggiavano all’interno del giardino!

Dove si trova il giardino di Alnwick

L’Alnwick Garden si trova nella città di Alnwick, nel Northumberland, in Inghilterra, vicino al confine con la Scozia. Il giardino è adiacente al castello, dove una combinazione di tunnel oscuri ricoperti d’edera e aiuole a forma di fiamma creano l’atmosfera per quello che viene considerato uno spazio educativo e intrigante, dove le piante più pericolose sono tenute in sicurezza all’interno di gabbie giganti.

Cosa vedere nel giardino di Alnwick

Progettato con l’intento di essere un luogo non convenzionale, l’Alnwick Garden rappresenta un giardino unico e contemporaneo dove perdersi nel misterioso labirinto di bambù, esplorare i pericoli del Giardino dei Veleni o ammirare la grande cascata della Sage Wealth Management.

Qui potrete trascorrere una giornata all’insegna delle bellezze naturali, soprattutto durante il periodo delle fioriture. Il Giardino dei Ciliegi, per esempio, vanta la più grande collezione di Taihaku al mondo, composta da 329 alberi che fioriscono tutti insieme per un massimo di due settimane verso la fine di aprile/inizio maggio. Giugno e luglio, invece, sono i periodi più belli dell’anno per visitare il roseto, dove sono custodite 3000 rose.

Oltre ai fiori, nel giardino di Alnwick ci sono anche altre attrattive, come la casa sull’albero in legno più grande del mondo, vincitrice di diversi premi, un parco di mini golf e un bar dove potrete fare l’esperienza di un classico afternoon tea all’inglese.

L’area del Giardino dei Veleni

Il Giardino dei Veleni è una delle aree più suggestive del giardino perché ospita oltre 100 specie di piante pericolose, tossiche e nocive come la Strychnos nux-vomica, la pianta con cui si produce la stricnina, l’Hemlock, la pianta con cui è stato avvelenato Socrate, o il Ricinus communis (l’origine dell’innocuo olio di ricino, ma anche della mortale ricina). Un’altra delle piante pericolose coltivate qui è l’Aconitum, o luparia, che contiene aconitina, una neurotossina e cardiotossina.

All’interno del giardino ci sono anche molte piante e alberi di uso comune e di cui non si conosce, a volte, la pericolosità, come l’albero di maggiociondolo, il secondo albero più velenoso del Regno Unito. Molte persone lo possiedono perché quando fiorisce mostra degli splendidi fiori gialli, ma contiene anche un veleno chiamato citisina. Se uno dei rami dovesse cadere e venisse raccolto dopo mesi da un cane…il finale potete immaginarlo!

Ma non tutte le piante presenti nel giardino hanno esclusivamente una natura pericolosa, anzi. Alcune di queste sono la fonte di cure mediche, come il tasso, che viene utilizzato nel trattamento del cancro al seno, o la pervinca i cui ingredienti possono essere fatali, ma se lavorati correttamente producono farmaci benefici.

Inoltre, il giardino fa parte di un programma di educazione sulle droghe, soprattutto considerando che il nord-est ha i tassi di mortalità per droga più alti in Inghilterra e Galles. L’obiettivo del programma, quindi, è quello di educare sulle piante da droga e prevenirne i danni in caso di un loro abuso.

La riqualificazione del giardino di Alnwick

La riqualificazione del giardino di Alnwick cominciò nel 1996 grazie a un’idea di Jane Percy, Duchessa di Northumberland. Insieme all’architetto paesaggista Jacques Wirtz e al supporto di un gruppo di volontari, realizzò uno dei progetti di giardinaggio più ambiziosi in Gran Bretagna dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Durante la prima fase è stata creata l’immensa fontana, nella seconda la grande casa sull’albero, che ospita il bar. L’idea per la creazione del Giardino dei Veleni, invece, nacque dopo che la Duchessa visitò l’Orto Botanico di Padova, restando impressionata dalle piante medicali custodite al suo interno.

Come visitare il giardino di Alnwick

Gli orari di apertura vengono aggiornati stagionalmente e sono consultabili sul sito ufficiale del giardino di Alnwick. Acquistando il biglietto d’ingresso avrete accesso alle diverse aree, compresa quella dedicata al Giardino dei Veleni, per la quale consigliamo di informarvi sugli orari dei tour guidati, dove vengono accettate massimo 20 persone a gruppo.

Il biglietto d’ingresso per gli adulti costa 13,20 sterline (intorno ai 15 euro), per i bambini sopra i 5 anni costa 5,50 sterline (intorno ai 6,50 euro), mentre i bambini sotto i 5 anni entrano gratis.