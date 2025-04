Salite sul vostro camper e andate alla scoperta delle fioriture meno note da ammirare in Italia: dalle orchidee in Sardegna alla lavanda di Morano Calabro

Non importa la tipologia del mezzo, che si tratti di un camper moderno e dotato di ogni comfort, di un classico van dallo stile vintage o di un furgone che avete omologato voi stessi, un viaggio on the road è sempre un’ottima idea. Con voi c’è tutto il necessario, l’unica cosa di cui avrete bisogno è lasciarvi trasportare dall’imprevedibile e assaporare ogni momento di quest’esperienza.

E non è necessario guidare per chilometri e chilometri per fare un road trip incredibile perché in Italia, fortunati noi che ci viviamo, le bellezze ci aspettano dietro ogni curva, soprattutto quando è periodo di fioritura. Ma quali sono le più belle e facilmente raggiungibili con il camper, magari vicine a delle comode aree sosta dove dormire? Eccole!

Campi di lavanda a Sale San Giovanni, Piemonte

La bellezza del sud della Francia, ma in Piemonte: siamo tra i campi di lavanda di Sale San Giovanni, un piccolo borgo situato in provincia di Cuneo. Qui, all’inizio dell’estate, le campagne si trasformano in un tappeto naturale viola e blu che raggiunge il massimo della fioritura l’ultimo weekend di giugno, quando viene organizzato anche l’evento “Non solo Erbe”. In quest’occasione, il comune e la pro loco organizzano l’annuale fiera dedicata alle erbe officinali locali, compresa la lavanda.

Per ammirare i campi di lavanda potete lasciare il camper in un campeggio situato nei dintorni e intraprendere alcuni dei percorsi escursionistici disponibili come il percorso panoramico verde, lungo 7,5 chilometri.

Parco Aymerich di Laconi, Sardegna

Lasciate il camper nell’area sosta apposita a Laconi, in provincia di Oristano, e andate alla scoperta di questo territorio storico del Sarcidano percorrendo i diversi sentieri naturalistici presenti. Il Parco Aymerich, infatti, è una splendida oasi di 22 ettari creata da don Ignazio Aymerich Ripoll, appassionato di botanica, che importò sull’isola piante rare a partire dalla metà del XIX secolo.

Oltre a immergervi in un boschetto tra lecci, querce, olivi e carrubi, intervallati da ruscelli e laghetti, avrete l’opportunità di ammirare anche un’ampia varietà di orchidee, tra cui quelle autoctone ophris laconensis e sarcidanis. Questo è il più grande parco urbano della Sardegna, una tappa imperdibile se state organizzando un viaggio on the road sull’isola.

Centro Botanico Moutan di Vitorchiano, Lazio

Ogni anno, nel cuore della Tuscia viterbese, una collina nei dintorni di Vitorchiano si trasforma in una incredibile tavolozza di colori. Siamo nel Centro Botanico Moutan, dove si trova il giardino delle peonie, un luogo speciale immerso nella natura, tra lecci, cipressi e ulivi secolari, dove avrete l’opportunità di ammirare la rara collezione di peonie creata dall’imprenditore Carlo Confidati.

Qui ci sono oltre 250.000 piante, un tesoro botanico che custodisce circa 600 tra varietà e ibridi naturali delle specie più affascinanti. Ma il vero gioiello sono i sentieri, scrigni di rarissime peonie arbustive P.Rockii e di innumerevoli, splendide peonie suffruticose. Un mosaico di specie diverse che, al culmine della fioritura, si trasforma in uno spettacolo naturale unico e indimenticabile.

Il parco è aperto fino ai primi di giugno e potete parcheggiare il vostro camper nell’apposita area sosta presente a Vitorchiano.

Lavanda a Morano Calabro, Calabria

Chi viaggia con il camper sa che non è sempre così facile visitare i piccoli borghi, sia per una questione di spazio e grandezza delle strade che per la presenza di parcheggi adatti. Questo non è il caso di Morano Calabro, tra i Borghi più belli d’Italia, dov’è presente una comoda area sosta che vi permetterà di lasciare in sicurezza il vostro mezzo e di andare alla scoperta dei suoi meravigliosi campi di lavanda. Questi si trovano nel Parco della Lavanda di Campotenese, frazione di Morano Calabro, ai piedi del Parco Nazionale del Pollino.

Il periodo ideale per ammirare la fioritura della lavanda è quello compreso tra fine giugno e fine agosto, quando l’intera collina nei dintorni di Morano si tinge di viola. Si tratta di una tipologia di lavanda speciale perché autoctona: cresce alle pendici del Massiccio del Pollino e si chiama Lavanda Loricata (il cui nome si lega anche alla specie autoctona del Pino Loricato, simbolo del Parco del Pollino).

I giardini di Villa Taranto a Verbania, Piemonte

Tra i giardini più belli sul Lago Maggiore, ci sono sicuramente quelli di Villa Taranto a Verbania. Si tratta di una meta incantevole in ogni periodo dell’anno grazie alle diverse tipologie di fioriture: durante tutto il mese di aprile fioriscono le 80.000 bulbose; da metà aprile a metà maggio, invece, c’è la fioritura di azalee e rododendri; da giugno a settembre compaiono i fiori d’acqua come i fiori di loto e le ninfee; mentre a partire dalla fine del mese di luglio fino a ottobre è possibile immergersi nel labirinto delle dalie.

Anche a Verbania si trova un’ottima area sosta dotata anche di allacciamento elettrico.