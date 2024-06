Tra le migliori zone d’Europa per il campeggio c’è anche l’Italia

Che siate appassionati di escursioni in montagna, desiderosi di rilassarvi in riva al mare o interessati a scoprire pittoreschi villaggi e città storiche, in Europa esistono innumerevoli luoghi dove piantare la tenda o parcheggiare il camper e immergersi nella natura. Uno di questi è la penisola dell'Istria in Croazia con il Natura Camp Karli dove trascorrere la notte nel silenzio di un uliveto, tra strutture semplici ma eccellenti, zona coperta, fornelli per cucinare e prodotti fatti a mano. (Nella foto, spiaggia in Istria, Croazia)