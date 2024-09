Viaggio a Istanbul: una città tra due continenti divisa dal Corno d’Oro

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Istanbul, la città tra due continenti

Istanbul, unica nel suo genere, è una città che si estende tra due continenti: Europa e Asia. Conosciuta storicamente come Bisanzio e Costantinopoli, oggi rappresenta il cuore culturale, storico e commerciale della Turchia, pur non essendo la capitale che è stata spostata ad Ankara solo nel 1925. Situata strategicamente tra il Mar di Marmara e il Mar Nero, la città è attraversata dallo stretto del Bosforo, che divide l’Europa dall’Asia. Istanbul è il punto d’incontro di culture e religioni diverse, e questo la rende una delle mete turistiche più affascinanti al mondo.

Il Corno d’Oro

Il Corno d’Oro è un estuario naturale che separa la parte antica di Istanbul (Sultanahmet) dalla parte più moderna (Beyoğlu). Questo porto naturale è stato di fondamentale importanza per gli imperi che si sono susseguiti nella storia della città, offrendo riparo alle navi e protezione dagli invasori. Oggi, le rive del Corno d’Oro ospitano alcuni dei più importanti monumenti storici, come il Palazzo di Topkapi e la Moschea Blu ed è cornice di una delle città più belle al mondo.

Fonte: iStock

Sultanahmet: la Città vecchia

Sultanahmet è il cuore storico di Istanbul, dove si trovano i monumenti più iconici della città. Qui si erge la Moschea Blu, uno dei simboli più iconici di Istanbul. Costruita tra il 1609 e il 1616, si distingue per i suoi sei minareti e le oltre 20.000 piastrelle di ceramica blu che decorano l’interno. La sua maestosa cupola e l’ampio cortile la rendono uno dei luoghi più visitati della città, unendo architettura islamica e bizantina in un unico, affascinante complesso.

Di fronte si trova la Basilica di Santa Sofia, che fu la più grande chiesa cristiana del mondo per quasi mille anni prima di diventare una moschea e, infine, un museo. Attualmente è stata riconvertita in moschea, ma è ancora aperta ai visitatori.

Il Palazzo di Topkapi, costruito nel XV secolo dal sultano Maometto II, fu la residenza principale dei sultani ottomani per quasi 400 anni. Situato tra il Corno d’Oro e il Mar di Marmara, il palazzo offre una vista panoramica mozzafiato sul Bosforo. Oggi, il complesso ospita numerosi cortili, padiglioni e tesori imperiali, tra cui gioielli, armi e reliquie sacre. Tra le sezioni più famose vi è l’harem, un’area riservata alla famiglia del sultano, e il Padiglione del Tesoro Imperiale, dove sono esposti oggetti di inestimabile valore.

Fonte: iStock

Il Ponte di Galata e la città moderna

Il Ponte di Galata collega la Città vecchia con il quartiere di Beyoğlu, sulla sponda nord del Corno d’Oro. È uno dei simboli della città moderna e un ottimo punto per ammirare il traffico marittimo del Bosforo. Sul ponte si trovano ristoranti e caffè; mentre sotto procede il via vai di pescatori locali che lavorano con frenesia. Il ponte rappresenta anche un passaggio simbolico tra la tradizione e la modernità, un tema ricorrente a Istanbul.

Beyoğlu oggi è uno dei quartieri più vivaci e cosmopoliti di Istanbul, ideale per chi desidera esplorare il lato moderno e dinamico della città. È famoso per la sua anima bohemienne, i caffè storici, le gallerie d’arte contemporanea e la vita notturna. La via principale, Istiklal Caddesi, è una lunga arteria pedonale ricca di negozi, ristoranti e teatri, dove si mescolano tradizione e modernità. Non può mancare una visita alla Torre di Galata, da cui si gode di una vista mozzafiato su tutta Istanbul.

Grand Bazaar e il mercato delle Spezie

Nessun viaggio a Istanbul è completo senza una visita ai suoi mercati. Il Grand Bazaar, con oltre 4000 negozi, è uno dei mercati coperti più grandi al mondo. Qui si può trovare di tutto, dai tappeti alle spezie, dai gioielli all’abbigliamento. A pochi passi si trova il Mercato delle Spezie o Bazaar Egiziano, un luogo dove i profumi di spezie esotiche invadono l’aria. Questo mercato è un paradiso per chi ama la cucina, e offre una vasta gamma di prodotti locali, dalle erbe aromatiche ai dolci tipici come il baklava. Parola d’ordine? Nessuna fretta per contrattare!

Le Isole dei Principi, la pace sul Mar di Marmara

Non lontano dal caos della città, le Isole dei Principi (Adalar) sono una serie di piccole isole facilmente raggiungibili in traghetto da Istanbul. Su queste isole, il tempo sembra essersi fermato: le auto sono vietate e ci si sposta in bicicletta (da noleggiare in loco) o con carrozze trainate da cavalli. Büyükada è la più grande, dall’atmosfera incredibilmente rilassata. Tutte le isole sono la meta ideale per una gita di un giorno.

Info pratiche

Quando andare

Istanbul, come tutte le grandi città, è visitabile tutto l’anno, ma i mesi migliori sono la primavera e l’autunno, quando le temperature sono più miti. L’estate può essere molto calda e affollata, mentre l’inverno è più tranquillo ma con possibilità di piogge.

Come arrivare

L’Aeroporto Internazionale di Istanbul (IST) è uno dei più trafficati al mondo, collegato con voli diretti dalle principali città europee e asiatiche. Dall’aeroporto, il centro città è raggiungibile in taxi, autobus o con la metropolitana. Per visitare la città, Istanbul vanta un sistema di trasporti pubblici efficienti, con tram, metro e traghetti. Il traffico può essere intenso, quindi è consigliabile spostarsi a piedi nelle aree centrali o utilizzare i mezzi pubblici.

Fonte: iStock

La tradizione del caffè turco

Il caffè turco è una tradizione antica e simbolica in Turchia, risalente al XVI secolo, tanto che nel 2013, l’Unesco ha dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità la “cultura e tradizione del caffè turco”. Preparato in una speciale caffettiera chiamata “cezve”, viene servito non filtrato, con una consistenza densa e un sapore intenso. Oltre ad essere una bevanda, il caffè turco è parte integrante della cultura locale, spesso accompagnato da rituali sociali e dalla lettura dei fondi per predire il futuro. A questa straordinaria tradizione è dedicato un festival, l’İstanbul Coffee Festival, che ospita ogni anno in diverse sedi i professionisti dell’industria del caffè, i produttori e i tanti appassionati da tutto il mondo.