5 glamping pet friendly in Italia

editato in: da

Glamping è sinonimo di campeggio di lusso, ma questa tipologia di alloggio mantiene fortunatamente tutte le caratteristiche positive del tipico camping. Un esempio? Potersi godere la vacanza insieme ai propri amici a quattro zampe. Sono numerosi infatti i glamping pet friendly in Italia, ma prima di partire per un viaggio insieme al proprio animale, è bene informarsi e leggere i regolamenti di ciascuna struttura.

Il primo glamping pet friendly si trova nel parco naturale del Delta del Po: il Villaggio Barricata. Al suo interno dispone di semplici piazzole, ma anche di lodge tent con tutte le comodità necessarie. All’interno del Villaggio Barricata si può alloggiare con il proprio amico a quattro zampe, ma seguendo le regole della struttura, in modo da non arrecare danni e non disturbare gli altri turisti. Un’altra struttura da non perdere è il Relais Vedetta situato nella Maremma Toscana in provincia di Grosseto. Oltre ad essere un hotel di charme, il relais ha anche alcune tende per il glamping, immerse nella natura per vivere l’autentica esperienza della Maremma. I cani e i gatti sono ammessi e sono i benvenuti in questo paradiso naturale.

Chi sogna una vacanza in Sardegna invece, sarà molto felice di scoprire il Tiliguerta Camping che ha a disposizione anche una dog beach, per gli amici a quattro zampe. Il glamping Tiliguerta è elegante, raffinato e permette di vivere tutta la bellezza e l’autenticità dell’isola. Si trova a Muravela in provincia di Cagliari e ha a disposizione diversi tipi di alloggio dalle case mobili ai bungalow, tutti curati nei minimi dettagli. Sempre in Toscana, si trova l’agriturismo fattoria la Prugnola, che oltre a seguire una filosofia eco-green, dà il benvenuto anche agli amici a quattro zampe. La Prugnola ha a disposizione delle tende yurta, i tipici alloggi di origine mongola, in cui poter alloggiare vivendo la natura a 360 gradi. Oltre alle yurta, c’è anche una casa sull’albero e anche qui gli animali sono ammessi. I viaggiatori che vogliono vivere un’esperienza immersi nella macchia mediterranea, possono scegliere infine il Glamping Macaria in Salento. Viene definito come “accampamento rurale”, ma il villaggio Macaria è un vero e proprio campeggio di lusso in cui poter scoprire il Salento più autentico, ovviamente in compagnia dei propri amici animali.