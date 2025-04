Bike & Travel, l’Alto Adige tra piste ciclabili e paesaggi da sogno

Viaggiare in bicicletta non è mai stato così semplice: le migliori soluzioni per gli appassionati delle due ruote in vacanza in Alto Adige / Südtirol.

Fonte: IDM Südtirol-Alto Adige/Alex Moling Cicloturismo in Val Venosta / Alto Adige

Pedalare è molto più di un semplice sport: è un modo di scoprire il mondo, di assaporare ogni chilometro con il vento sulla faccia e la libertà di fermarsi quando un panorama merita uno sguardo in più. E che si tratti di un’escursione giornaliera o di un lungo tour, ogni ciclista sa che la scelta del percorso e della bici giusta può fare la differenza. Dalle trekking bike alle gravel, fino alle sempre più popolari e-bike, le opportunità per vivere un’avventura su due ruote non mancano, soprattutto in destinazioni attrezzate per accogliere i viaggiatori amanti della bicicletta.

Cicloturismo in Alto Adige, gli itinerari più affascinanti

L’Alto Adige è un vero paradiso per i ciclisti, grazie a una rete di piste ciclabili ben segnalate da 560 km e un panorama che alterna vigneti, meleti, castelli medievali e vette alpine. Uno degli itinerari più suggestivi da percorrere è di certo la ciclabile della Val Pusteria da cui si snodano numerose ciclabili per la maggior parte sterrate nelle valli laterali. Il fondo ben curato e le leggere pendenze lo rendono adatto a tutti, dalle famiglie ai ciclisti esperti. La pista ciclabile della Val Passiria, invece parte da Merano e arriva fino a San Leonardo, estendendosi per circa 20 km attraverso gran parte della zona meridionale della valle. In primavera si trasforma in uno spettacolo suggestivo tra i meleti in fiore, mentre in estate regala un piacevole refrigerio grazie alla brezza fresca proveniente dal fiume Passirio, che scorre accanto al sentiero sterrato.

Da provare anche l’Antica Ferrovia della Val di Fiemme, che negli anni è stata trasformata in una splendida pista ciclabile in stile gravel, che segue gran parte del tracciato originale fino al valico di Passo San Lugano. Lungo il percorso si possono attraversare gallerie illuminate, il viadotto di Gleno ed alcune vecchie stazioni.

Per chi cerca un’avventura più sportiva, le Dolomiti regalano emozioni con itinerari di montagna e percorsi MTB che sfidano anche i più esperti. In alternativa, la Val Venosta propone sentieri più di diversi livelli di difficoltà.

Fonte: IDM Südtirol-Alto Adige/Alex Moling

Anche nel 2025, in Alto Adige, sono previste giornate in cui i passi alpini rimangono chiusi al traffico motorizzato e sono dedicati solo alle biciclette. Niente rumore di motori, nessun sorpasso azzardato, solo ampi spazi e strade da godersi in totale libertà. Un’opportunità perfetta per pedalare immersi nella natura. Alcuni esempi? La Sellaronda Bike Day del 7 giugno, la suggestiva Stelvio Night del 27 giugno, esperienza imperdibile nella strada dello Stelvio che si svolge di notte, e la Maratona dles Dolomites del 6 luglio. Si riparte poi con la Stelvio Bike Day del 30 agosto, poi Pennes Bike Day e Sellaronda Bike Day (che replica dopo la chiusura del 7 giugno). Da non perdere anche la Südtirol Dolomites Superbike, giunta alla sua 30esima edizione, e i Rosadira Bike Days, una cinque giorni dedicata al mondo della mountain bike dall’11 al 15 giugno in Val D’Ega in cui la passione per la bici si mescola all’accoglienza e alla convivialità tipici dei territori altoatesini. Non importa se sei in sella o a bordo strada: vieni a fare il tifo per ciclisti amatoriali e professionisti.

Lontano dalla frenesia quotidiana, potrai pedalare tra vigneti e boschi, respirando aria pura e godendoti panorami mozzafiato. I percorsi guidati sono adatti a tutti i livelli, permettendo di esplorare il territorio senza fretta, in totale armonia con l’ambiente. Dopo una giornata in sella, potrai rilassarti sulle rive del lago o assaporare le specialità locali. Un’esperienza rigenerante per il corpo e la mente, ideale per chi cerca sport, natura e relax.

Come scegliere l’alloggio migliore

A rendere il viaggio ancora più comodo è la presenza delle strutture Bett+Bike, certificate ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, il club germanico che rappresenta gli interessi dei ciclisti). Si tratta di alloggi bike-friendly, diffusi in tutto l’Alto Adige, completi di servizi su misura per i ciclisti: deposito sicuro, attrezzature per la manutenzione e colazioni energetiche per affrontare al meglio la giornata in sella. Non solo. Negli alloggi certificati Bett+Bike sono previsti servizi aggiuntivi come tour con guide esperte, massaggi alla schiena alle gambe o a tutto il corpo effettuati da personale specializzato, assistenza in caso di guasto e recupero con pick up service, stazioni di ricarica per e-bike e area per lavaggio bici.

Fonte: IDM Südtirol-Alto Adige/Alex Moling

E che si tratti di un tour enogastronomico tra i vigneti, un’avventura su sterrato o una rilassante pedalata tra i paesaggi alpini, l’Alto Adige è una destinazione che fa della bicicletta il mezzo perfetto per scoprirne le bellezze. Un viaggio su due ruote che qui non è solo sport, ma un’esperienza a contatto con la natura, la cultura e la storia di un territorio unico. Muoversi tra queste meraviglie è un viaggio che conquista ogni ciclista, ma trovare la struttura giusta in cui pernottare può fare la differenza. Grazie alle strutture Bett+Bike, chi ama le due ruote può contare su alloggi pensati su misura per le esigenze dei ciclisti e delle cicliste, al massimo della sicurezza, del comfort e dei servizi specializzati.

Questa formula è ideale per i tour itineranti con diverse tappe ma anche per avere una base fissa in vista delle tue esplorazioni giornaliere. Le strutture Bett+Bike sono presenti in tutto l’Alto Adige, dalla Val Venosta alle Dolomiti, passando per la Strada del Vino e le vallate alpine. Gli alloggi certificati offrono depositi sicuri per le biciclette, attrezzi e officina per piccole riparazioni, lavanderia per l’abbigliamento tecnico e sono pensate proprio per affrontare una giornata in sella. Se cerchi un’esperienza ancora più attenta alla sostenibilità, alcune strutture Bett+Bike vantano anche il Marchio Sostenibilità Alto Adige, un’ulteriore garanzia di qualità per chi desidera viaggiare in modo responsabile. Molte di queste strutture, inoltre, mettono a disposizione anche la possibilità di prenotazione online, per organizzare al meglio il tuo viaggio senza stress.

Fonte: IDM Südtirol-Alto Adige/Alex Moling

Viaggiare in bicicletta senza auto

Il viaggio in bicicletta è un’esperienza unica: il ritmo lento permette di godersi ogni dettaglio del paesaggio, ma l’organizzazione degli spostamenti può richiedere un po’ di pianificazione. Per fortuna, raggiungere e muoversi in Alto Adige con la propria bici è più semplice di quanto si pensi. Se scegli il treno, ricorda che i posti per le biciclette sono limitati e vanno prenotati in anticipo, ma se preferisci viaggiare senza pensieri, Insam Express può spedire la tua bici direttamente da casa tua in Alto Adige. Quando poi sarai qui, potrai esplorare la regione alternando pedalate e trasporti pubblici grazie all’Alto Adige Guest Pass incluso nel prezzo della maggior parte delle strutture ricettive, che ti permetterà di usare autobus e treni illimitatamente. Attenzione, però: il Guest Pass non è valido per il trasporto di biciclette.

Se vuoi fare un’escursione in bicicletta senza pensieri, approfitta del comodo servizio di noleggio bici one-way disponibile in tutto l’Alto Adige. Puoi pedalare liberamente attraverso splendidi paesaggi e, quando le gambe saranno stanche, riconsegnare la bici in una delle tante stazioni di noleggio. Per rientrare al punto di partenza, basterà prendere il treno, senza doverti preoccupare della bici. Se invece preferissi utilizzare la tua bici personale durante la vacanza, tieni presente che il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici è a pagamento e con posti limitati.