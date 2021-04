Vie della Zagara: la rinascita della Sicilia parte dai suoi agrumi

editato in: da

E se la rinascita del turismo avvenisse, semplicemente, con degli agrumi? Immaginate arance, limoni e mandarini tra paesaggi monumentali, scorci suggestivi, piazze, mercati e tradizioni e poi, chiudete gli occhi. Riuscite a sentire il profumo della zagara, il fiore degli agrumi? Ora apriteli: vi diamo il benvenuto in Sicilia.

È nata Scent of Zagara, la campagna promozionale del Distretto Agrumi per il rilancio turistico della Sicilia post-Covid basata sui sette itinerari delle Vie della Zagara che si snodano nei territori delle eccellenze bio, Dop e Igp. Perché il futuro del turismo e della Sicilia intera passa dall’agricoltura.

Così ecco la proposta: un lungo e coloratissimo itinerario tra gli agrumeti di cinque province siciliane, rispettivamente Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo, per esplorare l’incredibile offerta turistica di questa regione, dall’Etna alla Conca d’oro.

Le Vie della Zagara non sono solo itinerari turistici, ma veri e proprio omaggi che celebrano la natura generosa, la storia e il patrimonio culturale e artistico dell’isola del sole. È attraverso questi percorsi, che si snodano nei territori delle eccellenze agrumicole, che si possono scoprire i gusti e i sapori delle IGP Arancia Rossa di Sicilia, del Limone Interdonato di Messina, , del Limone di Siracusa e del Limone dell’Etna. E ancora la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli. A tutto questo si aggiunge anche la Via del biologico, che promuove il metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.

Il progetto, in realtà, non è estraneo ai più attenti dato che è stato presentano nel 2015 a Expo Milano. Tuttavia nessun momento è migliore di questo per riportare alla luce una Sicilia irresistibile fatta di natura, agricoltura e storie autentiche e per rilanciare, quindi, la proposta turistica. Le Vie della Zagara coinvolgono imprese, piccoli produttori, fattorie didattiche e strutture ricettive che si impegnano ogni giorno per rendere ancora più meravigliosa una terra che è già stata protagonista di tutta la generosità di Madre Natura.

Il progetto si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione dell’economia reale, la ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella globale: l’uomo, le relazioni e la natura, sono al centro di tutto.

I sette itinerari delle Vie della Zagara in Sicilia, corrispondono alle produzioni agrumicole di qualità identificati dalle IGP – DOP e creano un itinerario tracciato su tutta l’isola. Con questo progetto il Distretto Agrumi di Sicilia e l’Associazione Gusto di campagna, si propongono di aggiungere valore agli agrumi siciliani, testimoni dell’identità di tutto il territorio.