PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I colori meravigliosi di Culebra

A circa 30 chilometri dalla costa orientale di Porto Rico, fluttua in un mare cristallino un’isola lunga appena 11 chilometri. Fin qui niente di speciale, ma Culebra (così si chiama) oltre a essere la casa di una delle spiagge più belle del mondo ha una storia ruvida, fatta di esercitazioni militari, isolamento geografico e comunità piccole abbastanza da riconoscersi per nome.

Per decenni, infatti, gran parte di essa è stata utilizzata dalla Marina degli Stati Uniti come area di addestramento e test balistici. Ancora oggi, tra vegetazione e sabbia, emergono tracce di quel passato come carcasse metalliche trasformate in oggetti quasi surreali. Il nome, invece, significa “serpente” in spagnolo ed è un riferimento alla sua forma allungata, un territorio circondato da acque che passano dal turchese al blu profondo senza preavviso.

L’impressione iniziale può spiazzare perché non ci sono grandi resort internazionali e le strade asfaltate sono poche. Anzi, a essere del tutto onesti è presente un solo centro abitato che si percorre in pochi minuti. Poi, in maniera del tutto inaspettata, qualcosa cambia: si scopre un microcosmo che vive di dettagli minimi, di gesti quotidiani e di una lentezza rara nei Caraibi contemporanei.

Cosa vedere e fare a Culebra oltre le spiagge

Sì, il richiamo delle onde di questo gioiello di Porto Rico è ipnotico, ma l’entroterra di Culebra custodisce frammenti di un’identità rurale e militare che meritano attenzione. Molte persone ignorano che l’assenza di fiumi superficiali abbia costretto gli abitanti a sviluppare un sistema di raccolta idrica basato su cisterne storiche, un dettaglio architettonico che segna il volto di quasi ogni abitazione tradizionale.

Museo Histórico de Culebra El Polvorín

All’interno di un ex deposito di munizioni si trova uno degli spazi più significativi dell’isola: il Museo Histórico de Culebra El Polvorín, il quale raccoglie testimonianze che attraversano secoli, dalla presenza indigena Taíno fino alle proteste civili contro le esercitazioni militari nel XX secolo.

Le pareti spesse e l’architettura funzionale ricordano immediatamente la destinazione originaria dell’edificio, mentre tra le sue mura ceramiche, fotografie e documenti ricostruiscono un racconto che pochi visitatori immaginano prima di arrivare qui.

Ensenada Honda

Il cuore abitato di Culebra si sviluppa attorno a Ensenada Honda, una baia ampia e protetta che accoglie traghetti, piccole imbarcazioni e qualche yacht di passaggio. Le case si arrampicano leggere sulle colline, senza una pianificazione evidente, creando un mosaico irregolare di colori pastello.

Qui si concentra la vita quotidiana ma in maniera decisamente peculiare: c’è un ufficio postale dall’aspetto quasi western, qualche ristorante affacciato sull’acqua e strade brevi che si intersecano tra loro. Non vi è perciò una vera “città”, solo un insieme di punti che funzionano perché tutto resta a misura umana.

Il ponte mobile di Culebra

Un dettaglio quasi ironico racconta bene il carattere dell’isola. Il ponte che collega due parti del centro abitato, costruito per sollevarsi e permettere il passaggio delle barche, secondo la tradizione smise di funzionare proprio durante la cerimonia inaugurale. Da quel momento, nessuno ha più tentato di farlo funzionare.

Questa struttura semplice (e sì, anche un po’ goffa) è diventata una sorta di simbolo involontario. Un’infrastruttura pensata per l’efficienza che finisce per adattarsi al ritmo lento del luogo.

Culebrita e il faro spagnolo

Al largo della costa orientale si trova Culebrita, un isolotto disabitato che conserva uno degli ultimi fari costruiti dall’Impero spagnolo nei Caraibi. Il sentiero che porta alla struttura attraversa una vegetazione bassa e bruciata dal sole.

Il faro appare all’improvviso, in rovina ma ancora imponente. Da qui lo sguardo si apre su un orizzonte punteggiato da barriere coralline e piccole isole al punto che, nelle giornate limpide, si intravede persino Saint Thomas.

Riserva naturale Canal de Luis Peña

Sul lato occidentale si estende la Reserva Natural Canal de Luis Peña, un’area protetta che separa Culebra da un’isola minore, che è uno dei tratti di mare più ricchi dal punto di vista ecologico.

Barriere coralline, praterie marine e una biodiversità sorprendente convivono in uno spazio relativamente ristretto. L’aspetto interessante è che anche restando in superficie si percepisce la vitalità dell’ecosistema, con pesci tropicali che si muovono tra le rocce e l’acqua incredibilmente trasparente.

Le spiagge più belle di Culebra

È vero, siamo ai Caraibi, ma le spiagge di Culebra hanno qualcosa di diverso rispetto ad altre destinazioni caraibiche: meno infrastrutture, meno interventi artificiali e più spazio per la natura. Alcune risultano accessibili con facilità, altre richiedono un minimo di impegno. Tra le migliori segnaliamo:

Playa Flamenco : spesso inserita nelle liste delle spiagge più belle del mondo, è una mezzaluna perfetta di sabbia chiara con acqua quasi immobile. Sul lato occidentale sono presenti due carri armati arrugginiti che ricordano il passato militare dell’isola, oggi trasformati in tele improvvisate ricoperte di graffiti.

: spesso inserita nelle liste delle spiagge più belle del mondo, è una mezzaluna perfetta di sabbia chiara con acqua quasi immobile. Sul lato occidentale sono presenti due carri armati arrugginiti che ricordano il passato militare dell’isola, oggi trasformati in tele improvvisate ricoperte di graffiti. Playa Tamarindo : acque tranquille e fondali ricchi di vita. Le tartarughe marine frequentano quest’area grazie alle praterie di erba marina.

: acque tranquille e fondali ricchi di vita. Le tartarughe marine frequentano quest’area grazie alle praterie di erba marina. Playa Zoni : si trova sul lato orientale, più selvaggio e meno frequentato. Qui le onde sono più presenti e si percepisce una sensazione di isolamento che contrasta con le spiagge più note.

: si trova sul lato orientale, più selvaggio e meno frequentato. Qui le onde sono più presenti e si percepisce una sensazione di isolamento che contrasta con le spiagge più note. Playa Melones : piccola e raccolta, si rivela il top nelle ore serali perché il tramonto assume tonalità quasi assurde.

: piccola e raccolta, si rivela il top nelle ore serali perché il tramonto assume tonalità quasi assurde. Playa Resaca: raggiungibile tramite un sentiero di circa mezz’ora, presenta sabbia dorata e pochi visitatori.

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Come arrivare

Per raggiungere Culebra occorre salire a bordo di un traghetto che parte da Ceiba e impiega circa 45 minuti. Il costo è contenuto, ma serve pazienza soprattutto nei fine settimana, quando i residenti di Porto Rico affollano le partenze. L’alternativa è il volo da San Juan tramite piccoli aerei per più o meno 25 minuti. Il panorama dall’alto rivela la vera struttura dell’arcipelago, con lingue di terra sottili e acque che cambiano colore repentinamente.

Il periodo più favorevole va da dicembre a maggio, quando il clima resta stabile, ventilato e con precipitazioni limitate. Tra giugno e novembre aumenta il rischio legato alla stagione degli uragani, con piogge più frequenti e temperature elevate.

Sull’isola ci si muove con taxi collettivi e/o noleggio di jeep o golf cart. Qualunque sia il mezzo scelto, l’intero territorio si gira in meno di mezz’ora.