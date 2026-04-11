iStock Paradise Beach, Qalito, Mamanuca

L’arcipelago delle Mamanuca, nelle Fiji, è una delle destinazioni più iconiche del Pacifico meridionale, un luogo che incarna perfettamente l’immaginario tropicale fatto di acque azzurre, spiagge bianchissime, vegetazione lussureggiante e palme ondeggianti.

Situate a ovest dell’isola principale delle Fiji, Viti Levu, queste isole di origine vulcanica rappresentano una meta amatissima da viaggiatori di tutto il mondo, sia per la bellezza naturale sia per l’ampia offerta di attività ed esperienze. L’arcipelago conta circa 20 isole, alcune delle quali emergono solo con la bassa marea, creando scenari dinamici e suggestivi nel cuore dell’Oceano Pacifico.

Cosa vedere e cosa fare

Le Mamanuca offrono un perfetto equilibrio tra relax e attività all’aria aperta. Le spiagge sono tra le principali attrazioni: distese di sabbia bianca bagnate da acque cristalline, ideali per nuotare o semplicemente godersi il sole. Le migliori per una vacanza rilassante sono: Tokoriki, Matamanoa e Mana Island.

Alcune isole, come Monuriki, sono diventate celebri a livello internazionale per essere state set cinematografici, tra cui il film “Cast Away” con Tom Hanks.

Tra le esperienze più apprezzate nell’arcipelago delle Mamanuca c’è lo snorkeling, grazie alla presenza di barriere coralline ricche di biodiversità marina. I fondali ospitano tantissimi pesci tropicali coloratissimi e coralli, rendendo queste acque perfette anche per chi pratica immersioni subacquee.

Le zone migliori per fare snorkeling sono: Malolo Island, Likuliku Lagoon (sull’isola di Malolo) e alcune zone vicino a Monuriki.

Grazie ai venti favorevoli e alle acque calme delle lagune alle Isole Mamanuca non mancano attività come kayak, vela e windsurf, ideali per vivere la vastità dell’oceano e per esplorare la bellezza degli isolotti circostanti. Qalito, Malolo e South Sea Island sono molto consigliate per gli sport acquatici.

Gli amanti del surf trovano nelle Mamanuca alcune delle onde migliori delle Fiji – Cloudbreak, nei pressi dell’isola di Tavarua, è uno spot famosissimo, mentre chi cerca esperienze più tranquille può partecipare a escursioni tra le isole o visitare piccoli villaggi locali per conoscere la cultura fijiana più autentica.

Molte strutture organizzano tour giornalieri che includono soste su isole disabitate o banchi di sabbia che emergono durante la bassa marea.

Per chi desidera fare un soggiorno esclusivo, alcune isole (come Malolo, Tokoriki, Vomo e Mana) ospitano resort di lusso immersi nella natura. Al tempo stesso, non mancano soluzioni (ad esempio a Beachcomber Island) più accessibili e adatte a budget differenti.

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Dove si trova e come arrivare

L’arcipelago delle Mamanuca si trova nel Pacifico meridionale, a ovest dell’isola principale delle Fiji, Viti Levu, di fronte alla città di Nadi.

La porta d’accesso principale per le Mamanuca è l’aeroporto internazionale di Nadi, ben collegato con voli internazionali da Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Asia e altre isole del Pacifico. Dall’Italia non esistono però voli diretti e il viaggio richiede almeno uno o due scali.

Dalla città di Nadi, il trasferimento verso le isole avviene poi principalmente via mare, partendo da Port Denarau Marina (situato a circa 20 minuti di taxi dall’aeroporto), da cui partono traghetti veloci e catamarani con collegamenti frequenti.

In alternativa, è possibile optare per trasferimenti più rapidi e panoramici (ma anche più costosi), come idrovolanti o elicotteri, che permettono di raggiungere le isole in tempi ridotti e con viste spettacolari sull’arcipelago.

Anche le escursioni giornaliere sono molto diffuse: molti visitatori preferiscono soggiornare a Nadi e dedicare una o più giornate alla scoperta delle Mamanuca.