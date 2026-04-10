Nascosto tra terrazze e canali, c'è un giardino che racconta il volto più intimo di Granada, tra ingegneria idraulica islamica, leggende e panorami sulla Sierra Nevada

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta l'eleganza del Patio de la Acequia

Gran parte dei visitatori arriva qui convinta di entrare nel “giardino” dell’Alhambra, ma basta varcare il primo accesso per capire che la realtà è diversa (e forse persino più affascinante). Il Generalife nasce infatti come palazzo autonomo, costruito tra XIII e XIV secolo dalla dinastia nasride quale residenza stagionale. Una dimora concepita per il piacere, lontana dal cerimoniale ufficiale, pensata per respirare, osservare e ascoltare.

Sorge sulle pendici del Cerro del Sol, affacciato sulle valli dei fiumi Genil e Darro, con la Sierra Nevada a fare da quinta scenica. Il complesso ha attraversato secoli di trasformazioni, come interventi cristiani che hanno aggiunto logge, archi e giardini formali. Ciò di cui possiamo godere oggi evita il contrasto e, anzi, costruisce un dialogo tra epoche diverse.

L’arrivo lungo il Paseo de los Cipreses introduce già a questa logica: nonostante sia un viale progettato nel ‘900, è perfettamente coerente con lo spirito originario. Poi compare il primo patio importante, il cuore del palazzo.

I patio del Generalife

Non si può che iniziare l’esplorazione dal Patio de la Acequia, che si apre come un asse perfetto tra acqua e architettura. Un canale centrale attraversa lo spazio con precisione geometrica e appartiene a un sistema idraulico elaborato, l‘Acequia Real, che alimentava orti, frutteti e giardini dell’intero complesso.

Gli zampilli, aggiunti in epoca più recente, trasformano il flusso in movimento continuo, al punto che persino il suono diventa parte dell’esperienza. Ai lati compaiono aiuole ordinate, piante aromatiche e fiori che cambiano con le stagioni. Sul fondo, invece, la Sala Regia osserva con le sue decorazioni sobrie che confermano la funzione privata del posto. Poco oltre si attraversa una galleria rinascimentale, grazie alla quale si entra in uno spazio carico di racconto.

È il Patio del Ciprés de la Sultana, che come è intuibile dal nome conserva ancora il tronco di un antico cipresso. La tradizione lo lega a una storia di passione e vendetta: la moglie dell’ultimo sovrano nasride avrebbe incontrato qui un cavaliere degli Abencerrajes. Il re, scoperto il tradimento, avrebbe convocato i membri della famiglia rivale e ordinato la loro esecuzione proprio in questo stesso cortile.

La fontana al centro porta segni scuri che la leggenda attribuisce a quel massacro. La spiegazione reale parla di ossidazione del ferro, ma il racconto continua a vivere, perché certi posti sembrano costruiti per trattenere storie.

I giardini tra geometria e libertà vegetale

La vera anima del Generalife di Granada si sviluppa all’esterno delle sale, con i giardini che si articolano in più livelli e ciascuno con carattere distinto. I Jardines Bajos accolgono chi arriva dal complesso principale e possiedono 3 grandi terrazze che scandiscono lo spazio. Le due inferiori hanno radici medievali, utilizzate come orti e frutteti già nel XIV secolo. La superiore, ridisegnata nel ‘900, introduce una struttura più scenografica ricca di siepi modellate, archi vegetali e giochi prospettici che accompagnano lo sguardo.

Qui si trova anche il Teatro del Generalife, edificato negli anni ’50 per il Festival Internazionale di Musica e Danza. La struttura si integra con il paesaggio attraverso gradinate, cipressi e aiuole. Durante gli spettacoli estivi, il confine tra natura e scena si dissolve. Salendo verso l’alto sembra di essere arrivati altrove. Ed è proprio qui che compaiono i Jardines Altos, che rappresentano la parte più intima e sorprendente: sentieri stretti, angoli nascosti, magnolie antiche e arbusti aromatici.

Tra questi percorsi si incontra uno degli elementi più ingegnosi dell’intero complesso, che prende il nome di Escalera del Agua. Si tratta di un’elegante struttura che unisce architettura e funzione in modo quasi poetico. Tre rampe di scale, interrotte da piccoli pianerottoli, accompagnano la salita. I corrimano sono canali in cui scorre acqua fresca, tanto che il gesto di appoggiare la mano diventa esperienza sensoriale.

Alla sommità si trova il Mirador Romántico, costruzione ottocentesca in stile neogotico la cui architettura si discosta dal contesto islamico circostante. Ma no, non è un limite perché offre uno dei punti panoramici più suggestivi: questa magnifica città della Spagna si distende sotto lo sguardo, con le montagne a incorniciare l’orizzonte.

Cosa fare nel Generalife

Scegliere di sedersi, o magari di leggere un libro, su una panchina lungo un canale permette di ascoltare il ritmo dell’acqua, elemento centrale nella cultura islamica poiché simbolo di vita e purezza. Volendo si può portare anche qualcosa da mangiare per godersi una pausa in esperienza completa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

È molto interessante pure osservare la vegetazione, tra gelsomini, mirti, agrumi e cipressi. Chi ama la fotografia trova prospettive continue fatte di archi, riflessi e linee simmetriche. Al tramonto, poi, la luce radente esalta le superfici e crea contrasti morbidi. In più, durante l’estate si può persino assistere a uno spettacolo nel teatro, con la musica che si diffonde tra alberi e mura amplificata da un’acustica naturale sorprendente.

Dove si trovano e come arrivare

Il Generalife si trova a Granada, nel sud della Spagna, all’interno dello stesso sistema monumentale dell‘Alhambra. Un tempo separato dal pendio del Rey Chico, oggi risulta perfettamente integrato nel percorso di visita. L’accesso avviene infatti tramite il complesso principale. Dalla città si può salire a piedi lungo percorsi panoramici, oppure utilizzare autobus urbani che raggiungono l’ingresso.

Una volta dentro, il percorso conduce naturalmente verso i giardini passando tra viali alberati e zone intermedie. Il consiglio però è quello di programmare la visita con anticipo, soprattutto nei mesi più affollati perché qui si regista un elevato numero di ingressi giornalieri. La città di Granada resta ben collegata con le principali località andaluse, tra cui Siviglia e Malaga, tramite treni e autobus.

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Infine sappiate che da queste parti il tempo assume un ritmo diverso e che non ci devono essere urgenze e nemmeno eccessi. Si raggiunge questo magico luogo per l’acqua, la luce e la pietra. Tutti elementi che insieme raccontano una visione precisa del mondo: quella in cui il potere si ritira, lasciando spazio al piacere semplice di osservare un giardino costruito per durare nei secoli.