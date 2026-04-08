Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Paesaggio nelle Isole Åland

Maggio è quel mese di primavera in cui l’Europa si mostra nella sua versione migliore: temperature gentili, natura in pieno risveglio e un turismo ancora rallentato, lontano dai frenetici picchi estivi. È il momento perfetto per scegliere mete meno prevedibili, esperienze immersive e luoghi che non vivono di solo hype ma di atmosfera autentica.

Non le classiche capitali, dunque, non i soliti itinerari da cartolina, ma destinazioni in grado di raccontare ancora oggi un modo diverso di viaggiare. Dalle acque del nord alle isole mediterranee più selvagge, ecco alcune idee per chi cerca qualcosa di davvero diverso.

Oulu, Finlandia

Nel nord della Finlandia, Oulu sorprende con un’esperienza che ha qualcosa di quasi cinematografico. Qui si pagaia tra il delta del fiume Oulujoki e il mare, attraversando paesaggi che sembrano usciti da un sogno nordico in stile Frozen. Le rotte sono facili e sicure, perfette anche per chi è alle prime armi, ma regalano una sensazione di libertà totale.

iStock

Il percorso più autentico è quello lungo lo stretto di Mustasalmi, soprannominato “l’Amazzonia di Oulu”: un corridoio d’acqua immerso nel verde che conduce fino al mare. Per chi cerca un’esperienza più dinamica, si può navigare verso Nallikari e tornare indietro, scoprendo la città da una prospettiva completamente diversa. Kayak, canoe gonfiabili o sup: le opzioni sono tante, così come i laghi nei dintorni, come Kuivasjärvi o Valkiaisjärvi, amatissimo dai locali.

Isole Åland, Nord Europa

Tra Svezia e Finlandia esiste un arcipelago ancora poco esplorato: le Åland. A maggio, queste isole diventano il paradiso per chi ama viaggiare su due ruote. Strade poco trafficate, aria pulita e panorami che alternano foreste, villaggi in legno e scorci sul mare. Il modo migliore per scoprirle è in bici, attraversando ponti e traghetti che collegano le isole principali. Eppure, qui non si viene solo per “fare cose”, ma per sentirsi parte di un ritmo diverso.

Faroe Islands, Danimarca

Le Faroe sono un piccolo arcipelago tra Scozia e Islanda, dove l’Atlantico incontra la natura incontaminata. A maggio il clima è mite, i giorni lunghissimi e l’arcipelago mostra tutta la sua bellezza: scogliere a strapiombo sul mare, casette colorate nei villaggi di pescatori e prati che sembrano dipinti.

iStock

Qui il tempo sembra rallentare, con sessioni di trekking tra le scogliere, osservazione di uccelli rari e magari un’escursione in barca per avvistare balene o foche. Le strade sono poco trafficate, gli hotel di design si mimetizzano nel paesaggio e ogni scorcio regala fotografie da cartolina che nessuno si aspetta.

Le foreste della Slovenia

La Slovenia è una di quelle destinazioni che sorprendono sempre, ma a maggio raggiunge il suo massimo splendore. Il verde è ovunque, saturo, quasi irreale. Un luogo che incarna perfettamente questo ritratto è il lago Bohinj, nel Parco Nazionale di Triglav.

iStock

Oltre ai luoghi più noti, qui vale comunque la pena esplorare le esperienze più contemporanee: glamping immersi nella natura con architetture di design, terme circondate da boschi e percorsi outdoor che uniscono trekking e benessere.

Albania del sud

Chi sogna il Mediterraneo ma senza caos, troverà nel sud dell’Albania una risposta sorprendente. Località come Himarë o Ksamil offrono acque turchesi e spiagge ancora poco affollate, soprattutto a maggio.

iStock

Qui l’esperienza è semplice ma autentica e ha ancora il sapore – ormai raro – della scoperta: ristoranti sul mare, ospitalità genuina e paesaggi che ricordano la Grecia di qualche decennio fa. Con un costo della vita ancora accessibile, diventa una scelta perfetta per un viaggio spontaneo, senza compromessi.

Alentejo, Portogallo

Lontano dalla frenesia di Lisbona e Porto, l’Alentejo è una terra che si scopre piano. Qui il tempo sembra dilatarsi tra distese di vigneti, uliveti e borghi bianchi che riflettono la luce dorata di maggio.

iStock

Ma la vera esperienza è vivere il territorio: dormire in wine resort immersi nella natura, partecipare a degustazioni che raccontano storie di famiglia, oppure pedalare tra le colline senza incontrare quasi nessuno. La notte, poi, regala uno spettacolo raro: uno dei cieli più limpidi d’Europa, perfetto per sessioni di stargazing.

Transilvania, Romania

Per chi ha un’anima un po’ gotica e ama le atmosfere cinematografiche, maggio è il mese ideale per scoprire la Transilvania. Le foreste sono verdissime, i castelli emergono dalla nebbia del mattino e l’aria è ancora fresca, quasi misteriosa.

iStock

Si passa da città come Brașov, super curata e vivace, a villaggi rurali dove il tempo sembra essersi fermato. Tra escursioni nei Carpazi, strade panoramiche e architetture medievali, questo è indubbiamente un viaggio che mescola natura e storytelling in modo potentissimo.

In questo mese non ci sono grandi festival musicali o cinematografici mainstream: molti, come il celebre Transilvania International Film Festival a Cluj-Napoca, si svolgono a giugno. Ma è proprio questo ritmo più rilassato che rende speciale il viaggio primaverile, con eventi locali e feste tradizionali legate alle festività come la Festa dell’Indipendenza (comunque celebre nei primi di maggio) e celebrazioni popolari durante il periodo dell’Ascensione e Pentecoste ortodossa, perfette per osservare tradizioni locali e mercati all’aperto.

Se si vuole aggiungere un tocco di cultura contemporanea, inoltre, Cluj-Napoca merita una sosta: città universitaria con una vibrante scena di bar, street art e coffee culture, perfetta per chi ama dividersi tra esplorazione urbana e natura selvaggia.

Navarra, Spagna

Nel nord della Spagna esiste una regione che sembra uscita da un altro continente: la Navarra. In particolare, il Parco Naturale delle Bardenas Reales offre un paesaggio semi-desertico fatto di canyon, formazioni rocciose e colori caldi.

iStock

A maggio, le temperature sono perfette per esplorarlo in bici o in auto, senza il caldo estremo dell’estate. Il contrasto tra queste terre aride e le zone più verdi della regione rende il viaggio ancora più interessante. Non mancano nemmeno le esperienze più immersive: dalle sessioni di yoga all’aperto con vista canyon, alle degustazioni di prodotti locali in fattorie biodinamiche situate lungo il perimetro del parco. Le Bardenas Reales diventano così anche un’opportunità per conoscere la cultura gastronomica della Navarra, con piatti tradizionali accompagnati dai vini della zona.