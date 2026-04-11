Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Pittoresco scorcio con giardino e rose a Eltville am Rhein

Nel cuore del Rheingau, dove il Reno scorre lento tra vigneti e paesaggi eleganti, esiste un luogo che sembra pensato per essere vissuto con tutti i sensi: è Eltville am Rhein, una cittadina che ha fatto della bellezza il suo tratto distintivo e che, non a caso, è conosciuta come la Città delle rose.

Qui, oltre 20.000 cespugli appartenenti a più di 350 varietà trasformano ogni angolo in un giardino diffuso: le rose accompagnano i passi lungo le strade del centro storico, incorniciano il castello medievale, si affacciano sul lungofiume e rendono l’intera città un paesaggio in fiore.

Il momento più suggestivo per lasciarsi avvolgere da questa atmosfera è l’inizio dell’estate, quando Eltville celebra proprio le Giornate delle rose: per un intero fine settimana, il primo di giugno, si anima tra eventi, mercatini e iniziative che raccontano il legame profondo con questo romantico fiore.

In più, le rose si trasformano in ingredienti inattesi: dalla senape alle creme spalmabili, fino al sale aromatizzato, ogni assaggio diventa un modo speciale per scoprire l’identità del luogo.

Cosa vedere a Eltville am Rhein

iStock

Camminando tra vicoli medievali e piazzette raccolte, lo sguardo viene catturato subito dalle case a graticcio, dalle dimore patrizie e da quei cortili nascosti che raccontano una storia di eleganza discreta. Siamo anche la città del vino e dello spumante, e questa identità si respira ovunque, tra enoteche, cantine e scorci che si aprono sul Reno.

Quasi a vegliare su Eltville am Rhein, si erge il Castello degli Elettori: la sua storia affonda nel XIV secolo, quando venne costruito sulle rovine di un edificio distrutto durante le guerre doganali. Per lungo tempo fu residenza degli arcivescovi ed elettori di Magonza, diventando un punto nevralgico del potere religioso e politico. Oggi, la torre residenziale, sopravvissuta alle distruzioni del tempo, ospita un memoriale dedicato a Johannes Gutenberg, che proprio qui ricevette un’onorificenza nel 1465.

Salire fino alla piattaforma panoramica significa aprirsi a una vista che abbraccia il Reno e i vigneti tutt’intorno, mentre il cortile e il giardino delle rose restituiscono un’atmosfera intima e davvero armoniosa.

Intorno al castello, la Burgplatz e la Burgstraße accompagnano tra edifici che attraversano i secoli: le facciate raccontano il passaggio del tempo, tra architetture del XVII e XVIII secolo e dettagli che sembrano rimasti immutati. Tra questi, la Casa Gialla spicca per la sua storia e per il legame con le antiche mura della città.

Poco distante, la Gensfleischhaus riporta alle origini di Gutenberg: edificata nel XVII secolo, sorge su una corte nobile appartenuta alla famiglia dell’inventore della stampa a caratteri mobili.

La Chiesa di San Pietro e Paolo, dall’impianto tardo-gotico, introduce invece a una dimensione più spirituale: all’interno, opere d’arte e dettagli architettonici raccontano secoli di trasformazioni, tra cui la rappresentazione del Giudizio Finale che accoglie i visitatori già all’ingresso.

Proseguendo verso la Marktplatz, Eltville am Rhein si apre in uno spazio più vivido: qui convivono edifici di epoche diverse, dal Medioevo al XIX secolo, in un equilibrio architettonico che non appare mai forzato. La fontana al centro della piazza aggiunge un elemento contemporaneo, inserito con discrezione in un contesto storico.

E poi ci sono loro, le vere protagoniste: le rose. Il Rosengarten e gli spazi lungo le mura, il fossato del castello e gli argini del Reno diventano, soprattutto all’inizio dell’estate, un’esplosione di colori e profumi.

Dove si trova e come arrivare

iStock

Eltville am Rhein si trova nel distretto di Rheingau-Taunus, in una posizione privilegiata lungo il Reno, a breve distanza da città come Wiesbaden e Francoforte.

Arrivare in treno è una delle soluzioni più comode: da Wiesbaden bastano poco più di dieci minuti con collegamenti diretti, mentre da Francoforte si può raggiungere la città con un cambio, scorgendo paesaggi che anticipano già l’atmosfera del Rheingau. Anche da Magonza il viaggio è breve e lineare.

Se preferite spostarvi in auto, la A66 collega la zona con Francoforte e Wiesbaden, con parcheggi comodi anche nelle vicinanze del centro storico e del castello.

Chi arriva da più lontano può atterrare a Francoforte e proseguire con treno o autobus, raggiungendo Eltville in poco più di un’ora.

Ma c’è un modo ancora più suggestivo per arrivare: via acqua. Nei mesi più caldi, i battelli che solcano il Reno collegano svariate località della regione, con un ingresso lento e panoramico.