La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il fascino selvaggio di Playa de Papagayo a Lanzarote

Maggio segna la transizione dalla primavera all’estate e l’idea di raggiungere le più belle destinazioni sul mare ci elettrizza, che si trovino sulle spettacolari coste delle migliori isole greche o lungo i litorali sabbiosi dell’Andalusia. In più, grazie al ponte del 1° maggio, le possibilità per organizzare una fuga al caldo sono diverse, anche per chi ha pochi giorni.

Siete in cerca di ispirazione? Noi vi consigliamo queste 7 mete dove andare al mare a maggio.

Lanzarote, Isole Canarie

Geoparco UNESCO, Lanzarote è considerata la più selvaggia delle Isole Canarie, oltre che la meta perfetta per chi non resiste al richiamo del mare. Se fate surf, raggiungete Playa de Famara, una scogliera vulcanica in cui i surfisti affrontano alcune delle onde più imponenti delle Isole Canarie. E, se la vostra idea di vacanza è più vicina al relax, sappiate che questo è un ottimo spot anche per aspettare il tramonto.

Restando in tema di relax sulla sabbia, segnate nell’itinerario le spiagge incontaminate che si estendono fra le scogliere di Punta del Papagayo, tra le più incredibili di tutte le Canarie.

Lampedusa, Sicilia

Lampedusa, situata a 200 chilometri a sud della Sicilia, risulta più vicina alla Tunisia che all’Italia. Non stupisce, quindi, che le temperature a maggio siano già ideali per una fuga al mare tra le sue spiagge più belle. Circondata da acque cristalline, l’isola è perfetta per chi vuole anticipare l’estate mediterranea in uno dei paradisi più famosi al mondo: la Spiaggia dei Conigli, la cui bellezza unica è anche uno dei pochi posti in Italia in cui la tartaruga Caretta caretta viene a deporre le uova. E, se state cercando la location perfetta dove ammirare il tramonto con uno spritz tra le mani, questa la troverete sicuramente a Capo Ponente e ad Albero Sole.

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Mar Rosso, Egitto

Il Mar Rosso, spesso associato ai grandi resort all-inclusive e al relax totale, sta cominciando a conquistare anche i viaggiatori più indipendenti. Oltre alle città costiere che si aprono alla cultura e gli antichi monasteri copti nascosti nel deserto, il vero protagonista di chi organizza qui una vacanza resta l’universo sottomarino.

Non è necessario essere subacquei esperti per esplorare questa meraviglia: basta una maschera e un boccaglio per accedere a un vero e proprio acquario naturale. Località come Sharm El Sheikh, Hurghada e Dahab offrono siti spettacolari anche a bassa profondità, dove la giungla marina esplode in un caleidoscopio di colori e creature straordinarie.

Formentera, Isole Baleari

Se la vostra idea di vacanza è trascorrere qualche giornata di sana pigrizia su alcune delle spiagge più belle d’Europa, prenotate un volo per Formentera. Tra le migliori non possiamo non citare la penisola Trucador, famosa per le sue sabbie bianchissime lambite da acque turchesi. Di una bellezza incantevole sono anche Platja Illetes, situata nel versante occidentale dello stretto lembo di terra, e Platja Llevant, su quello orientale.

Oltre le spiagge, raggiungete anche Far de Sa Mola, un faro risalente al 1861 e situato in una posizione dominante sul mare, dov’è presente la statua dedicata a Jules Verne, che ambientò qui uno dei suoi romanzi.

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Creta, Grecia

Mito e leggende si incontrano sull’isola più grande e popolosa della Grecia e ogni angolo profuma di mare. Un mare dalle sfumature blu e azzurro che non ha nulla da invidiare a quello dei Caraibi. Per ammirarlo (e nuotarci dentro) raggiungete la meravigliosa laguna di Balos con la sua sabbia candida o Falassarna ed Elafonissi, quest’ultima considerata una delle spiagge più belle al mondo.

Se cercate un luogo più intimo, Creta offre diverse calette raggiungibili soltanto a piedi o in barca, come la spiaggia di Glika Nera, ombreggiata dalle tamerici e situata ai piedi di una parete di roccia frequentata solo dalle capre. E, se non ne avete abbastanza, aggiungete anche le splendide spiagge di Preveli o di Triopetra, o la più selvaggia Vai.

Capo Verde, Africa

Uno dei motivi per cui le persone scelgono Capo Verde per le loro vacanze è proprio il mare. E come dargli torto! Questo arcipelago sospeso nell’Atlantico offre litorali che sembrano dipinti, dove la sabbia dorata del Sahara, trasportata dai venti per millenni, incontra acque di un blu profondo. A Sal, la celebre Praia de Santa Maria incanta con i suoi 3,5 chilometri di estensione: uno spazio talmente vasto da non apparire mai affollato, dove camminare a piedi nudi sulla sabbia scaldata dal sole è un piacere rigenerante, tra bar e l’allegria dei ragazzi locali che giocano a calcio.

Spostandosi a Santiago, il villaggio di Tarrafal rappresenta una perla rara: una baia sinuosa orlata di palme che, con la sua sabbia chiara, si distingue dalle tipiche coste vulcaniche dell’isola. Un tempo rifugio esclusivo dell’élite, oggi è il luogo perfetto per osservare la vita dei pescatori o fare snorkeling in totale serenità.

Boa Vista, invece, custodisce i tesori più selvaggi: dalla dolce Praia do Estoril alla monumentale Praia de Santa Mónica. Quest’ultima, spesso citata tra le spiagge più belle del mondo, offre 7 chilometri di natura incontaminata dove il silenzio è interrotto solo dall’oceano. Per i più avventurosi, la mezzaluna dorata di Ervatão resta il segreto meglio custodito dell’isola, un angolo intimo e remoto raggiungibile solo in fuoristrada.

Costa del Sol, Andalusia

Infine, il mese di maggio è il momento ideale per esplorare la Costa del Sol senza la pressione del turismo di massa. Si può scegliere Torremolinos, nota per la sua vivace atmosfera inclusiva, o Benalmádena, perfetta per chi cerca il divertimento tra parchi a tema e acquari.

Fuengirola attira famiglie e appassionati di sport acquatici, mentre Mijas prova a resistere al tempo, presentandosi come uno dei pittoreschi borghi bianchi di un tempo. Per chi cerca il lusso più esibito, tra yacht monumentali e campi da golf impeccabili, la meta è indubbiamente Marbella, mentre Estepona riesce ancora a mantenere un’aria genuinamente spagnola, preservando il fascino delle sue radici. Qualunque sia la vostra idea di vacanza, la Costa del Sol ha una nicchia pronta ad accogliervi per la vostra fuga al mare.