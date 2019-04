Viaggio in treno con treni storici e a vapore: i migliori itinerari

editato in: da

Nonostante gli sviluppi della tecnologia, che permettono di raggiungere città molto lontane in pochissime ore grazie all’alta velocità, sempre più persone scelgono di provare l’emozione unica di un viaggio in treno panoramico. Si tratta di un modo diverso di viaggiare, per vivere non solo la destinazione finale, ma al contrario soprattutto il fascino del viaggio, specialmente a bordo dei suggestivi treni a vapore. Ecco alcune idee per dei viaggi incredibili in treno, con alcune delle tratte più interessanti in Italia e all’estero.

I viaggi in treno in Italia: gli itinerari più suggestivi

L’Italia è un luogo particolarmente adatto ai viaggi in treni storici e sui trenini a vapore, un mezzo che consente di ammirare gli spettacolari paesaggi mozzafiato del nostro Paese. Tra i più suggestivi c’è il Treno del Barocco, un’iniziativa della Regione Sicilia che permette di visitare alcune destinazioni di interesse storico e culturale, come Siracusa, Ragusa, Modica, Scicli e Noto, molte delle quali dichiarate Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Considerato uno dei migliori viaggi sui treni storici del nostro Paese, il Treno del Barocco è attivo solamente in estate, in alcune date e orari precisi, con prezzi dai 20€ per gli adulti ai 10€ per i bambini. La corsa parte da Siracusa, con fermate nelle varie località che consentono ai viaggiatori di visitare musei e centro storici, con ritorno in serata nella stessa Siracusa. Interessante è anche il Treno del Gusto, un programma che si svolge in varie regioni italiane tra cui la Sicilia, lungo una delle linee ferroviarie più affascinanti d’Italia.

L’evento prevede 23 itinerari, chiamati i treni del gusto, ognuno dei quali percorre alcuni itinerario, per offrire ai passeggeri scenari mozzafiato e paesaggi unici, da ammirare comodamente seduti e affacciati ai finestrini. In questo caso, oltre alle città e località storiche della Sicilia, i viaggiatori possono degustare prodotti tipici locali direttamente a bordo, partecipando inoltre alle migliori sagre e manifestazioni enogastronomiche dei comuni coinvolti, con la collaborazione di Slow Food Sicilia.

Viaggi in treno: Langhe e Monferrato

Uno degli itinerari più richiesti è una corsa sul treno a vapore tra Langhe e Monferrato, un tratto di circa 45 Km complessivi tra Asti e Nizza Monferrato, iniziativa partita nel 2018 e gestita dalla Fondazione FS. Mosso dalla locomotiva storica GR 940, il treno parte dalla stazione di Torino Porta Nuova per arrivare a quella di Canelli, per scoprire i territori Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con degustazioni a bordo e soste alle fiere enogastronomiche della zona.

Viaggi in treno in Italia su Alpi e Appennino

Altrettanto suggestiva è la cosiddetta Transiberiana d’Italia, il viaggio sul treno storico lungo una delle ferrovie più spaventose del nostro Paese, da Sulmona a Isernia fino a una quota di oltre 1200 metri sul livello del mare, passando per il parco nazionale della Majella e la Val di Sangro. Da non perdere è il Trenino Rosso, un viaggio in treno tra le Alpi svizzere e valtellinesi, con partenza da Tirano e arrivo a St Moritz, per vedere laghi e valli innevate in inverno e piene di vita e colori in estate.

Tra Italia e Svizzera si muove anche il Treno del Foliage, che ritorna a grande richiesta nel 2019. Si tratta di una delle linee ferroviarie storiche tra i due paesi, circa 52 Km di binari tra Domodossola e Locarno, sulle rive del Lago Maggiore dalla parte svizzera. Il Treno del Foliage viaggi solamente per circa 3 settimane, durante l’autunno, la stagione più emozionante per assistere ai colori intensi della vegetazione alpina, perciò per partecipare bisogna affrettarsi e comprare i biglietti con largo anticipo.

Viaggio in treno in Europa: Orient Express

L’Europa offre scenari unici per un viaggio in treno panoramico, grazie alla ricchezza dei paesaggi, alla storia di alcune zone particolari e al fascino che ogni stagione regala alle varie regioni del continente. Tra i viaggi in treno in Europa più affascinanti c’è sicuramente il famoso Orient Express, per una vacanza di lusso in treno da Parigi a Istanbul, con fermate a Venezia, Budapest, Praga e Vienna, con ristoranti a 5 stelle e servizio da hotel luxury.

Viaggiare in treno in Scozia nelle Highlands

Un’occasione unica per visitare le meravigliose Highlands scozzesi è un viaggio in treno sul Belmont Royal Scotsman, con carrozze di lusso finemente decorate in stile tradizionale, per viaggiare da Edimburgo fino nel cuore delle terre selvagge della Scozia. A bordo sono presenti degustazioni di whisky artigianale, un elegante ristorante e camere sia singole che matrimoniali, per passare alcuni giorni su un vero treno storico.

Viaggi in treno in Norvegia

Sempre nel nord Europa è possibile partecipare a un viaggio in treno in Norvegia, un Paese perfetto da visitare su un convoglio d’epoca. Tra gli itinerari più suggestivi c’è quello della Rauma Line, una ferrovia storica che si estende per 114 Km, circa 2 ore e mezza di viaggio tra i Fiordi della Norvegia e i villaggi di Dombas e Rauma, passando dai paesaggi innevati all’esplosione di vita e colori dell’estate. Da non perdere è anche la linea Bergen Railway, un itinerario di 500 Km dalla capitale Oslo fino a Bergen, scorrendo zone naturali incredibili.

Tunnel Of Love in Ucraina e treni d’epoca in Spagna

Per chi vuole vivere un’esperienza romantica c’è invece il Tunnel of Love, in Ucraina, un tratto ferroviario circondato dalla vegetazione, dove il treno storico attivo sulla linea passa letteralmente all’interno degli alberi, che creano una vera e propria galleria naturale. Il percorso si articola intorno alla città di Kleven, con uno scenario che d’inverno diventa un meraviglioso spettacolo di ghiaccio. Anche in Spagna è possibile fare un emozionante viaggio in un treno storico, a bordo di El Transcantábrico Clásico, lungo le valli e le montagne della Spagna del nord, tra Santiago de Compostela e Bilbao.

Viaggi incredibili in treno nel mondo: il Giappone

Oltre all’Italia e all’Europa, anche nel resto del mondo si possono trovare viaggi in treno panoramici, tra ferrovie in quota e convogli storici di particolare valore. Ad esempio un’opzione interessante è un viaggio in treno in Giappone, che nonostante sia famoso per i treni ad alta velocità come lo Shinkansen, mette a disposizione dei turisti diverse soluzioni alternative per viaggiare slow. Tra queste c’è la linea Tsugaru, che percorre i paesaggi innevati di Aomori a non più di 50 Km/h, con carrozze degli anni ’50 che fanno sembrare di essere tornati indietro nel tempo.

Transiberiana: in viaggio sul treno più famoso del mondo

Per i nostalgici e avventurosi è possibile organizzare un viaggio in treno sulla Transiberiana, il collegamento storico tra la Cina e la Russia, un’esperienza eccezionale con partenza da Mosca e arrivo a Pechino o Vladivostok, sul mar del Giappone. Questa linea ferroviaria è composta da oltre 9000 chilometri, per ammirare la natura sconfinata della Mongolia, visitare le due capitali e ammirare il bellissimo paesaggio del Bajkal, con numerose fermate, servizio ristorante e possibilità di organizzare viaggi di gruppo.

A bordo del Maharaja’s Express per visitare l’India in treno

Anche l’India offre un modo alternativo di visitare il Paese, basta acquistare un biglietto per un viaggio in treno in India sul Maharaja’s Express, dotato di carrozze di lusso, due ristoranti, boutique e lounge bar. La tratta ferroviaria parte e ritorna a Delhi, un itinerario che richiede 8 giorni complessivamente, con fermate nelle località di Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi e Lucknow, dove è possibile partecipare a escursioni e visite guidate, sia nelle cittadine storiche che nelle zone naturalistiche della regione.

Safari su rotaie nell’Africa del Sud

Particolarmente interessante per chi vuole vivere un safari su rotaie è lo Shongololo Express, un treno storico che attraversa il Sudafrica, il Mozambico, lo Swaziland, la Namibia e lo Zimbabwe. In questo modo è possibile essere ospitati sugli eleganti convogli del treno d’epoca, prenotando una cabina singola oppure matrimoniale, per passare dai 12 ai 15 giorni esplorando il sud dell’Africa in treno. Gli itinerari dello Shongololo Express partono tutti da Pretoria, con arrivo a seconda della tratta a Citta del Capo, alle cascate Vitoria oppure a Walvis Bay in Namibia.

Viaggi in treno in Alaska: da Anchorage a Fairbanks

Da non sottovalutare è un viaggio in treno in Alaska, uno degli scenari più suggestivi del mondo, salendo sull’Alaska Railroad, per andare da Anchorage a Fairbanks, all’interno del meraviglioso paesaggio del parco nazionale di Denali. La corsa percorre oltre 700 chilometri, inoltrandosi del nord dell’Alaska, lungo una linea inaugurata per la prima volta nel 1907. La bellezza della regione lascia sempre a bocca aperta, in più è possibile scegliere sia una sistemazione economica che una cabina di prima classe, per rilassarsi dentro una lussuosa stanza panoramica scorrendo la natura selvaggia dell’Alaska.

I viaggi in treno più suggestivi in Canada e USA

Per un vero viaggio in treno a vapore ci sono gli Stati Uniti, dove è possibile incontrare il Grand Canyon Railway, una ferrovia che attraversa l’Arizona. Si tratta di un percorso particolarmente suggestivo, poiché le carrozze storiche degli anni ’20 passano nelle profonde gole del Grand Canyon, regalando uno sguardo privilegiato sulla natura selvaggia della zona. Una vera ferrovia spaventosa è invece quella in Perù, a bordo dell’Hiram Bingham Orient Express, per andare da Cuczo fino al sito di Machu Picchu visitando il territorio sacro degli Incas.

Altrettanto interessante è il Rocky Mountanineer, in Canada, un viaggio in un treno storico adatto agli appassionati della natura e della montagna. Le carrozze panoramiche perfettamente restaurate portano i passeggeri da Banff a Vancouver, transitando nelle vicinanze di canyon, vallate, catene montuose e laghi glaciali, per osservare da vicino la natura incontaminata delle distese canadesi e delle Montagne Rocciose.

Viaggio in un treno storico: costi e consigli utili

Un viaggio in un treno storico è sicuramente una valida alternativa alla classica vacanza, un modo per visitare luoghi incredibili in Italia e all’estero, assaporando il fascino delle antiche carrozze e delle locomotive d’epoca o a vapore. I costi di un viaggio in treno dipendono dalla destinazione, dal servizio a bordo e dalla storia del convoglio, infatti è possibile andare dai pochi euro del Treno del Barocco in Sicilia alle migliaia di euro di una cabina in prima classe sull’Oriente Express.

Per viaggiare in Europa in treno senza spendere un fortuna è possibile acquistare un interrail, un pass che permette di pianificare il proprio itinerario, scegliendo tra oltre 40.000 località differenti in 30 paesi europei che aderiscono all’iniziativa. Altrimenti è possibile effettuare soltanto una breve tratta, per risparmiare sul prezzo del biglietto, passando qualche giorno sulla Transiberiana o sul Maharaja’s Express, per poi continuare il proprio viaggio tramite i canali tradizionali.

Basti pensare che il costo di una cabina sulla Transiberiana può andare dai 250 ai 500€, per l’intera corsa, quindi restringere l’itinerario ad alcune fermate consente di vivere comunque un’esperienza emozionante, senza spendere una cifra eccessiva. Inoltre è importante pianificare il viaggio in base alle stagioni, per valorizzare al meglio il percorso e ammirare i paesaggi nel loro momento migliore, a seconda se l’obiettivo siano le montagne innevate oppure le vallate fiorite e ricche di vita.