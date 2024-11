Fonte: Getty Images Gente che passeggia al Mercatino di Natale di Merano, ai piedi delle Dolomiti

La magia del Natale è alle porte e con essa, si sa, numerose città italiane, e non solo, stanno per trasformarsi in un vero e proprio spettacolo natalizio. Per vivere un’esperienza meravigliosa in Italia, tra le montagne e durante il periodo dell’Avvento, si consiglia di visitare la città di Merano e scoprire i suoi mercatini natalizi. Esplorare questa città nei mesi invernali vuol dire vivere un’atmosfera unica, l’occasione ideale per lasciarsi trasportare dalla gioia e dall’emozione del tornare bambini, per un’esperienza adatta a tutti i visitatori, grandi o piccoli che siano. Ecco cosa c’è da sapere sui mercatini di Natale di Merano!

Dove si svolgono i mercatini di Natale di Merano?

Merano è un splendida cittadina dell’Alto Adige, ai piedi delle Dolomiti, ed immersa in un paesaggio unico e fra i più visitati dai turisti proveniente da ogni parte d’Italia e dai Paesi limitrofi. In questa cornice naturale così affascinante e suggestiva, si tengono ogni anno quelli che vengono considerati tra i mercatini di Natale più belli di tutta Italia ed Europa. Questi fantastici mercatini di Natale si svolgono nella splendida zona Lungo Passirio ed in Piazza Terme. Inoltre, in Piazza della Rena è possibile ammirare anche un piccolo villaggio natalizio storico. Questa parte della cittadina di Merano è molto affascinante, in quanto è possibile percorrere la Passeggiata Lungo Passirio, un piccolo cammino che segue il corso del torrente omonimo, che taglia in due la città.

In piazza della Rena viene allestito il Villaggio Natalizio, dove è possibile vivere un’atmosfera dai tratti alpini e di classe, all’interno del grande Chalet, per un’esperienza decisamente gustosa ed un’atmosfera originale. In questa piazza, tra stand gastronomici e d’artigianato, è possibile godere della presenza di eleganti strutture come il palazzo Esplanade, lo storico convento delle Dame Inglese ed i merli delle mura di Castel Kallmünz.

In piazza Terme, invece, verrà nuovamente allestito il Mondo Natalizio: un magico paese delle meraviglie invernali, arricchito da numerosi abeti, e sull’altra sponda del torrente Passirio. Qui si trova anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni ed adatta a grandi e bambini, con i pattini che potranno essere noleggiati direttamente sul posto.

Per godere di una vista unica su piazza Terme e Merano si consiglia di passare piacevoli momento dallo Sky Bar, sulla terrazza del padiglione natalizio. Inoltre, per un pranzo o una cena accogliente, da non perdere le amate Kugln, sei sfere colorate al cui interno vengono serviti piatti ottimi e creati appositamente per l’evento. Inoltre, in piazza Terme, si terranno anche diversi eventi, come l’inaugurazione di “Natale in Piazza Terme”, il 29 Novembre dalle 15.30 alle 17.30, oppure il “Christmas Aperitif”, ogni sabato dalle 12 alle 14, o, ancora, l’evento “San Silvestro in Piazza Terme”, il 31 Dicembre dalle 13 alle 17 o dalle 22 alle 2 di notte, condividendo momenti di gioia in piazza per l’arrivo del nuovo anno.

Fonte: iStock

Quando si svolge?

Dal 29 Novembre al 6 Gennaio 2025, Merano si animerà di luci e colori, con centinaia di stand e bancarelle che sapranno incantare tutti i visitatori, grandi e piccini, tra decorazioni festive, ma anche tantissimi prodotti artigianali e sapori locali. Come da tradizione, la cerimonia di apertura avrà luogo nel primo pomeriggio del 29 Novembre, il primo venerdì precedente alla prima domenica dell’Avvento.

Merano in questo periodo dell’anno si trasforma in un luogo magico, con decorazioni ed illuminazioni varie, oltre che le tradizionali casette di legno, dalle quali provengono canzoni natalizie e profumi deliziosi, che rendono l’atmosfera ancora più suggestiva. Non è tutto, però. Infatti, oltre a questo mercatino natalizio, ci sono eventi in città tutti da scoprire!

Gli altri eventi natalizi da non perdere

A Merano c’è davvero molto da scoprire e, soprattutto durante questo periodo, vengono organizzati numerosi eventi, adatti a grandi e bambini, che attirano migliaia di turisti. Ad esempio, da Giovedì 21 Novembre, sarà possibile visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff, che per la prima volta aprono durante i mesi invernali. In quest’occasione, infatti, si potrà scoprire al suo interno il parco luminoso Lumagica, ovvero numerose installazioni luminose, tutte realizzate a mano, che consentiranno ai visitatori di fare un viaggio tra le bellezze della natura e le diversità della vita, passeggiando all’interno di questo meraviglioso giardino botanico.

Sarà anche possibile partecipare ad una visita guidata a lume di lanterna, un suggestivo tour della città per conoscerne il suo centro storico nella suggestiva atmosfera serale. Questo tour ha una durata di circa 90 minuti e per partecipare è necessaria la prenotazione online oppure rivolgendosi all’Azienda di Soggiorno di Merano. È un’esperienza adatta a tutti, con un costo per gli adulti di 11,50€ a persona e gratuito per tutti i bambini sotto i 12 anni di età.

Durante lo svolgimento dei mercatini di Natale a Merano sono previste anche attività per bambini. I più piccoli avranno la possibilità di vivere la magia del Natale tra giochi, divertimento e meraviglie tutte da scoprire, vivendo un’esperienza indimenticabile. Ad esempio, i bambini potranno partecipare al tour Merano Vitae, una guida con lente di ingrandimento della città alla scoperta del verde nascosto di Merano, al costo di 10€ per gli adulti e di 3€ per i bambini dai 6 ai 12 anni. Inoltre, è presente in città anche un laboratorio di cucina, al costo di 35€ a bambino, dove, a seconda della giornata, il 30 Novembre 2024 oppure il 2 e 3 Gennaio 2025, i più piccoli potranno cimentarsi nella realizzazione di pane, pizza, muffin e biscotti, con la possibilità di portare a casa tutto quello che hanno realizzato.

Fonte: iStock

Mercatini di Merano, info utili

I mercatini di Natale di Merano, come già affermato in precedenza, si terranno anche quest’anno sulla Passeggiata Lungo Passirio, nel centro storico cittadino, a partire da Venerdì 29 Novembre. Gli orari di apertura al pubblico differiscono, in quanto saranno presenti sia stand d’artigianato che gastronomici, per un totale di oltre ottanta stand.

Orari stand dell’artigianato:

dalle ore 10:00 alle 19:00, dal lunedì al giovedì

dalle ore 10:00 alle 20:00, il venerdì, il sabato e i festivi;

dalle ore 10:00 alle 20:00, la domenica;

dalle ore 10:00 alle 15:30, nelle giornate di Martedì 24 e Martedì 31 Dicembre 2024;

dalle ore 10:00 alle 18:00, Lunedì 6 Gennaio 2025 (giornata di chiusura dei Mercatini di Merano).

Orari stand gastronomici:

dalle ore 10:00 alle 21:00, dal lunedì al giovedì

dalle ore 10:30 alle 22:30, il venerdì, il sabato e i festivi;

dalle ore 10:00 alle 21:00, la domenica;

dalle ore 10:00 alle 17:00, nelle giornate di Martedì 24 e Martedì 31 Dicembre 2024;

dalle ore 10:00 alle 18:00, Lunedì 6 Gennaio 2025 (giornata di chiusura dei Mercatini di Merano).

Sarà inoltre prevista una giornata di chiusura il 25 Dicembre 2024, il giorno di Natale.

Come raggiungere Merano

Per visitare Merano ed i suoi fantastici mercatini di Natale, è possibile raggiungere la destinazione in auto, percorrendo la superstrada Merano-Bolzano, in direzione Merano, ed uscendo ad una delle due uscite: Merano Maia Bassa/Marlengo oppure Merano Centro. Ci sono diversi parcheggi nelle vicinanze del centro storico: il parcheggio delle Terme di Merano, il parcheggio Karl Wolf o il parcheggio Plaza, tutti a pagamento. Oppure, un po’ più lontano, è possibile usufruire dei parcheggi Meranarena o Obermais. Sono anche disponibili parcheggi gratuiti in Piazza Prader, nei pressi della stazione di Merano, o nel parcheggio della stazione ferroviaria di Maia Bassa.

Per chi, invece, desidera raggiungere Merano in treno, è possibile usufruire del comodo collegamento Bolzano-Merano. Una volta arrivati a destinazione, infatti, il centro storico dista solamente 12 minuti a piedi dalla stazione principale.