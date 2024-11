Sicilia Express, in treno dal Piemonte alla Sicilia per le vacanze di Natale

In due date esclusive, ecco una nuova modalità di trasporto sostenibile per chi desidera scoprire la Sicilia in modo originale e rilassante durante le festività natalizie

FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) lancia il nuovo collegamento Sicilia Express, che unisce le città del Nord e Centro Italia con la Sicilia, offrendo un’esperienza di viaggio unica. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione con la Regione Siciliana, con l’obiettivo di promuovere il turismo lento e sostenibile e si inserisce nel progetto di valorizzazione del trasporto ferroviario come alternativa di qualità e comoda per raggiungere l’isola.

Il treno, che debutta nelle festività natalizie, avrà due corse speciali nel mese di dicembre 2024, offrendo un’opportunità unica per chi desidera trascorrere le festività in Sicilia. Vediamo nel dettaglio quali sono le date e i costi dell’iniziativa e quali i servizi a bordo del treno Sicilia Express.

Il Sicilia Express sarà operativo esclusivamente nelle seguenti date: 21 dicembre 2024 e 5 gennaio 2025. Queste due date sono pensate per garantire una maggiore offerta di viaggio in occasione delle festività natalizie, in modo da permettere ai viaggiatori di raggiungere la Sicilia in un modo nuovo, comodo e sostenibile.

I treni partiranno dal Piemonte e percorreranno l’Italia attraversando diverse città prima di arrivare nella splendida isola siciliana.

Il tragitto e le fermate

Il Sicilia Express partirà il 21 dicembre 2024 da Torino Porta Nuova alle 15:05, con arrivo a Messina il giorno successivo alle 9:45. Il treno effettuerà diverse fermate intermedie in alcune delle principali stazioni italiane, tra cui Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno, prima di giungere a Messina.

Una volta arrivato a Messina, il treno si dividerà in due sezioni: una diretta a Palermo e l’altra a Siracusa.

La sezione diretta a Palermo partirà da Messina alle 10:20, fermando a Milazzo , Capo d’Orlando , Santo Stefano di Camastra , Cefalù , Termini Imerese e Bagheria .

partirà da Messina alle 10:20, fermando a , , , , e . La sezione diretta a Siracusa partirà alle 10:10, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini e Augusta.

Il ritorno del Sicilia Express è previsto per il 5 gennaio 2025, con partenza da Messina alle 18:50 e arrivo a Torino Porta Nuova il giorno successivo alle 12:50.

I servizi a bordo

Il Sicilia Express non è solo un treno, ma un’esperienza di viaggio che punta sulla qualità del servizio e sul comfort dei passeggeri. A bordo, i viaggiatori potranno trovare diversi servizi di alta qualità, tra cui carrozze letto e cuccette, ideali per chi desidera un viaggio più rilassante e riposante. Non mancano anche gli scompartimenti con sei posti a sedere, per chi preferisce una soluzione più informale.

Una delle caratteristiche distintive del Sicilia Express è inoltre la presenza di due carrozze ristorante dove saranno serviti durante il viaggio prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana. Un’occasione unica per assaporare i gusti autentici dell’isola mentre si attraversano le bellezze del paesaggio italiano.

A bordo, i passeggeri potranno anche incontrare personaggi noti che renderanno l’esperienza ancora più speciale. Tra questi, l’attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci, lo stilista siciliano Alessandro Enriquez e diversi influencer, che racconteranno il viaggio verso la Sicilia in modo coinvolgente e originale.

Inoltre, come nei principali treni di FS Treni Turistici Italiani, sarà possibile viaggiare con animali domestici, garantendo così una maggiore inclusività per chi desidera viaggiare in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per il Sicilia Express saranno disponibili a partire dal 3 dicembre 2024. I viaggiatori potranno acquistarli comodamente online sul sito http://www.fstrenituristici.it, oppure tramite tutti i canali di vendita di Trenitalia, tra cui l’App Trenitalia, le biglietterie di stazione e i punti vendita autorizzati.