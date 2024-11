Bruges a Natale: cosa fare, cosa vedere e info utili

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Bruges, conosciuta come la “Venezia del Nord”, è una perla delle Fiandre che in inverno si trasforma in un magico villaggio natalizio. Le sue case storiche e i canali che attraversano il centro si illuminano di luci festive, creando un’atmosfera unica durante il periodo dell’Avvento.

Se state cercando un’idea di viaggio per le feste in arrivo, Bruges è un’ottima candidata per la prossima destinazione delle vostre vacanze. Una volta arrivati a Bruges, tra novembre e dicembre, avrete la sensazione di essere dentro a un fiabesco film di Natale. Ecco una guida dettagliata su cosa fare e cosa vedere a Bruges a Natale.

Cosa fare a Bruges a Natale

Visita ai Mercatini di Natale

I mercatini di Natale di Bruges, in Belgio, sono un’esperienza imperdibile per chi desidera immergersi nella tradizione natalizia. Quest’anno si svolgono dal 22 novembre 2024 al 5 gennaio 2025 in due location principali: la storica Piazza del Mercato (Grote Markt) e Piazza Simon Stevin.

Piazza del Mercato : qui è possibile trovare le tipiche casette di legno che offrono oggetti d’artigianato locale, decorazioni uniche e idee regalo. I profumi dei dolci natalizi e del vin brûlé permeano l’aria, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e festosa.

: qui è possibile trovare le tipiche casette di legno che offrono oggetti d’artigianato locale, decorazioni uniche e idee regalo. I profumi dei dolci natalizi e del vin brûlé permeano l’aria, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e festosa. Piazza Simon Stevin: questo mercatino si focalizza su prodotti artigianali e filiere corte, rappresentando una versione più sostenibile e attenta all’ambiente dei classici mercatini natalizi. Qui, gli amanti dell’artigianato e del cibo di qualità possono scoprire prodotti unici e sostenibili.

Entrambe le location sono animate da luci scintillanti e musiche natalizie, rendendo il centro storico di Bruges un luogo magico per passeggiare durante l’Avvento.

Nota importante: La maggior parte dei mercatini è aperta anche nei giorni della Vigilia di Natale e del 25 dicembre, ma è consigliabile controllare gli orari specifici delle singole bancarelle.

Winter Glow: lo Spettacolo di Luci

Una delle attrazioni natalizie più attese a Bruges è Winter Glow, uno spettacolo di luci che contribuisce a rendere la città ancora più suggestiva. Quest’anno, l’evento è ispirato ai colori e alle forme dell’aurora boreale, con 10 installazioni luminose realizzate da artisti locali e internazionali. Il percorso, lungo 2,5 km, attraversa il cuore della città e permette di ammirare opere interattive e installazioni che si riflettono sulle acque dei canali.

Tra le opere più affascinanti, si segnala Story of the Swan, una romantica installazione che racconta la storia d’amore di due cigni. Waves offre invece proiezioni video che simulano increspature sull’acqua, creando un gioco di luci rilassante. Infine, l’installazione interattiva Waterdrops permette ai visitatori di saltare su gigantesche gocce colorate, producendo suoni e composizioni luminose uniche.

Winter Glow è una tappa ideale per chi desidera scoprire Bruges in modo originale, ed è particolarmente suggestiva durante le ore serali, quando le luci illuminano l’intero centro storico.

Pista di Pattinaggio sul Lago dell’Amore

Per chi ama pattinare, la pista di pattinaggio sul Lago dell’Amore rappresenta un’opportunità da non perdere. Situata in un’incantevole cornice naturale, questa pista è realizzata con ghiaccio artificiale e permette di vivere l’emozione del pattinaggio in una location suggestiva, circondata da luci natalizie e dall’atmosfera festosa del parco cittadino.

Accanto alla pista, si trova il bar invernale “Vorst”, un luogo perfetto per riscaldarsi con una bevanda calda e ammirare la vista sul parco illuminato. Il bar offre una selezione di cioccolate calde, tè speziati e altre bevande tipiche del periodo natalizio.

Orari e dettagli: La pista è aperta anche durante la Vigilia di Natale e il 25 dicembre, ma è consigliabile controllare eventuali modifiche agli orari.

Bruges a Natale, i luoghi più simbolici

Oltre ai mercatini e alle attrazioni luminose, Bruges offre alcuni luoghi imperdibili durante il periodo natalizio. Tra questi, la Basilica del Sacro Cuore, con la sua affascinante facciata gotica decorata a festa, e la Torre Belfort, che offre una vista panoramica mozzafiato sulla città illuminata.

Fonte: iStock

Basilica del Sacro Cuore

La Basilica del Sacro Cuore è uno dei punti di riferimento più affascinanti di Bruges, specialmente durante il Natale. La sua maestosa facciata gotica è ulteriormente valorizzata da decorazioni luminose che la rendono ancora più suggestiva. All’interno, le vetrate colorate proiettano giochi di luce che creano un’atmosfera serena e spirituale, perfetta per chi desidera trascorrere un momento di raccoglimento. Durante il periodo natalizio, la basilica ospita spesso concerti di musica corale e messe speciali, un’opportunità per immergersi nella tradizione religiosa locale.

Torre Belfort

Un altro simbolo iconico della città è la Torre Belfort, il campanile medievale che domina la Piazza del Mercato. Salendo i suoi 366 gradini, si può godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città, che durante il periodo natalizio diventa ancora più magica grazie alle illuminazioni e ai tetti innevati. La torre è anche sede di un meccanismo a carillon con 47 campane, che spesso suonano melodie natalizie creando un’atmosfera festosa che si diffonde per tutto il centro storico.

Il Begijnhof (Beghinaggio)

Il Begijnhof, o Beghinaggio, è un altro luogo imperdibile durante il Natale a Bruges. Questo complesso monastico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, si trasforma in un’oasi di pace, con i suoi giardini coperti da un manto di neve e le piccole case decorate con luci soffuse. Una passeggiata qui permette di apprezzare il lato più tranquillo e contemplativo della città, lontano dal trambusto dei mercatini.

Piazza del Mercato (Grote Markt)

La Piazza del Mercato, cuore pulsante di Bruges, si anima con il suo grande albero di Natale e con una giostra di luci che incanta i visitatori. Durante le festività, la piazza diventa un punto di ritrovo per eventi e spettacoli all’aperto. La storica statua di Jan Breydel e Pieter de Coninck è incorniciata da bancarelle e decorazioni, trasformando il centro della piazza in uno scenario da cartolina. Da qui è possibile godere della vista del Belfort e delle facciate delle antiche case delle corporazioni, che brillano sotto le luci natalizie.

Il Canale Rozenhoedkaai

Il Rozenhoedkaai, uno dei punti più fotografati di Bruges, assume un aspetto fiabesco durante il Natale. Le luci riflettono sull’acqua calma del canale, creando un gioco di specchi che amplifica la bellezza del paesaggio. Questo angolo romantico è perfetto per una passeggiata serale, con la possibilità di fermarsi per una bevanda calda in uno dei tanti caffè che si affacciano sul canale.

Fonte: iStock

Chiesa di Nostra Signora (Onze-Lieve-Vrouwekerk)

La Chiesa di Nostra Signora, con la sua famosa scultura della Madonna con Bambino di Michelangelo, è un altro gioiello da non perdere. Durante il Natale, la chiesa si arricchisce di decorazioni e ospita eventi musicali e concerti di organo. L’interno, già di per sé imponente, si illumina con candele e luci soffuse che creano un’atmosfera intima e festosa.

Il clima di Bruges a Natale

Il periodo natalizio a Bruges è caratterizzato da temperature fresche, con valori che oscillano tra 0°C e 7°C. Le giornate possono essere umide e, occasionalmente, può nevicare, aggiungendo un tocco di magia all’atmosfera cittadina. Si consiglia di vestirsi a strati e portare con sé un buon cappotto, sciarpa e guanti per affrontare il freddo e godere al meglio delle passeggiate all’aperto.

Come muoversi a Bruges a Natale

Bruges è una città che invita naturalmente a essere esplorata a piedi. Il suo centro storico compatto e ben conservato permette di camminare comodamente tra vicoli medievali, piazze animate e canali incantevoli, soprattutto durante il periodo natalizio, quando ogni angolo si veste di luci e decorazioni. Tuttavia, per chi desidera un’esperienza più comoda o particolare, ci sono diverse opzioni per spostarsi e godere dell’atmosfera natalizia.

Passeggiate a piedi

Camminare a piedi rimane il modo migliore per immergersi completamente nella magia di Bruges durante le festività. Le strade ciottolate e i ponti che attraversano i canali offrono scorci suggestivi da ogni angolazione. Durante il periodo natalizio, la città è decorata con luminarie e addobbi, e i profumi delle specialità locali riempiono l’aria. Camminare permette di scoprire angoli nascosti e ammirare da vicino dettagli architettonici e vetrine addobbate per le feste. Il consiglio è di indossare scarpe comode e vestirsi a strati per affrontare le temperature fredde di dicembre.

Fonte: iStock

Bruges in carrozza

Un’opzione romantica e pittoresca per muoversi a Bruges durante il Natale è senza dubbio quella delle carrozze trainate da cavalli. Queste carrozze, che percorrono le vie del centro storico, offrono un modo unico e affascinante per scoprire la città e le sue attrazioni principali, avvolti da coperte calde e con il suono degli zoccoli dei cavalli che riecheggia tra le strade acciottolate. Durante il periodo natalizio, molte di queste corse sono arricchite da percorsi speciali che includono tappe nei luoghi più suggestivi, come la Piazza del Mercato illuminata e i principali mercatini di Natale. Queste corse sono disponibili fino a tarda sera, permettendo di ammirare le luminarie nella loro piena bellezza.

Bus locali

Per chi preferisce un mezzo più tradizionale, i bus locali rappresentano un’opzione pratica e conveniente. Il servizio di trasporto pubblico è ben organizzato e consente di raggiungere facilmente le principali attrazioni e i quartieri della città. Durante il periodo natalizio, vengono attivate corse speciali che facilitano gli spostamenti tra le varie aree di interesse, inclusi i mercatini di Natale di Piazza del Mercato e Piazza Simon Stevin. I bus sono dotati di comfort e, spesso, di riscaldamento per garantire un viaggio piacevole anche nelle giornate più fredde.

Noleggio biciclette

Per chi ama un po’ di movimento, il noleggio biciclette è un’opzione interessante, sebbene sia necessario prestare attenzione alle condizioni meteorologiche invernali che potrebbero rendere le strade scivolose. Bruges è una città bike-friendly, e pedalare tra le strade decorate offre una prospettiva diversa sulla città. Ci sono numerosi punti di noleggio sparsi per il centro e tariffe convenienti per chi desidera utilizzare la bicicletta solo per alcune ore o per tutta la giornata.

Battelli lungo i canali

Anche se le gite in battello sono più popolari durante i mesi estivi, alcune compagnie offrono tour limitati nei canali anche in inverno, specialmente durante il periodo natalizio. I tour in battello permettono di ammirare le luci e le decorazioni da una prospettiva unica, riflettendosi sulle acque placide dei canali. Questi tour sono particolarmente suggestivi al tramonto, quando le luci natalizie cominciano a brillare e la città assume un aspetto veramente incantato.