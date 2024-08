I migliori treni di lusso al mondo

La classifica dei convogli più esclusivi per esplorare il mondo in gran comfort e vivere straordinarie avventure su rotaia a ritmo lento

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Rovos Rail In viaggio a bordo del Rovos Rail

Un viaggio a bordo di un treno di lusso è un’esperienza straordinaria che combina paesaggi spettacolari, cucina gourmet, un’atmosfera di eleganza senza pari e, non ultimo, la promessa di esplorare il mondo a un ritmo rilassato. Tanto che in alcuni casi è il convoglio stesso che diventa la vera destinazione della vacanza. Ma quali sono i migliori treni di lusso del mondo? La risposta arriva dagli esperti di Japan Rail Pass che hanno stilato la top ten dei viaggi su rotaie più prestigiosi in base a una serie di fattori, tra cui le recensioni su Tripadvisor, il numero di hashtag su Instagram e i volumi di ricerca globali.

Rocky Mountaineer: il re dei treni di lusso

Il Rocky Mountaineer, con sede a Vancouver, in Canada, è risultato essere il miglior viaggio in treno di lusso al mondo, con un punteggio di 8,92 su 10, risultato di una valutazione media di 4,5 su 5 su Tripadvisor, oltre 54.000 hashtag su Instagram e una media di 368.000 ricerche mensili. Questo convoglio panoramico attraversa alcune delle regioni più scenografiche del Nord America, collegando la Columbia Britannica all’Alberta, e arrivando fino al Colorado e allo Utah. Il servizio a bordo è impeccabile, con cibo delizioso e sedili estremamente confortevoli, ma la vera attrazione sono i panorami sensazionali lungo il percorso tra Vancouver e Banff. Per chi desidera vivere appieno questa esperienza, è consigliabile un viaggio di almeno due notti, immersi nei maestosi scenari del Canada.

GoldenPass Express: panorami svizzeri in comfort

Al secondo posto in classifica c’è il GoldenPass Express, un treno panoramico svizzero che collega Montreux a Interlaken nell’Oberland bernese in tre ore, con quattro partenze giornaliere in entrambe le direzioni. Con un punteggio di 8,39 su 10, attraversa alcuni dei paesaggi più pittoreschi della Svizzera, da ammirare nella nuova classe di viaggio “Prestige”, che garantisce massimo comfort e viste spettacolari grazie ai sedili in pelle riscaldati e ruotabili di 180 gradi. L’esperienza a bordo del GoldenPass Express è resa ancora più esclusiva dal servizio gastronomico di alto livello e dall’elevata privacy in piccoli compartimenti garantita ai passeggeri.

Fonte: iStock

The Ghan: attraverso il deserto australiano

In Australia, The Ghan offre un’esperienza di viaggio unica, attraversando l’intero continente da Darwin, nell’estremo nord, ad Adelaide sulla costa meridionale, passando per Alice Springs. Con un punteggio di 8,35 su 10, questo treno permette di esplorare il cuore del paese percorrendo vaste aree desertiche e paesaggi incontaminati. The Ghan si distingue non solo per la spettacolarità dei luoghi attraversati, ma anche per l’elevato livello di comfort e servizio offerto a bordo, confermandosi una delle esperienze di viaggio su rotaie più ambite.

Rovos Rail: Africa australe in stile

Al quarto posto, a pari merito con un punteggio di 8,31 su 10, troviamo Rovos Rail in Sudafrica e Seven Stars in Giappone. Il primo, effettua lussuosi viaggi attraverso i paesi dell’Africa australe, permettendo ai passeggeri di ammirare la magnificenza della natura africana, dalle regioni vinicole del Capo al vasto deserto del Karoo. Le suites a bordo, rivestite in legno e dotate di ogni comfort, offrono un’esperienza di viaggio che fonde tradizione e lusso.

Seven Stars Kyushu: eleganza giapponese

Seven Stars Kyushu, invece, rappresenta l’apice del lusso giapponese. Considerato l’alternativa giapponese all’Orient Express, conduce in un viaggio esclusivo attraverso le sette province dell’isola di Kyushu, lungo splendidi itinerari che si snodano tra montagne vulcaniche e pittoreschi villaggi. Il design degli interni, caratterizzato da mobili giapponesi fatti a mano, unito al servizio impeccabile, rende il Seven Stars Kyushu una delle esperienze ferroviarie più raffinate al mondo.

Blue Train: lusso su rotaie in Sudafrica

Al sesto posto della classifica, ecco il Blue Train, il treno di lusso che viaggia principalmente tra Pretoria e Città del Capo in Sudafrica attraverso paesaggi mozzafiato. Conosciuto per la sua storia affascinante e le sistemazioni lussuose, il Blue Train può essere considerato a tutti gli effetti un hotel a cinque stelle su rotaie e rappresenta una delle esperienze di viaggio più straordinarie che si possano fare in Africa.

Fonte: Rovos Rail

Orient Express: il fascino del passato in movimento

Vera icona dei viaggi in treno, da oltre un secolo l’Orient Express continua a evocare fascino e lusso ineguagliabili. Sebbene il percorso originale fino a Istanbul al momento non sia più percorribile, le carrozze storiche sono state restaurate per far rivivere il glamour del XIX secolo. Viaggiare sul Venice Simplon-Orient-Express permette di ammirare paesaggi europei incantevoli, dall’Inghilterra fino a Venezia, in un’atmosfera che richiama l’epoca d’oro dei grandi viaggi.

Belmond British Pullman e Royal Scotsman: viaggi di lusso in Gran Bretagna

Il Belmond British Pullman e il Royal Scotsman, rispettivamente all’ottavo e al nono posto nella classifica di Japan Rail Pass, offrono ai viaggiatori l’opportunità di esplorare la Gran Bretagna e la Scozia con uno stile inconfondibile. Il British Pullman, con le sue carrozze autentiche degli anni ’20, ognuna con un nome unico e una storia da raccontare, e il Royal Scotsman, che attraversa le Highlands scozzesi da Edinburgo fino a Inverness, offrono un’esperienza lussuosa che combina storia, comfort e paesaggi straordinari.

Maharajas’ Express: opulenza indiana

Il Maharajas’ Express, in India, chiude questa rassegna dei treni di lusso più prestigiosi al mondo. Progettato per offrire un’esperienza opulenta, permette di esplorare l’India in grande stile, con suite lussuose, maggiordomi personali e itinerari che toccano alcune delle destinazioni più iconiche del paese.