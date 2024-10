Viaggi in treno, questi sono i più belli da fare quest’anno

Fonte: Belmond Il meraviglioso Venice Simplon-Orient-Express

Anche oggi che siamo sempre tutti di corsa e la tecnologia offre l’opportunità di muoversi più veloce in tutto il mondo, i viaggi in treno mantengono il loro fascino. Attraversare un paese guardando fuori dal finestrino, senza avere la responsabilità e lo stress di guidare, è ancora preferito da molte persone che vogliono scoprire un angolo di mondo. Se poi si parla di treni di lusso, preparatevi a sentirvi protagonisti di un film di Poirot o di Indiana Jones con meno pericoli e qualche coccola in più.

In occasione dei Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards ai lettori è stato chiesto di votare per alcune categorie di viaggio, tra cui i migliori viaggi in treno al mondo. Il primo posto è ​​andato al British Pullman, un treno targato Belmond che parte da London Victoria e viaggia verso destinazioni storiche come il castello di Sissinghurst, Bath e i Cotswolds.

Il British Pullman

Il British Pullman offre l’opportunità di fare un viaggio senza tempo attraverso la Gran Bretagna in un ambiente elegante e confortevole con carrozze restaurate dove gustare tè o champagne e sentirsi immersi in un’epoca passata. Mezzo di trasporto della famiglia reale, questo mezzo di trasporto esclusivo ha un’anima anni ’20 che non lascia indifferenti e le carrozze hanno nomi curiosi come Vera, Minerva, Audrey che custodiscono storie uniche. Intagli, luci e rivestimenti riportano senza dubbio a quel periodo storico, insieme al buon cibo, al vino e agli eventi in programma per intrattenere gli ospiti.

I treni Belmond promettono un’esperienza unica

In realtà ben tre treni Belmond sono apparsi nella lista, con l’Eastern and Oriental Express nel sud-est asiatico, l’Andean Explorer in Perù, l’Hiram Bingham a Machu Picchu e il Royal Scotsman.

L’Hiram Bingham, dedicato all’esploratore che ha scoperto la cittadella Inca, accompagna in un viaggio nel cuore dell’impero Inca da Cuzco a Machu Picchu con carrozze in stile anni ’20 impreziosite da pannelli in legno lucido e dettagli in ottone. Se avete un animo romantico la carrozza panoramica permette di godere del tramonto o di un cielo notturno pieno di stelle, mentre a bordo si può assaggiare la cucina tradizionale sudamericana tra canti e balli caratteristici.

Il Royal Scotman invece assicura un’avventura emozionante attraverso le highlands a bordo di un treno raffinato ed elegante con rivestimenti in mogano e un mix di arredi in tweed e lana che richiamano l’irresistibile stile scozzese. Dai giardini ai castelli, fino alle isole e alcuni grand tour della Bretagna, questo viaggio promette uno spettacolo per gli occhi e la mente tra Inghilterra, Galles e Scozia.

L’Andean Explorer è il primo treno di lusso del Sud America con cabine private per i viaggiatori. Si parte da Cuzco per raggiungere la città bianca di Arequita esplorando le magiche ed evocative pianure andine. Viaggiando si possono ammirare le bellezze naturali della regione come il Canyon del Colca e il lago Titicaca a bordo di carrozze ricche di dettagli artigianali.

Se L’Oriente è la vostra meta preferite potete provare l’Eastern and Oriental Express, un treno con carrozze verdi e oro impreziosite da pannellature in ciliegio, sete e ricami malesi. L’atmosfera raffinata e rilassante accoglie gli ospiti che lungo il tragitto possono esplorare giungle, templi antichi e villaggi caratteristici per un tour avventuroso e ricco di sorprese.

Il treno di lusso oltreoceano

Al secondo posto c’è il Rocky Mountaineer, che ha quattro tratte ferroviarie attraverso la British Columbia, l’Alberta, il Colorado e lo Utah ed è stato recentemente nominato il migliore in assoluto da un altro studio. La sua fama è pari all’Orient Express o al treno per Darjeling, ma questo mezzo regala tour di una durata minima di 2 giorni fino a un massimo di due settimane alla scoperta del Canada e le Montagne Rocciose.

Le carrozze hanno tutti i comfort con un soffitto panoramico in vetro e le tratte da scegliere sono 4, costruite oltre 100 anni fa. Vancouver, Jasper, Banff, Whistler e il nord della British Columbia regalano vallate incantante, ponti sospesi, foreste fitte, laghi, canyon e cime innevate per tutti i gusti. Alcuni scenari mozzafiato e siti archeologici da non perdere si possono esplorare nelle varie fermate, per poi tornare a bordo e rilassarsi con stile.

I migliori viaggi in treno al mondo

Di seguito potete consultare la lista con i 15 migliori viaggi in treno che si possono fare in tutto il mondo. In Europa, negli Stati Uniti, ma anche in Asia e in Africa ci sono molti posti da vivere e catturare con foto e video da custodire poi per sempre una volta tornati a casa.

British Pullman, un treno Belmond, Inghilterra

Rocky Mountaineer, Nord America

Eastern & Oriental Express, un treno Belmond, Sud-est asiatico

Andean Explorer, un treno Belmond, Perù

Glacier Express, Svizzera

Hiram Bingham, un treno Belmond, Machu Picchu

Golden Eagle Danube Express, Europa

Venice Simplon-Orient-Express, un treno Belmond

Northern Belle, Europa

Royal Scotsman, un treno Belmond, Scozia

Golden Eagle, Asia centrale

Rovos Rail, Africa

The Canadian, Canada

Bernina Express, Alpi europee

Maharajas Express, India

Il Maharajas Express è un modo unico per esplorare l’India in tutto il suo splendore. New Delhi, Jaipur, Agra e alcuni dei posti più belli di questo mondo incantevole sono toccati dall’itinerario previsto di questo treno inaugurato nel 2010. Oltre a visite doverose come il celebre Taj Mahal, le tigri del parco Ranthambore e il Rajasthan, si possono vivere attività come giocare a polo con gli elefanti, assistere a balli tipici e assaggiare specialità culinarie del posto nel deserto o nelle fortezze.

Il Glacier Express offre un viaggio di otto ore tra le località montane di Zermatt e St. Moritz in Svizzera. Ponti, gallerie e paesaggi spettacolari accompagnano i viaggiatori a bordo di carrozze panoramiche. Alla scoperta delle Alpi, questo treno porta alla Gola del Reno, al distretto di Goms fino a raggiungere come punto più alto il Passo dell’Oberalp che si trova a 2033 metri.

Ognuno di questi itinerari porta a scoprire un posto affascinante, ricco di natura e storia. I treni menzionati offrono un’esperienza completa di comfort a bordo, assicurando la serietà e competenza del personale che assiste il viaggiatore in ogni momento. Scegliere un viaggio in treno tra questi può essere un modo diverso e bellissimo di visitare un paese vicino o lontano nel corso di quest’anno, da soli, in famiglia o in coppia.