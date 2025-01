Fuga di San Valentino al caldo, le 10 destinazioni più romantiche

Abbiamo selezionato per voi le 10 migliori destinazioni del mondo in cui fare una fuga romantica di San Valentino al caldo, dei veri paradisi da scoprire

Fonte: iStock Vista aerea dell'isola di Nakupenda, Zanzibar

San Valentino, la festa degli innamorati, ricade ogni anno il 14 febbraio e quindi quando in Europa è pieno inverno. La buona notizia è che in giro per il mondo esistono tantissime località in cui, in questo periodo, si può persino andare al mare. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo deciso di selezionare per voi le 10 migliori destinazioni al caldo per una fuga romantica di San Valentino, luoghi in cui le temperature renderanno i soggiorni particolarmente piacevoli per le coppie innamorate. Scopriamoli insieme.

Giamaica, per una fuga d’amore

I mesi che vanno da dicembre ad aprile sono i migliori per fare un viaggio in Giamaica. San Valentino, quindi, è il periodo ideale per chi desidera godere di condizioni meteo che invitano a fughe d’amore, grazie a un clima secco e cieli azzurissimi quasi privi di precipitazioni. Un viaggio di coppia da queste parti permette perciò di fare tantissime attività differenti, e persino dedicarsi a lunghi (o brevi) momenti di relax in spiaggia.

Tra le avventure da fare e le esperienze da provare assolutamente vi consigliamo:

Visitare le spiagge di Montego Bay : sabbia bianca e mare trasparente fanno credere di essere atterrati in un paradiso in Terra;

: sabbia bianca e mare trasparente fanno credere di essere atterrati in un paradiso in Terra; Snorkeling nella barriera corallina : in Giamaica la natura è molto intensa, sia nella terraferma che negli abissi;

: in Giamaica la natura è molto intensa, sia nella terraferma che negli abissi; Scoprire le Blue Mountains: la catena montuosa più lunga dell’isola, piena di scenari emozionanti e tantissime meraviglie che vale la pena ammirare.

È bene sapere, tuttavia, che volare a San Valentino in Giamaica vuol dire raggiungerla in alta stagione, quindi un periodo piuttosto affollato e anche più costoso rispetto ad altri momenti dell’anno.

Fonte: iStock

Sri Lanka, una terra meravigliosa

Lo Sri Lanka è un affascinante Paese insulare dell’Oceano Indiano che offre un territorio che comprende foreste pluviali, pianure aride, altipiani e spiagge di sabbia. San Valentino è uno dei momenti migliori per visitarlo, a patto che si scelga di raggiungere la costa sud-occidentale del Paese, quindi dove si trovano le città di Colombo e Mirissa. I mesi di gennaio e febbraio da queste parti sono i meno piovosi dell’anno, mentre le temperature vanno da una minima di 24 ad una massima di 34 gradi centigradi.

In questa zona si possono fare davvero moltissime cose, tra cui visitare le città sopracitate, templi che tolgono il fiato, immergersi in una natura rigogliosa e scoprire delle spiagge da sogno. Tra le spiagge da non perdere per vivere un’indimenticabile fuga romantica di San Valentino raccomandiamo:

Negombo : perfetta per ammirare un tramonto in grado di emozionare, ma anche per fare una sorpresa al proprio partner appena atterrati perché si trova a pochi chilometri di distanza dall’aeroporto internazionale;

: perfetta per ammirare un tramonto in grado di emozionare, ma anche per fare una sorpresa al proprio partner appena atterrati perché si trova a pochi chilometri di distanza dall’aeroporto internazionale; Bentota : sabbie dorate e acque calmissime sono la casa di tartarughe marine, che vengono tutelate grazie alla presenza di centri dedicati alla loro conservazione;

: sabbie dorate e acque calmissime sono la casa di tartarughe marine, che vengono tutelate grazie alla presenza di centri dedicati alla loro conservazione; Unawatuna: amata sia dai giovani che dalle famiglie, si distingue per la presenza di una baia pittoresca e per la sua atmosfera vivace.

Maldive, un sogno che si avvera

Tra le mete al caldo in assoluto più romantiche, e quindi particolarmente ideali per San Valentino, ci sono le Maldive, isole famose in tutto il mondo per le loro spiagge, le lagune di acqua blu e le lunghe barriere coralline. Il periodo di febbraio è tra i più indicati dell’anno, poiché è un mese particolarmente secco e soleggiato, con cieli tersi e mare calmo.

Le esperienze da fare da queste parti sono principalmente a tema mare, come snorkeling e immersioni, ma non manca la possibilità di scoprire mercati tipici, siti archeologici, riserve naturali e molto altro ancora.

Brasile, spiagge e Carnevale

Se alle temperature calde e alle spiagge da sogno volete unire un po’ di tradizione e follia, dovete subito preparare le vostre valige e partire per il Brasile, e in particolare per Rio de Janeiro: anche se quest’anno il Carnevale più famoso del mondo inizierà il 28 febbraio, andando qualche giorno prima sarà sicuramente possibile vivere la brulicante preparazione di questo evento assolutamente speciale.

In più Rio de Janeiro è una città bellissima ed elettrizzante, ma anche piena di spiagge che sono una più incredibile dell’altra: ne sono degli esempi le spiagge di Copacabana e Ipanema, tra le più belle e famose dell’intero globo. Per quanto riguarda il clima, il caldo è assicurato perché a febbraio le temperature si aggirano tra i 24 e i 31 gradi centigradi.

Thailandia, San Valentino nel Paese del sorriso

L’amore fa ridere e, per questo motivo, non c’è forse niente di meglio che festeggiare San Valentino nel Paese del sorriso: la Thailandia. Febbraio, da queste parti, è un periodo di alta ma bassa stagione: l’afflusso turistico delle vacanze natalizie si riduce drasticamente, ma le temperature sono praticamente perfette per organizzare una fuga d’amore perché questo è l’ultimo mese della stagione secca e fresca, con temperature che si aggirano tra i 25°C e i 33 gradi centigradi in tutte le regioni, tranne quelle settentrionali dove sono leggermente più basse (ma comunque piacevoli).

Anche in questo accogliente e straordinario Paese le cose da fare sono davvero tantissime, ma tra le attività e i luoghi da non perdere segnaliamo:

Bangkok: la Capitale con i suoi templi buddisti e sontuosi palazzi, mercati artigianali, quartieri futuristici, cibo incredibile e molto altro ancora;

Ko Samui: seconda isola più grande del Paese nota in tutto il mondo per le spiagge costeggiate da palme, le foreste di cocco, la fitta e montuosa foresta pluviale, i resort di lusso e gli eleganti centri termali;

Koh Chang: l’isola più grande della Thailandia, che è caratterizzata da una bellezza che è in grado di emozionare a qualsiasi età.

Fonte: iStock

Dubai, tra grattacieli, mare e deserto

Probabilmente febbraio non è proprio il mese ideale per raggiungere Dubai a causa delle possibile piogge, ma allo stesso tempo si rivela il periodo con le temperature più sopportabili (le massime in genere non superano i 26 gradi centigradi) e quindi migliore per visitare tutte le sue meraviglie. Sta a voi la scelta di correre o meno l’eventuale rischio di incontrare precipitazioni, ma qualunque sia la vostra decisione siamo certi che a Dubai non vi annoierete.

La città dei record, infatti, offre tantissime e imperdibili attrazioni come il grattacielo più alto del globo, un’isola artificiale a forma di palma che è considerata “l’ottava meraviglia del mondo”, la fontana danzante più grande che esista e molto altro ancora. In più sono disponibili anche tantissimi tour nei suoi dintorni che rendono il viaggio ancor più speciale, tra cui le escursioni nel deserto. Per ultimo, ma non per importanza, non bisogna mai dimenticare che parliamo di una località in cui il mare è abbastanza caldo e le spiagge, anche quelle libere, molto spesso eccezionali.

Zanzibar, fascino senza tempo

Un’altra meta ideale per trascorrere San Valentino al caldo è Zanzibar, isola tropicale circondata da un mare color smeraldo, situata al largo delle coste dell’Africa orientale. Febbraio, infatti, è un mese perfetto perché le piogge scarseggiano e le temperature sono quasi sempre di 30 gradi centigradi. L’isola si presta per vivere esperienze uniche, di quelle che rimangono davvero impresse nella mente, soprattutto se si viaggia con la propria dolce metà.

Anche su quest’isola infatti sono numerosi i luoghi che vale la pena raggiungere, ma tra tutti meritano certamente una menzione:

Nakupenda : un’isola paradisiaca in cui sembra di vivere un sogno;

: un’isola paradisiaca in cui sembra di vivere un sogno; Foresta di Jozani : qui potrete conoscere più da vicino (attenzione a non avvicinarvi troppo perché non sono affidabili) le scimmie rosse, curiosi animali che esistono solo qui;

: qui potrete conoscere più da vicino (attenzione a non avvicinarvi troppo perché non sono affidabili) le scimmie rosse, curiosi animali che esistono solo qui; Baraka Aquarium: un vero e proprio santuario per le tartarughe marine, poiché qui vengono medicate e curate prima di essere rimesse in libertà.

Messico, spiagge, antiche rovine e non solo

Un altro dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita è senza ombra di dubbio il Messico, Paese tra gli Stati Uniti e l’America Centrale conosciuto per le sue spiagge magnifiche, un paesaggio che comprende montagne, deserti e giungle ed anche per la presenza di antiche rovine che attirano la curiosità di studiosi e viaggiatori da ogni parte del globo. San Valentino, e febbraio in generale, è un periodo ottimale perché proprio da questo mese inizia la fase più secca dell’anno, quindi quasi completamente priva di piogge.

La zona migliore da raggiungere per celebrare l’amore è quella di Cancún, città messicana che sorge sulla straordinaria penisola dello Yucatán, nota per le spiagge, i numerosi resort e la vita notturna. Da queste parti, quindi, avrete davvero l’imbarazzo delle scelta e anche una vacanza ricca di romanticismo assicurata.

Egitto, fuga d’amore a poca distanza

Non occorre andare dall’altra parte del mondo per trovare il caldo a San Valentino, basta salire su un volo che con poche ore di navigazione permette di raggiungere l’Egitto. Pur non essendoci temperature bollenti, questo è un periodo ideale (i gradi centigradi oscillano tra i 14 e i 23) per scoprire maestosi siti storici come le Piramidi di Giza, la Sfinge e il Museo Egizio, oppure per fare un’indimenticabile crociera su Nilo.

Inoltre, anche se in Egitto a febbraio è stagione invernale, è possibile raggiungere (o scegliere) paradisi marini come Sharm el-Sheikh, dove non piove quasi mai, i cieli sono sempre sereni e le temperature spesso ideali per vivere giornate di relax senza un caldo eccessivo.

Filippine, paesaggi idilliaci

L’ultima meta che vi consigliamo per una fuga di San Valentino al caldo sono le Filippine, Paese del Sudest asiatico che comprende più di 7000 isole (che sono una più affascinante dell’altra). Tra i Paesi di questa zona del mondo, le Filippine sono forse uno di quelli in cui il turismo di massa non è ancora del tutto arrivato, e per questo il soggiorno è più autentico e speciale che mai.

A febbraio, da queste parti, le temperature massime raggiungono facilmente i 30 gradi centigradi e le piogge sono quasi assenti poiché ci troviamo nel pieno della stagione secca. Anche in questo caso c’è davvero l’imbarazzo delle scelta, ma tra le varie località disponibili si consiglia di inserire nel proprio itinerario:

Manila: Capitale del Paese e città con un’enorme varietà culturale, paesaggistica e anche gastronomica;

Bohol: una delle isole più belle, ricca di cascate, fiumi e spiagge purissime e soprattutto la culla delle famosissime Chocolate Hills, 1.200 montagnole totalmente sommerse di vegetazione;

Palawan: una delle isole più incredibili di tutto l’arcipelago e in cui non perdere assolutamente El Nido, con spiagge che lasciano davvero a bocca aperta, e Puerto Princesa, con il suo meraviglioso fiume sotterraneo che è persino percorribile.