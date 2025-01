Lucchetti d’amore in Italia: ecco dove trovarli

Fonte: iStock Lucchetti dell'amore a Ponte Milvio, Roma

In Italia la tradizione dei lucchetti dell’amore è qualcosa che si porta avanti da anni. Questi lucchetti sono simboli di promesse eterne, che, in un certo senso, sembrano quasi addobbare alcuni dei ponti nelle città più belle del Paese. Si tratta di una pratica molto diffusa in tutto il mondo, ma che proprio in Italia riesce a creare, assieme al paesaggio e alla storia che li circonda, un ambiente unico, in grado di regalare emozioni vere e creare un’atmosfera decisamente romantica.

Dove si trovano questi simboli? Quali sono le città in Italia più belle dove trovare i lucchetti dell’amore? Ecco una lista che raccoglie alcuni dei ponti dove poter osservare queste promesse, nonostante alcune amministrazioni locali siano contrarie, preservando ulteriormente il patrimonio artistico ed architettonico cittadino.

Il Ponte Milvio a Roma

Il viaggio alla scoperta di questa tradizione non può che cominciare dalla Capitale. Infatti a Roma, su Ponte Milvio, numerose coppie di innamorati, grazie anche al famoso romanzo di Federico Moccia intitolato “Ho voglia di te”, sono state ispirate a sigillare il proprio amore e a fare una promessa eterna verso il proprio o la propria partner, gettando le chiavi del lucchetto nel fiume Tevere.

Anche se l’amministrazione locale combatte questa pratica, molti lucchetti sono comparsi su numerose strutture, anche storiche, della città, come, ad esempio, il ponte degli Annibaldi, che si affaccia direttamente sul maestoso Colosseo.

Lucchetti a Firenze: dal Ponte Vecchio alla Chiesa di Dante

Un’altra famosa città nella quale sono comparsi da diversi anni i lucchetti dell’amore è Firenze. Il Ponte Vecchio è stato, fino a poco tempo fa, uno dei luoghi più romantici della città, dove le giovani coppie si recavano per sigillare il proprio lucchetto alle inferriate del ponte storico. Da diverso tempo questi lucchetti sono stati rimossi dalle autorità, con l’obiettivo di preservare la storicità di questo luogo antico.

Ciò non ha scoraggiato i giovani: in segno d’amore, diverse coppie hanno deciso di spostarsi sulla chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, che ai più è nota come la Chiesa di Dante, e che rappresenta il luogo legato alla storia d’amore tra Dante e Beatrice.

Fonte: iStock

Venezia, con ponti e canali

Caratterizzata da innumerevoli ponti e canali e da sempre ritenuta la città romantica per eccellenza, a Venezia la pratica dei lucchetti è vista con una certa preoccupazione dalle autorità locali. Si pensi che, nel solo 2024, i volontari hanno dovuto rimuovere più di 5.000 lucchetti dell’amore da ben 130 ponti veneziani. Nonostante ciò, come si suol dire, “l’amore vince sempre” e la tradizione dei lucchetti dell’amore viene portata avanti da giovani, proveniente anche da diverse nazioni, che continuano a scambiarsi promesse d’amore nella bellissima città di Venezia.

Milano ed il ponte Alda Merini

Un luogo che ricorda a molti l’amore, nella città di Milano, è il ponte Alda Merini, dedicato alla famosa poetessa italiana scomparsa nel 2009, che si affaccia sui Navigli. È diventato, negli ultimi anni, un vero e proprio punto di riferimento per tutte quelle coppie che nella metropoli lombarda vogliono scambiarsi un gesto d’amore e romantiche promesse.

A Torino il Ponte Vittorio Emanuele I

Un’altra grande città del Nord Italia dove la pratica dei lucchetti dell’amore è ancora una tradizione viva è Torino. Qui giovani coppie, tra residenti e turisti, vede il Ponte Vittorio Emanuele I come il luogo prediletto dove sigillare il proprio amore, in una cornice elegante ed unica come quella dell’antica città piemontese.

Questa tradizione continua a vivere non solo nelle città italiane, trasformando alcune di esse, con i loro ponti storici, in simboli davvero romantici, ma anche nel cuore di tutte quelle giovani coppie che desiderano racchiudere in un lucchetto una promessa d’amore. Chiaro è che questa pratica può e potrebbe nel lungo periodo causare problemi di manutenzione a questi luoghi ricchi di storia, ma nulla si può di fronte a migliaia, o addirittura milioni di storie d’amore, che attraverso i lucchetti dureranno in eterno.