Viaggi di coppia: le migliori destinazioni 2025 per una fuga d’amore

Fonte: iStock La crociera sul Nilo tra i viaggi di coppia più amati

Il concetto di romanticismo non è uguale per tutti, ma una cosa accomuna tutte le coppie: è impossibile resistere a una fuga per due, che si tratti di un’isola paradisiaca o di una elegante città europea. Ma come scegliere la destinazione adatta? La decisione varia in base ai gusti e alle esigenze delle coppie, c’è chi preferisce rifugiarsi nel relax e chi, invece, ama condividere con il partner avventure storiche o ricche di adrenalina.

Qui abbiamo raccolto alcune delle migliori destinazioni per i viaggi di coppia nel 2025, mete dove i paesaggi sono ancora più belli quando ammirati insieme, gli hotel offrono solo il meglio e ci sono tante opportunità per trascorrere serate romantiche indimenticabili.

L’Egitto e la crociera sul Nilo

Un grande classico, la crociera sul Nilo è in grado di unire il romanticismo al gusto del viaggio storico. Coccolati dai servizi di una nave da crociera lussuosa, andrete alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell’Egitto: dalla Valle dei Re, dove si trova il tempio di Hatshepsut a Dair el Bahari, al tempio tolemaico di Kom Ombo, fino ai templi di File, Patrimonio UNESCO, e la città di Aswan.

Il lusso romantico di Phuket, in Thailandia

Sono molte le coppie che quest’anno desiderano realizzare il sogno di partire in Thailandia. Nel 2025, questo si prospetta uno dei Paesi più ambiti, soprattutto considerando anche l’uscita della terza stagione dell’attesissima serie tv White Lotus che, guarda caso, sarà ambientata proprio qui. Uno dei trend di quest’anno, infatti, è quello di scegliere la destinazione anche in base alle location di film e serie tv.

La Thailandia, alle coppie, offre davvero tutto il necessario per una fuga romantica perfetta: giungle tropicali, spiagge incontaminate e hotel e spa davvero splendidi. Tra tutti, uno dei luoghi più cercati è Phuket, l’isola più grande in grado di soddisfare ogni esigenza. Fidatevi di noi, una volta arrivati non vorrete più andar via.

Fonte: iStock

Fuga d’amore a Praga

Non è necessario andare troppo lontano per regalarsi una fuga romantica, l’Europa ha tante destinazioni in grado di soddisfare anche le coppie più esigenti. Una di queste è Praga, la capitale della Repubblica Ceca. Qui potrete passeggiare tra le strade del centro storico, ricco di vicoli dall’atmosfera antica, o attraversare i pittoreschi ponti in pietra, ammirando le architetture circostanti immerse in un fascino fiabesco e medievale.

Per delle esperienze molto romantiche, prenotate un tour in barca sulle acque della Moldava e lasciate un segno del vostro passaggio attaccando un lucchetto con le vostre iniziali sul Ponte degli Innamorati.

Islanda, per le coppie più avventurose

È impossibile non innamorarsi dei paesaggi maestosi dell’Islanda, in grado di offrire sia esperienze avventurose che romantiche, soprattutto d’inverno. In questo periodo, infatti, le giornate brevi invitano a serate accoglienti trascorse accanto al fuoco, mentre la notte si esce per avvistare l’aurora boreale danzare nei cieli.

Per vivere un’esperienza completa, consigliamo di noleggiare un’auto e di percorrere la Ring Road, un percorso lungo 1.332 chilometri che si snoda lungo l’intera regione costiera del Paese. Con i suoi panorami, questo è considerato a tutti gli effetti uno dei viaggi più romantici del mondo, che vi permetterà di condividere paesaggi unici come ghiacciai, geyser e spiagge di sabbia nera.

Fonte: iStock

Relax sulle spiagge di Zanzibar

A Zanzibar ci si aspetta solo una cosa: un’esperienza magica fatta di tramonti mozzafiato, cucina eccezionale e chilometri di spiagge meravigliose. Questa destinazione soddisfa ogni esigenza, da chi desidera immergersi nella natura e fare escursioni dove ammirare le scimmie nella foresta di Jozani a chi invece preferisce godersi il relax assaporando i piatti della cucina tipica, che mescola influenze swahili, indiane e arabe, e le spiagge da cartolina. Oppure entrambe le cose: a Zanzibar è praticamente impossibile annoiarsi.

Le isole della Grecia

Se volete rilassarvi in alcune delle isole più romantiche del mondo, ma non volete volare troppo lontano, noi consigliamo la Grecia. Questo è un Paese ricco di luoghi perfetti per chi viaggia in coppia, dai villaggi pittoreschi alle spiagge da cartolina. Tra le scelte più iconiche c’è sicuramente Santorini, con Oia e Fira in prima linea grazie alle architetture splendide e ai tramonti mozzafiato. Tuttavia, proprio a causa della sua fama, Santorini potrebbe risultare particolarmente affollata. Ecco perché vi suggeriamo qualche alternativa, come Paxi, una gemma nascosta all’ombra di Corfù.

Qui verrete accolti da una natura rigogliosa e da un turismo calmo e gentile, votato soprattutto al relax. Lunga soltanto 13 chilometri, può essere raggiunta solo via mare da Corfù o dal porto di Igoumenitsa. L’isola di Paxi è solitamente abbinata alla piccola e incantevole isola di Antipaxos, altrettanto bella e suggestiva. Cosa fare qui? Visitate i piccoli centri abitati, lasciatevi avvolgere dal ritmo lento della loro quotidianità e godetevi la calma delle spiagge, mai affollate come quelle delle isole più famose.