A San Valentino regaliamoci una gita fuori porta, ecco dove

Una giornata per celebrare l’amore, e l’occasione speciale per un fine settimana in una delle destinazioni più romantiche e iconiche d’Italia: ecco dove passare San Valentino in coppia, sulle tracce di grandi amori e personaggi senza tempo

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock San Valentino a Verona, città dell'amore eterno

San Valentino è il giusto pretesto per ritagliare un momento speciale a due. Se partire per un viaggio per la giornata degli innamorati è impossibile, perché non organizzare una fuga in una delle destinazioni romantiche e iconiche d’Italia? Ecco qualche consiglio da Nord a Sud per un fine settimana all’insegna dell’amore.

Verona, a casa di Romeo e Giulietta (Veneto)

Verona è la città per antonomasia delle storie d’amore. La celebre tragedia di William Shakespeare tra Romeo e Giulietta ha reso la città un simbolo mondiale dell’amore eterno e tragico. Oltre alla famosa Casa di Giulietta e il fotografatissimo balcone, Verona offre numerosi angoli romantici da scoprire insieme. Un itinerario ideale potrebbe iniziare con una visita al Giardino Giusti, un luogo di pace e bellezza rinascimentale, perfetto per una passeggiata mano nella mano tra siepi curate e scorci panoramici sulla città. Da qui, si può proseguire verso il centro storico, passeggiando lungo il fiume Adige, attraversando il suggestivo Ponte Pietra, uno dei simboli più antichi e affascinanti della città. Una tappa obbligatoria è Piazza Bra, dove sorge l’imponente Arena di Verona, molto suggestiva illuminata al tramonto. Per concludere, una cena intima in una delle osterie tradizionali del quartiere di San Zeno, famoso per la sua autenticità e il fascino meno turistico, regalerà un perfetto finale a una giornata indimenticabile.

Fonte: iStock

Venezia, alla scoperta di Casanova e le sue Avventure (Veneto)

Venezia è la città perfetta per una storia d’amore appassionata, non solo per i riflessi dell’acqua, per le gite in gondola e quest’atmosfera sospesa nel tempo e nello spazio. A Venezia nel XVIII secolo ha vissuto Giacomo Casanova, il celebre seduttore e scrittore, che ha reso la città dei canali un centro nevralgico di storie romantiche e avventure amorose. Esistono diversi itinerari, anche guidati, sulle tracce del famoso amatore, tra i luoghi simbolo della sua vita avventurosa e galante. Si parte da Piazza San Marco attraversando le Mercerie per raggiungere Campo San Bartolomeo, dove la statua di Carlo Goldoni ricorda il legame con la madre di Casanova. Dopo una sosta al Ponte e al Mercato di Rialto, si visita il quartiere Castelletto, antico distretto a luci rosse, e le osterie dove si rivivono le notti veneziane del Settecento. Attraversato il Canal Grande, si giunge a Cannaregio, quartiere che custodisce memorie dei suoi grandi amori, per proseguire verso Palazzo Bragadin, rifugio di Casanova dopo la celebre fuga dai Piombi di Palazzo Ducale. A Campo Santa Maria Formosa è possibile visitare Palazzo Querini Stampalia, un museo che conserva intatta l’atmosfera settecentesca, per concludere con le sale segrete di Palazzo Ducale, ripercorrendo i passi della sua fuga leggendaria.

Fonte: iStock

Sulmona: Ovidio e la sua Musa (Abruzzo)

Sulmona è la città natale di Ovidio, il poeta latino celebre per le sue “Metamorfosi” e per la sua visione dell’amore. La leggenda narra che Ovidio, mentre scriveva delle sue storie d’amore e delle trasformazioni mitologiche, fosse ispirato dalla sua amata e dalla sua città natale. Passeggiando tra i vicoli di Sulmona, si respira l’atmosfera romantica di un luogo che ha visto nascere la poesia d’amore che ha segnato la letteratura occidentale. Una tappa immancabile è dedicata ai famosi confetti di Sulmona, simbolo d’amore e buon augurio fin dall’antichità. Realizzati artigianalmente con mandorle di prima qualità e racchiusi in decorazioni floreali uniche, i confetti rappresentano non solo un’eccellenza gastronomica di Sulmona, ma anche un dono romantico, perfetto per celebrare l’unione di due innamorati. Nel centro sono diversi i negozi e laboratori per la visita, la degustazione e l’acquisto dei confetti.

Fonte: iStock

In Campania alla Reggia di Caserta o ad Agropoli

La Reggia di Caserta non è solo un’opera architettonica straordinaria, ma anche il simbolo dell’amore tra Maria Carolina d’Austria e il suo sposo, Ferdinando IV di Borbone. La loro unione, seppur politica, divenne una delle più celebri storie d’amore della storia d’Italia, con Maria Carolina che si adoperò per far risorgere il regno borbonico. La visita alla Reggia e ai suoi giardini, uno dei più bei parchi d’Europa, è un viaggio nella bellezza e nel romanticismo.

Adagiato su un promontorio affacciato sul mare cristallino del Cilento, il borgo antico di Agropoli si trasforma nel Borgo degli Innamorati in occasione di San Valentino. Vicoli pittoreschi, scalinate in pietra, e illuminazioni fanno da scenografia a un programma di spettacoli, musica dal vivo e teatro che celebrano la bellezza dei sentimenti n un’atmosfera davvero romantica.

Civita di Bagnoregio, la città che muore (Lazio)

Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più suggestivi e isolati d’Italia, è legato alla leggenda di Egeria e Numa Pompilio, un amore che ha attraversato la storia e la mitologia romana. La bellezza di Civita, che sembra sospesa nel tempo e nel vuoto, regala una sensazione di mistero e romanticismo, perfetta per una coppia che cerca un rifugio lontano dal mondo. Passeggiando tra le stradine acciottolate del borgo pedonale, a cui si accede solo ed esclusivamente attraversando un ponte sospeso, si gode del panorama spettacolare sulla valle circostante, respirando -chissà- il legame vissuto tra la ninfa Egeria e il re Numa.

Fonte: iStock

Sirmione: il Lago di Garda e l’Amore di Catullo (Lombardia)

Sirmione, incastonata sulla sponda del Lago di Garda, è una delle località più romantiche d’Italia, famosa anche per la sua storia legata al poeta romano Catullo. Si dice che il poeta trascorresse lunghi periodi a Sirmione, dove si innamorò perdutamente della sua amante, una donna che amava proprio come la sua “dolce Sirmione”. Il centro storico e il Castello Scaligero, con le sue torri che si riflettono nel lago, sono il luogo ideale per una passeggiata romantica; e per concedersi un po’ di relax a due, non può mancare una tappa alle terme di Sirmione.

Fonte: iStock

Le Langhe a due (Piemonte)

Le Langhe, patrimonio dell’umanità, sono in Piemonte luogo romantico per eccellenza: una terra di colline che cambiano sfumature a seconda della stagione, vigneti che si estendono a perdita d’occhio e borghi antichi, intimi e ben curati. Passeggiare tra le vigne, magari visitando uno dei tanti castelli che punteggiano la zona, è un’esperienza di puro romanticismo. Da non perdere, il Castello di Grinzane Cavour, simbolo di potere e amore; il Borgo di Barbaresco, celebre per il suo vino; Barolo e le panchine giganti con vista mozzafiato. La combinazione di cultura, natura e gastronomia rende le Langhe un posto perfetto per una fuga romantica, e sono tantissime le opzioni per il soggiorno, che spesso includono degustazioni, visita alle cantine e aree spa per il relax.

Fonte: iStock

Fuga in Basilicata

Matera, con i suoi Sassi, è una delle città più affascinanti d’Italia, dove la storia e la bellezza si intrecciano creando un’atmosfera unica. La città ha visto numerosi innamorati camminare tra le sue strade, e senza dubbio i Sassi sono il palcoscenico perfetto per un San Valentino indimenticabile. A un paio d’ore di auto da Matera, Abriola è il paese di San Valentino, Patrono degli Innamorati: un insieme di strette stradine e inattesi belvedere, incastonato in un paesaggio suggestivo caratterizzato da costoni rocciosi scoscesi. Ogni anno, a febbraio, Abriola festeggia il suo Patrono, San Valentino, Protettore degli innamorati, per tradizione celebrato il giorno 14 tra sacre manifestazioni e l’accensione dei “fucanoj” allestiti nei vari quartieri di Abriola.

Sempre in Basilicata, Valsinni, con il suo incantevole castello medievale, è un borgo che racconta una delle storie d’amore più tragiche e affascinanti della storia italiana: quella tra Isabella Morra e un barone spagnolo. La giovane poetessa, innamorata di un uomo che la sua famiglia non accettava, finì tragicamente uccisa dal fratello, che non poteva tollerare il loro amore. Oggi, passeggiare per le strade di Valsinni, tra il castello e le antiche dimore, è come entrare in un romanzo d’altri tempi, dove le emozioni di un amore proibito riecheggiano tra le mura di pietra. La bellezza del borgo e la sua storia la rendono una destinazione perfetta per gli innamorati in cerca di un posto dove il passato romantico si fonde con il presente.

Fonte: iStock

Taormina d’inverno (Sicilia)

Taormina è una delle destinazioni più romantiche d’Italia, arroccata su una terrazza naturale affacciata sul mare, con scorci incantevoli e un’atmosfera intima e d’atmosfera, perfetta per le coppie anche in inverno. Un itinerario invernale può iniziare con una visita al Teatro Antico, dove il panorama sull’Etna innevato e il Mar Ionio è ancora più emozionante. Proseguendo lungo il Corso Umberto, tra vicoli illuminati e negozi artigianali, si arriva a Piazza IX Aprile, uno dei luoghi più romantici di Taormina, perfetto per immortalare con un selfie il ricordo della fuga a due. Imperdibile, la passeggiata al Giardino Pubblico Villa Comunale, tra piante esotiche e viste panoramiche. Per brindare, una cena in uno dei ristoranti con vista sull’Etna o sul mare, con i sapori autentici della cucina siciliana, rende gloria anche al palato.