Rota Vicentina: lungo lo spettacolare cammino dei pescatori in Portogallo

Fonte: S-Cape Countryside Travel

Definito come il sentiero costiero più bello del mondo, la Rota Vicentina è uno spettacolare itinerario che porta i viaggiatori alla scoperta del sud del Portogallo. Un viaggio appassionante attraverso il Parco Naturale dell’Alentejo e il versante occidentale dell’Algarve.

I sentieri corrono lungo il mare, regalando paesaggi che lasciano senza fiato, mentre alcune parti del percorso toccano l’entroterra, consentendo di scoprire le tradizioni e la cultura di questi luoghi.

Alla scoperta della Rota Vicentina fra Algarve e Alentejo

La Rota Vicentina si estende lungo due splendide regioni, quella dell’Alentejo in Portogallo e dell’Algarve. L’Alentejo confina con la Spagna ad est, mentre le sue coste ad ovest sono bagnate dalle splendide acque dell’Atlantico. Una regione selvaggia, ricca di tradizioni e di bellezza, in cui scoprire i colori, i sapori e i profumi autentici del Portogallo.

Situata a sud dell’Alentejo, l’Algarve è bagnata completamente dall’Oceano a sud e ad ovest. Custodisce cento chilometri di spiagge dorate, falesie e acque cristalline, ma anche una cultura locale eccezionale e una natura incontaminata che lascia senza fiato.

Come fare la Rota Vicentina in Portogallo: l’itinerario

Magica ed emozionante, la Rota Vicentina è un percorso che non ha eguali al mondo. Qui, dove le scogliere a picco sul mare si alternano a distese di sabbia dorata, la natura è incontaminata e il paesaggio sembra un quadro perfetto da contemplare.

Quando partire? Il clima è mite tutto l’anno in questa zona d’Europa e anche in primavera e autunno è possibile vivere giornate soleggiate. D’estate il vento fresco che arriva dal mare rende piacevole la camminata, mentre d’inverno il sole basso rende i colori ancora più intensi e straordinari.

Come sempre per questa tipologia di viaggio il consiglio è quello di affidarsi a professionisti del settore come SloWays, il tour operator italiano specializzato in viaggi a piedi lungo i grandi cammini sia d’Italia che d’Europa.

I viaggi sono autoguidati, ossia con una modalità senza guida, capaci di regalare grande libertà e la possibilità di scegliere non solo l’itinerario, ma anche con chi viaggiare, a che passo muoversi, come suddividere le tappe o a che ora svegliarsi al mattino. Una modalità di viaggio da tempo apprezzata in Europa ed ora esportata anche in Italia.

Fra gli itinerari proposti c’è anche quello lungo il cammino Rota Vicentina. Una settimana di cammino sulla costa Atlantica, fra dune, scogliere e calette. Un paradiso terrestre in cui l’odore pungente dell’oceano si mescola con quello dolce del timo e quello aromatico dell’eucalipto, regalando un viaggio dei sensi e dello spirito.

Il percorso proposto da SloWays è adatto a tutti e facilmente raggiungibile partendo da Lisbona. Si snoda infatti nella zona meno turistica e conosciuta della costa occidentale, evitando la costa sud, particolarmente turistica.

L’itinerario si addentra nel Parco naturale del Sudoeste Alentejano de Costa Vicentina, fra scogliere rocciose e dune di sabbia, boschi mediterranei e sentieri coperti dall’erica. I villaggi dei pescatori si alternano alla natura incontaminata, con l’occasione di scoprire lo stile di vita portoghese fatto di lunghi bagni, deliziosi piatti a base di pesce fresco e bino bianco locale da sorseggiare ammirando il paesaggio.

Come si organizza un viaggio nella Rota Vicentina

Panorami mozzafiato, colori favolosi e il profumo intenso dell’acqua salata che si mescola a quello della macchia mediterranea: la Rota Vicentina regala un bagaglio di emozioni che non si dimenticano. Un viaggio da organizzare al meglio, rivolgendosi ad esperti del settore.

SloWays è in grado di offrire la comodità di un viaggio su misura e sicuro, perfetto per godersi solo il meglio di quest’angolo di Portogallo. Camminando in questi luoghi straordinari potrai seguire le orme dei pellegrini, percorrendo la costa, fra calette rocciose in cui nidificano le cicogne e fari sul mare.

Potrai fare il bagno e stenderti sulla sabbia di Bordeira Carrapateira, ammirando le onde e i volteggi dei surfisti provenienti da tutto il globo. Ma anche assaporare i piatti tipici come le sarde alla griglia, il riso in zuppa di mare o il choco frito (una seppia con patatine). Senza dimenticare il Porco alla Alentejana (cubetti di maiale cotti con delle vongole in padella) e il Pastel de Nata, il dolce nazionale con pasta sfoglia e uova, il tutto annaffiato da ottima birra locale e da vino bianco. E tutto senza spendere tanto, poiché questa zona d’Europa ha prezzi davvero convenienti.