In questi luoghi del mondo sono state girate le 10 scene più romantiche del cinema

Dalla suggestiva Londra di Notting Hill al panoramico Empire State Building di New York vi invitiamo a fare un viaggio cinefilo per San Valentino

Fonte: Ansa Midnight in Paris a Parigi

“Ci vediamo sull’Empire State Building il giorno di San Valentino” dicono Tom Hanks e Meg Ryan nel film Insonnia d’Amore, aggiungendo: “Come in quel film…“, ovvero Un Amore Splendido del 1957 con Cary Grant e Deborah Kerr. Il cinema influenza la nostra vita da sempre, nel bene e nel male. E quando si parla d’amore, i riferimenti alle storie romantiche vissute sul grande schermo coinvolgono tutti, inevitabilmente.

C’è chi ha sognato che un Richard Gere con fiori e limousine bianca la passasse a prendere come in Pretty Woman, chi ha sempre voluto vivere una relazione passionale e tormentata come Via col Vento, on the road come Elizabethtown, romantica come Notting Hill, musicale come Moulin Rouge o psicologicamente complicata come la maggior parte dei film di Woody Allen.

Insomma il cinema è fonte di ispirazione o terapia per tante relazioni sentimentali e, in fondo, per molti anni è stato anche uno dei luoghi più gettonati per il fatidico primo appuntamento. Pertanto a San Valentino non possiamo ignorarlo e vi invitiamo a fare un viaggio tra le location di alcune scene che ci hanno fatto battere il cuore sul grande schermo fino a oggi.

L’Empire State Building di Insonnia D’Amore

L’Empire State Building si trova a New York ed è uno dei grattacieli più famosi al mondo. Nel film Insonnia d’Amore gioca un ruolo fondamentale, tanto che nello shop interno ad alta quota trovate alcuni gadget a tema. Tom Hanks e Meg Ryan, diretti dalla bravissima Norah Ephron nel 1993, rendono omaggio al film del 1957, Un Amore Splendido, incontrandosi per la prima volta proprio qui alla fine del film, dopo una lunga corsa tra il traffico e una guardia che chiude un occhio. Una volta raggiunta la cima ci sia può innamorare dei panorami vibranti della city in qualsiasi ora del giorno o della notte e per i più esigenti è possibile anche prenotare una visita privata sull’osservatorio all’aperto all’86° piano.

Fonte: iStock

La Londra di Notting Hill

Molti fan di Notting Hill quando capitano a Londra, vanno alla ricerca del famoso appartamento di William Thacker con la porta blu. In realtà le scene all’interno sono state girate in studio, ma l’edificio a quanto pare era un tempo di proprietà del regista Richard Curtis. Oggi l’appartamento è valutato circa 5 milioni di sterline, ma la porta originale è scomparsa da tempo, messa all’asta per beneficenza. Una porta nera sostitutiva è stata installata per qualche tempo, ma è stata dipinta di blu per accontentare i turisti che possono farsi le foto e tornare a casa soddisfatti. L’indirizzo esatto è 280 Westbourne Park Rd.

Ma se pensiamo al film uno dei momenti più romantici è la passeggiata serale di Hugh Grant e Julia Roberts in un giardino privato con una panchina in legno che riporta un’incisione con una dichiarazione d’amore di un amore passato. Si tratta dei Rosmead Gardens, nel quartiere di Notting Hill. Una proprietà privata anche nella vita reale, riservata solo all’uso dei residenti. Quindi se provate a entrare nei giardini con il vostro partner per rivivere la magia del film potreste passare dei guai.

Lasky Mesa – Via col Vento

Gran parte del film iconico Via Col Vento di Selznick fu girato all’interno dei Culver Studios di Los Angeles, tuttavia la location che ispira più nostalgia negli amanti del cinema di tutto il mondo è quella che fa da sfondo alla scena in cui Rossella O’Hara torna per scoprire i resti devastati della sua amata Tara. Accompagnata da una colonna sonora straziante e in piedi sullo sfondo di un sole al tramonto e di una singola quercia, la protagonista interpretata da Vivien Leigh, tiene un pugno pieno di terra rossa e dice: “Giuro davanti a Dio, e Dio m’è testimone che i nordisti non mi batteranno. Supererò questo momento, e quando sarà passato non soffrirò mai più la fame: né io né la mia famiglia“.

La location di questa scena è Lasky Mesa, Calabasas, un luogo che si trova a nord di Los Angeles ed è incastonato nel cuore della Simi Valley, all’estremità occidentale di Victory Boulevard. La vicinanza delle dolci colline e alla nascente industria cinematografica di Los Angeles l’ha resa una location privilegiata per le riprese. Nel 1949, R.E. Crummer acquistò le proprietà di Barrett a Malibu e Calabasas, che includevano il terreno in seguito noto come proprietà Ahmanson Ranch. Con il cambio di proprietà, le riprese al ranch diminuirono costantemente. Oggi un famoso sentiero escursionistico permette di fare una passeggiata rinvigorente e romantica, esplorando i giardini suggestivi.

Fonte: Ansa

La magia del Galles – Io prima di Te

Lo scenario del Galles e le incredibili viste costiere, le cascate impetuose e i castelli magici regalano un’atmosfera romantica. Io Prima di Te è una dramedy romantica diretta da Thea Sharrock e basata sull’omonimo romanzo del 2012 dell’autrice inglese Moyes. Con Emilia Clarke, Sam Claflin, Vanessa Kirby, il film è uscito nel 2016 e racconta la relazione tra una donna di una piccola città e un giovane uomo paralizzato di cui si prende cura. Io Prima di Te è stato girato al Pembroke Castle, Pembrokeshire, nel Galles e Regno Unito. Ulteriori riprese hanno avuto luogo a Maiorca, Isole Baleari, Spagna, e ai Pinewood Studios.

Il Pembroke Castle è una fortezza normanna fondata nel 1093, 27 anni dopo la battaglia di Hastings, ma fu fortificato nel XII secolo, durante il quale fu costruito l’enorme castello concentrico in pietra. Ha forti legami reali, con le sezioni normanne originali costruite dai conti di Pembroke che furono nominati da una serie di re nel corso del XII e XIII secolo. Sopravvisse alle devastazioni della rivolta di Owain Glyndŵr nel 1400 e si considera il luogo in cui nacque Harri Tudur, in seguito incoronato re Enrico VII, nel 1457. I Tudor furono una delle dinastie reali più pittoresche e importanti ad aver governato la Gran Bretagna. Gran parte dell’interno del castello, che risale all’XI secolo, fu distrutto dopo il Medioevo.

Vienna – Prima dell’Alba

Prima dell’Alba è uscito nel 1995 per la regia di Richard Linklater e segue l’incontro casuale di Céline e Jesse su un treno che attraversa l’Austria. La conversazione tra i due inizia poco dopo la partenza e, mentre il treno arriva a Vienna, Jesse propone a Céline di accompagnarlo per un giorno in città. Il film segue la loro giornata di girovagare per la capitale austriaca, esplorandone i monumenti, ma anche i locali e la cultura più insoliti. Sentimenti evidenti crescono tra parole e passeggiate.

Basandosi su una struttura più comunemente riscontrabile nei film di Éric Rohmer, Linklater ha creato un bellissimo ritratto della città, raccontando al pubblico una intensa e romantica storia d’amore. Dopo che la coppia ha deciso di esplorare Vienna insieme, il primo posto caratteristico in cui camminano è il famoso Zollamtssteg, una coppia storica di ponti di ferro incrociati. Ci sono varie inquadrature, tra cui la linea ferroviaria sottostante, che rappresenta la partenza più avanti nel film. È una passerella verde con arco in acciaio che si trova a circa un’ora di cammino dalla stazione Westbahnhof.

Fonte: iStock

Los Angeles di La La Land

Los Angeles fa da sfondo a La La Land, il musical di Damien Chazelle che ha ricevuto ben 14 nomination agli Oscar, con Emma Stone e Ryan Gosling protagonisti. Un film “per folli e sognatori” per cui è difficile scegliere solo una location da consigliare. La Città degli Angeli è co-protagonista di questa storia d’amore al ritmo jazz, mentre i personaggi Mia e Sebastian si aggirano per la città, innamorati l’uno dell’altra e dei vari angoli di questa grande metropoli in California.

Con una superficie di oltre 4.300 acri, il Griffith Park è l’undicesimo parco municipale più grande degli Stati Uniti che nel film accoglie un momento romantico di sguardi e passi complici di tip tap all’imbrunire. Dopo una festa a Hollywood Hills, Sebastian e Mia si lasciano sorprendere da una vista spettacolare sulla San Fernando Valley, dove si esibiscono sulle note di A Lovely Night. La sequenza è stata girata in una sola ripresa al Cathy’s Corner di Mt. Hollywood Drive.

Vicino c’è una delle più grandi attrazioni culturali di Los Angeles, il Griffith Observatory, apparso in numerose serie tv e film. Come omaggio al più famoso Gioventù bruciata (1955), con James Dean, Sebastian e Mia visitano l’Osservatorio, dove si svolge una scena indimenticabile nel Samuel Oschin Planetarium. Infine menzioniamo il Colorado Street Bridge che è stato proclamato il ponte in cemento più alto del mondo al momento del suo completamento nel 1913. Con maestosi archi che si innalzano per circa 45 metri, questo ponte storico ha impressionato viaggiatori e gente del posto fin dal giorno della sua apertura ed è uno dei monumenti più romantici di Los Angeles.

Fonte: iStock

La Toscana de Il Paziente Inglese

In Toscana c’è aria di romanticismo e ci sono numerosi modi per trascorrere del tempo con la persona amata. Puoi esplorare gli antichi castelli toscani, rilassarti sulla spiaggia e guardare il tramonto, ma anche visitare le sorgenti termali naturali o trascorrere del tempo degustando vini in una delle grandi tenute vinicole della Toscana. Gran parte del film Il Paziente Inglese è stato girato nella splendida Val d’Orcia. In particolare a Pienza, tra piazza Pio II, simbolo degli ideali urbanistici del Rinascimento, e le strade di Cosona, un complesso fortificato del XV secolo.

Diretto da Anthony Minghella nel 1996, Il Paziente Inglese ritrova Ralph Fiennes protagonista insieme a Juliette Binoche e Willem Dafoe di un’avventura tratta dal romanzo omonimo di Michael Ondaatje. Il conte ungherese Lazlo de Almasy, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale in Toscana, viene recuperato da un incidente aereo e un’infermiera si prende cura di lui. Tra le location in Val d’Orcia del film c’è anche il Monastero di Sant’Anna in Camprena (ora un agriturismo curato dalla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza), un ex complesso monastico che comprendeva una chiesa e un piccolo cimitero.

Parigi avvolge Midnight in Paris

Parigi è la prima ad essere citata quando si parla di romanticismo e Midnight in Paris di Woody Allen, come suggerisce il titolo, celebra la capitale francese rendendola partecipe di una storia d’amore tra epoche diverse. Come Manhattan, il film si apre con un montaggio di scatti che catturano la bellezza di Parigi, accompagnati da una colonna sonora jazz. Tra la raffica di immagini si possono riconoscere location di altri film parigini, che potrebbero essere omaggi o semplicemente le migliori viste della città.

Serpeggiando nel cuore di Parigi, la Senna è la ragione stessa per cui la città è stata fondata lì in origine. Nel film molte scene sono girate con Gil, interpretato da Owen Wilson che passeggia sulle rive del fiume cercando ispirazione e riflettendo sulla sua vita. Da notare i bouquinstes (piccoli venditori di libri all’aperto) che sono lì veramente e costeggiano le rive del fiume vendendo ogni genere di libri antichi, stampe e simili. A proposito di passeggiate lungo le rive della Senna, una delle scene più memorabili di Midnight of Paris è stata girata lungo Pont Neuf. Nonostante il suo nome si traduca letteralmente in inglese come “Ponte Nuovo”, il punto di attraversamento della Senna è in realtà il ponte più antico ancora in piedi della città. Nel film Zelda Fitzgerald appare sconvolta mentre tenta di tuffarsi nella Senna vicino al ponte.

Una delle scene più significative di Midnight in Paris si verifica alla fine della prima incursione di Owen Wilson nella Parigi degli anni ’20, quando l’aspirante scrittore incontra Hemingway al bar di Le Polidor. Il bar e ristorante è un luogo reale dove puoi ancora oggi gustare un drink e una specialità della cucina parigina al seguente indirizzo: 41 Rue Monsieur le Prince.

Fonte: iStock

La Roma di Vacanze Romane

Vacanze Romane riunisce Gregory Peck e Audrey Hepburn per la regia di William Wyler. È una commedia romantica del 1953 ambientata a Roma con Hepburn che interpreta la principessa Anna, una reale oberata di lavoro che ha bisogno di una serata fuori in città. Scappa dal suo palazzo e prende un sedativo per poi svenire su una panchina, dove viene trovata poco dopo da un reporter americano che la porta nel suo appartamento. Quando l’uomo scopre che Anna è una principessa, coglie al volo l’occasione per guadagnare qualcosa dall’incontro, ottenendo un’intervista esclusiva con lei. Ma il destino, o meglio l’amore ci mette lo zampino.

Il personaggio di Gregory Peck, Joe Bradley, viveva in Via Margutta 51, parallela della sempre affollata Via del Corso che collega Piazza Venezia e Piazza del Popolo. È vicino alla stazione della metropolitana Spagna e Flaminio, ma gli interni sono stati girati in un teatro di posa, mentre l’esterno e il cortile erano quelli veri che ancora si possono sbirciare. Il giorno dopo la principessa si gode qualche ora di libertà: fa un giro nel centro di Roma, visitando la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, dove, seduta sui gradini della chiesa di Trinità dei Monti, incontra di nuovo Joe, che nel frattempo ha capito chi è. Lui le propone un giro per la città e la prima tappa è il Bar Rocca, al Pantheon.

Il tour inizia sul retro di una Vespa e tocca il Colosseo, Piazza Venezia e la passerella di Santa Maria in Cosmedin, dove visitano la Bocca della Verità. La giornata volge al termine con una festa in barca sotto Ponte Sant’Angelo, con Castel Sant’Angelo sullo sfondo. Sono gli ultimi momenti che i due trascorrono insieme: la principessa poi torna nella sua gabbia dorata, ma c’è ancora tempo per un ultimo incontro alla conferenza stampa nella Galleria della Sala Grande di Palazzo Colonna in Piazza Santi Apostoli.

New York di Serendipity

La commedia romantica Serendipity del 2001 con John Cusack e Kate Beckinsale esplora molte location della città di New York, ma se siete romantici e fan del film non potete non provare un gustoso dolce o gelato alla pasticceria Serendipity III. Sì, esiste veramente! Peter Chelsom dirige questo film che racconta una storia d’amore segnata dal fato. Siamo a Natale e un incontro casuale da Bloomingdale’s, durante la corsa agli ultimi regali, un uomo e una donna si contendono l’ultimo paio di guanti. Quella circostanza cambierà per sempre le loro vite, anche se entrambi sono sul punto di sposarsi con altre persone.

Il posto in cui Sara e Jonathan ordinano la famosa cioccolata calda ghiacciata è un famoso locale nell’Upper East Side di Manhattan, fondato nel 1954 da Stephen Bruce. L’area ristorante è famosa per i suoi hot dog lunghi 30 cm e le bevande ghiacciate, ma anche il menù dei dessert e il negozio di souvenir è famoso per i suoi stravaganti articoli. Marilyn Monroe era una cliente abituale, come Andy Warhol e la First Lady Jackie Kennedy. Serendipity III è a pochi passi dal Roosevelt Island Tramway.