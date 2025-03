Fonte: iStock Veduta dall'alto dell'isola Mauritius

Nel 2025 il 25 aprile cade di venerdì, mentre l’1 maggio di giovedì: quest’anno è davvero possibile approfittare di un lungo ponte, da sfruttare magari per un interessante viaggetto. Se il vostro desiderio è quello di utilizzare questi giorni per andare al mare e al caldo, la buona notizia è che ci sono tante destinazioni da poter raggiungere. Ma quale scegliere, e perché? A rispondere a queste domande ci abbiamo pensato noi di SiViaggia.

Abu Dhabi, fascino moderno, tradizione e spiagge

Abu Dhabi, Capitale degli Emirati Arabi Uniti, tra il 25 aprile e l’1 maggio offre temperature medie che si aggirano intorno ai 26°C, con massime di circa 33°C e minime intorno ai 23°C. In sostanza da queste parti è piena estate, e la buona notizia è che, oltre al caldo, c’è anche il mare: la città si affaccia sul Golfo Persico, che a sua volta vanta splendide spiagge, isole e acque cristalline.

Parliamo perciò di una destinazione perfetta da scoprire durante il ponte in arrivo, anche perché è in grado di unire il fascino moderno con la tradizione araba: la sua architettura futuristica si mescola perfettamente con luoghi pregni di cultura, come la Moschea Sheikh Zayed che è una delle più grandi e splendide al mondo.

Tra le spiagge da non perdere segnaliamo:

Corniche Beach : sabbia bianca e mare turchese che catapultano direttamente in un sogno;

: sabbia bianca e mare turchese che catapultano direttamente in un sogno; Saadiyat Beach : naturale e incontaminata, può regalare grandi soddisfazioni perché consente persino di avvistare delfini e tartarughe;

: naturale e incontaminata, può regalare grandi soddisfazioni perché consente persino di avvistare delfini e tartarughe; Yas Beach: il paradiso per coloro che vogliono dedicarsi al relax o agli sport acquatici.

Gran Canaria, l’isola più calda dell’arcipelago

Le Isole Canarie sono famose in tutto il mondo non solo per la loro bellezza paesaggistica, ma anche perché offrono un clima mite durante tutto l’anno. Ma qual è l’isola più calda e in cui, durante il ponte del 25 aprile – 1 maggio, è possibile trovare temperature (quasi) estive? La risposta è molto semplice: generalmente è Gran Canaria, e in particolare la parte meridionale dell’isola, come Maspalomas e Playa del Inglés, dove le temperature possono arrivare fino a 25°C (o anche più elevate).

Maspalomas offre una meravigliosa combinazione di spettacoli della natura, spiagge in cui rilassarsi a dovere e persino un’ampia gamma di servizi per i turisti. È proprio da queste parti, per esempio, che prende vita una delle spiagge più famose dell’arcipelago, la Playa de Maspalomas, lunga circa 6 km e con dune che possono arrivare fino a 10 metri di altezza.

Playa del Inglés, dal canto suo, è perfetta per chi è in cerca di svago e divertimento, oltre che per la sua sabbia dorata e il mare cristallino su cui si affacciano tantissimi locali, come bar, discoteche e club ideali anche per i giovani.

Muscat, la “bollente” Capitale dell’Oman

Muscat è una delle città più antiche della penisola araba e anche l’affascinante Capitale del Sultanato dell’Oman. Il viaggiatore che la sceglie come sua destinazione ha l’opportunità di conoscere un luogo che presenta un vero e proprio mix tra tradizione e modernità, ma anche un clima estivo: le temperature medie del periodo si aggirano intorno ai 35°C, con massime che possono raggiungere i 39°C e minime intorno ai 25°C.

In Oman si ha quindi l’occasione di sperimentare “in anticipo” la bella stagione, mentre si visitano meraviglie come:

La Grande Moschea del Sultano Qaboos: tra le più grandi e imponenti del mondo e caratterizzata da un’incredibile architettura;

Forti di Muscat : con una vista panoramica che incanta chiunque;

: con una vista panoramica che incanta chiunque; Sultan’s Palace (Al Alam Palace): residenza ufficiale del sultano;

(Al Alam Palace): residenza ufficiale del sultano; Muttrah Corniche: affascinante passeggiata lungo il mare che offre una vista emozionante sul Golfo di Oman.

Questo vuol dire che Muscat, oltre al caldo, regala anche un mare che accarezza spiagge bellissime come, per esempio, Qurum Beach, con sabbia dorata; Al Bustan Beach, tranquilla e con acque limpide; Al Sifah Beach, un po’ più isolata ma con un’eccezionale panorama sulle montagne.

Un sogno chiamato La Digue, perla delle Seychelles

La Digue è una straordinaria isola delle Seychelles che sorge al largo dell’Africa orientale. È un paradiso in Terra, di quelli che si vedono nelle cartoline e in cui si desidera andare almeno una volta nella vita. E allora perché non approfittare del ponte del 25 aprile – 1 maggio? Del resto, da queste parti, in tali giornate le temperature diurne si aggirano intorno ai 31-32°C, mentre le minime notturne sono generalmente sui 25-26°C.

Fare una vacanza in zona è come un sogno che si avvera, poiché parliamo di un lembo di terra ricco di spiagge paradisiache, con una natura incontaminata e angoli che lasciano a bocca aperta persino i più scettici. Ne è un esempio la Spiaggia di Anse Source d’Argen, che colpisce per le sue enormi formazioni di granito e le acque cristalline, nelle quali fare anche snorkeling e immersioni: l’isola è impreziosita da barriere coralline ricche di vita marina.

Mauritius, isola incantevole

Infine Mauritius, un’isola che definirla incantevole è quasi riduttivo. Se vi state domandando il perché, ecco la risposta: offre spiagge di sabbia bianca accarezzate da acque turchesi, barriere coralline in cui dedicarsi allo snorkeling e alle immersioni, ma anche un varietà di emozionanti foreste tropicali, cascate e montagne vulcaniche.

Non manca una cultura ricca e variegata, che combina influenze africane, indiane, cinesi e francesi, visibili tanto nelle tradizioni, quanto nella cucina e nell’architettura. E in fatto di temperature? Anche qui non avete assolutamente nulla di cui preoccuparvi, perché questo magnifico angolo di mondo, che si trova est del Madagascar, in questo momento dell’anno offre temperature che vanno da massime intorno ai 26-27°C a minime di circa 20-22°C. Il clima è quindi mite e secco, ideale per esplorare tutte i capolavori che annovera, fare indimenticabili esperienze in mezzo alla natura più autentica e godersi spiagge e mare che di certo non lasciano indifferenti.