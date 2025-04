In questa valle suggestiva italiana la natura porta in scena il suo spettacolo più bello

Tra maggio e giugno (e non solo) la Conca dei Rododendri si trasforma in quadro dipinto grazie alle fioriture. Ecco come e quando vivere l'esperienza magica

Fonte: IPA La meravigliosa Conca dei Rododendri, nel cuore dell'Oasi Zegna, durante la fioritura primaverile

C’è qualcosa di meraviglioso che sta accadendo, adesso, intorno a noi. Un’esplosione di colori e profumi che inebriano e stordiscono i sensi, che riscaldano il cuore e l’anima, e che invita le persone di tutto il mondo a viaggiare, scoprire ed esplorare. Un incantesimo, quello di Madre Natura in primavera, che ci permette di ammirare i paesaggi che ci circondano abbigliati di una nuova veste, la più bella dell’anno.

Stiamo parlando delle fioriture, quelle che popolano gli altopiano, le vallate e i deserti, le montagne, i borghi e persino le città. Quelle dei mandorli, che inaugurano la stagione, quelle dei ciliegi e dei peschi che tingono tutto di rosa, dei tulipani e della colza. E poi, ancora, quella dei rododendri, una delle più affascinanti e suggestive del mondo che può essere ammirata in Italia in una conca, situata all’interno di un’oasi che fa innamorare.

Il suo nome, neanche a dirlo, è proprio Conca dei Rododendri. Molto più di un parco, diverso dai giardini che abbiamo ammirato in torno al mondo: questo luogo è una tavolozza di colori cangianti e strabilianti che omaggia la primavera e tutta la bellezza della natura. Ecco come raggiungerlo e quando andare.

Conca dei Rododendri: dove si trova

Per scoprire questo eden terrestre e naturale, creato e preservato dall’uomo, dobbiamo recarci in Piemonte, tra le Alpi Biellesi, dove sorge uno dei più affascinanti polmoni verdi d’Italia. Stiamo parlando dell’Oasi Zegna, un paradiso lussureggiante e verdeggiante che si estende su una superficie di circa 100 metri quadrati e che è stata istituita negli anni ’90 dall’imprenditore Ermenegildo Zegna, da cui appunto prende il nome.

Un luogo questo, che non ha bisogno di presentazioni perché con gli anni si è trasformato in una meta imprescindibili per tutti gli amanti della natura e del relax. Ed è proprio qui che vogliamo riportarvi oggi, perché è all’interno del parco naturale dell‘Oasi Zegna che è possibile scoprire un altro microcosmo di immensa bellezza.

Stiamo parlando della Conca dei Rododendri, una piccola valle panoramica che, grazie alla presenza degli esemplari (e non solo) che le hanno dato il nome, ogni primavera regala uno spettacolo straordinario che si palesa davanti agli occhi di chi guarda.

Fonte: IPA

Conca dei Rododendri: le fioriture da ammirare

La Conca dei Rododendri, così come appare oggi, deve la sua bellezza al fondatore dell’Oasi Zegna che durante la fase di riqualificazione del territorio importò qui numerosi esemplari provenienti dai vivai del Belgio. Azalee, ortensie, dalie e, ovviamente, rododendri.

La natura ha fatto il resto ma, ancora una volta, è stata aiutata dall’uomo e, più precisamente, dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai prima, negli anni ’60, e dall’architetto Paolo Pejrone poi che si è occupato della ristrutturazione recente. Così ha preso forma la Conca dei Rododendri che oggi possiamo ammirare, uno scenografico e suggestivo angolo di bellezza dove passeggiare, meditare e osservare i miracoli di Madre Natura, tutti i giorni e in ogni periodo dell’anno.

Grazie ai numerosi esemplari che qui vivono e prosperano, infatti, la conca offre paesaggi da sogno che mutano e si trasformano in ogni stagione. Le più suggestive sono, ovviamente, l’autunno con il foliage, tra i più belli d’Italia, e la primavera con le sue tinte cangianti.

Cosa vedere all’interno di questo luogo incontaminato? Le fioriture, ovviamente, e tutti gli scorci paesaggistici che si aprono a ogni passo compiuto e si perdono tra le montagne circostanti, ma non solo. All’interno dell’area, infatti, è possibile ammirare anche l’installazione Two Way Mirro/Hedge Arabesque dell’artista Dan Graham, un’opera-scultura realizzata in acciaio e vetro che si integra perfettamente con il contesto e che consente ai visitatori di ammirare sfumature, riflessi e giochi di luce creati da sole.

Passeggiando tra i sentieri incorniciati dalle fioriture, è facile sentire il desiderio di restare qui. Ed è per questo che a disposizione dei visitatori c’è la vicina area pic-nic di Cascina Caruccia, raggiungibile attraverso un sentiero di facile percorrenza. E quale luogo migliore, se non questo, per rifocillarsi e ristorarsi in mezzo alla natura?

Fonte: IPA

Quando andare

Abbiamo più volte detto che questa piccola oasi incastonata tra le montagne regala spettacoli tutto l’anno. Ci sono però due periodi che, più di altri, regalano visioni da lasciare senza fiato: autunno e primavera. I cespugli, gli arbusti, i faggi rossi e i frassini, infatti, si infiammano di infinite sfumature di rosso durante i mesi di settembre e ottobre. Mentre tra maggio e giugno le fioriture esplodono in tutta la loro bellezza trasformando la conca della tavolozza di un pittore.

Conca dei Rododendri: come raggiungerla e altre info utili

La Conca dei Rododendri è situata in Località Baso, a pochi chilometri dal centro di Trivero e all’interno del parco dell’Oasi Zegna. È raggiungibile facilmente da Trivero grazie a tutta una serie di sentieri tracciati e di facile percorrenza adatti a tutti. I percorsi stessi, tra cui quello ad anello di circa un chilometro, sono delle vere e proprie esperienze perché permettono di immergersi all’interno di faggete e conifere per un bagno della natura, non a caso questo luogo è meta prediletta per chi vuole praticare Forest Bathing, anche conosciuto come Shinrin yoku. È possibile, inoltre, raggiungere la Conca dei Rododendri anche da località Baso.

Chi arriva in automobile può percorrere la Panoramica Zegna, direzione Bielmonte, e lasciare la propria auto nei parcheggi disponibili in località Craviolo o località Baso.

La Conca dei Rododendri è visitabile tutto l’anno e tutti i giorni, è aperta 24 ore su 24 e l’accesso è totalmente gratuito. Sono ammessi anche gli amici a quattro zampe.