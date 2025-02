Borghi romantici per San Valentino

Fonte: iStock Scorcio dell’antico borgo di Gradara

San Valentino si avvicina: il 14 Febbraio è alle porte. L’atmosfera comincia a trasformarsi in qualcosa di unico e quasi magico, all’insegna dell’amore e del romanticismo. Molte coppie sono alla ricerca di luoghi unici dove potersi festeggiare questo evento e dove, magari, scambiarsi promesse e sogni.

Ma dove andare per vivere un’esperienza indimenticabile? L’Italia, si sa, è ricca di posti unici, in grado di regalare emozioni altrettanto uniche. Per questo si consiglia di scegliere una meta che sia senza tempo, una meta dove trascorrere San Valentino e passeggiare tra luoghi storici, dove passare giornate all’insegna dell’amore.

Ecco 5 borghi italiani da non perdere per il prossimo San Valentino.

Gradara, antico borgo delle Marche

Questo bellissimo borgo si trova nella parte settentrionale delle Marche, vicino al confine con l’Emilia Romagna.

Gradara è una meta molto ricercata, da sempre simbolo di amore e leggende, tra i luoghi più romantici d’Italia. Il borgo, dominato dall’alto dall’imponente castello medievale, è culla della storia di Paolo e Francesca, raccontata anche dalla Divina Commedia di Dante.

È la meta privilegiata per tutte quelle coppie che sono in cerca di un’esperienza romantica senza eguali. Il borgo, per San Valentino, gode di un’atmosfera unica. Proprio dal 14 al 18 febbraio a Gradara si svolge l’iniziativa “Gradara d‘Amare”, dove il borgo si vestirà di simboli passionali d’amore, grazie anche alle luci soffuse delle candele, e dove personaggi racconteranno di storie antiche, ma anche danze e musiche locali tradizionali. Un modo per rivivere la storia raccontata da Dante nella sua bellissima opera.

Il borgo di Gradara è perfetta anche per la presenza di numerosi locali e ristoranti che, oltre ad offrire pacchetti dedicati proprio a San Valentino, si presenti con sapori e ricette uniche del territorio, che sapranno lasciare a bocca aperta.

Montefioralle, fra le colline toscane

Spostandosi in Toscana, nel cuore del Chianti, si trova Montefioralle. Borgo antico tra le colline toscane, che riesce ad incarnare perfettamente l’essenza dell’amore, in un’atmosfera unica.

Questo borgo medievale è caratterizzato da stradine antiche e case in pietra e, proprio per queste sue caratteristiche, è il luogo ideale per tutte le coppie alla ricerca di un nido d’amore, per sfuggire dal caos e dalla frenesia quotidiana.

Montefioralle è un luogo che negli anni ha saputo integrare tradizione ed innovazione, con itinerari studiati appositamente per giornate come San Valentino, tra vigneti ed uliveti, passeggiando tra scenari da cartolina.

Il fatto anche di trovarsi in Toscana, nel Chianti, permette di arricchire questi momenti con esperienze enogastronomiche probabilmente senza eguali. Ad esempio, è possibile partecipare alle rinomate degustazioni guidate nei vigneti della zona, accompagnate da storie ed aneddoti delle tradizioni locali, assaporando vini prelibati e ricercati dagli appassionati di vino.

Pienza, patrimonio UNESCO della Val d’Orcia

Rimanendo in Toscana, questa volta nella Val d’Orcia, si può trovare un altro stupendo borgo italiano, dalla storia antica. Si tratta di Pienza, un vero e proprio capolavoro del Rinascimento, che ha saputo trasformarsi in uno scenario perfetto per San Valentino.

Scegliere di passare questi giorni così intimi e romantici a Pienza, vuol dire godere di un luogo decisamente magico, dichiarato anche Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Un luogo dove trovare arte, storia e natura. Insomma, la meta ideale per chi vuole festeggiare San Valentino creando ricordi indimenticabili.

Passeggiare tra le sue stradine strette e lastricate, scoprire angoli unici e perdersi fra i suoi sentieri, potrebbe essere anche l’occasione giusta per scoprire i sapori locali, anche a chilometro 0, come vini, famosi nella Val d’Orcia, formaggi, data l’importante tradizione casearia di Pienza, e tanto altro.

Inoltre, per rendere la giornata di San Valentino ancora più speciale, non si può perdere l’occasione di scattare un ricordo indelebile nelle strade più romantiche del borgo e d’Italia: via dell’Amore e via del Bacio. Piccole vie che si affacciano su panorami mozzafiato delle colline toscane.

Civita di Bagnoregio, borgo unico del Lazio

Amata da visitatori italiani e non solo, Civita di Bagnoregio è un borgo unico nel suo genere. Viene conosciuto anche come “la città che muore”, in quanto costruita su un terreno in tufo in continua erosione, che ha dato vita anche alle tipiche forme dei calanchi e che rischia, tutt’ora, di far scomparire la frazione.

È un luogo unico perché, per raggiungere il borgo, si deve attraversare un lungo ponte sospeso nel vuoto, che porta nel cuore di Civita di Bagnoregio. Una volta entrati all’interno delle mura si rimane affascinati dalla bellezza del luogo e dalla sua atmosfera. È perfetto per San Valentino, dove le coppie possono perdersi tra le sue vie acciottolate, così suggestive, passando momenti unici e scambiandosi promesse d’amore.

Tellaro, sul Golfo dei Poeti in Liguria

Il viaggio di San Valentino continua, questa volta in Liguria. Ecco un altro Borgo molto consigliato per tutte quelle coppie che vogliono festeggiare San Valentino in un luogo unico.

Questa volta si parla di Tellaro, uno dei borghi più affascinanti e suggestivi della Liguria, che si affaccia a picco sul bellissimo mare del Golfo dei Poeti. Questa località, meno conosciuta rispetto alle famose Cinque Terre, si presenta come una destinazione assolutamente da non perdere, con le sue case color pastello.

Si tratta di un antico borgo di pescatori, dove le coppie possono passare momenti unici, passeggiando lungo la costa e godendo di viste panoramiche sul mare, il quale, durante il tramonto, si tinge di sfumature rosate e dorate, perfette per un momento intimo e romantico.

Sono presenti numerosi ristoranti locali, dove godere della freschezza dei prodotti locali a base di pesce e ricette tradizionali della cucina ligure. Inoltre, per chi ama fare attività all’aria aperta, qui sono presenti numerosi sentori che collegano il centro storico di Tellaro a calette nascoste, ideali per lunghe passeggiate.

Celebrare San Valentino in questi luoghi permette di vivere un’esperienza indimenticabile e, soprattutto, festeggiare in modo autentico ed originale. Ognuno di questo Borghi non è soltanto una meta turistica, ma un vero e proprio luogo dove vivere emozioni uniche e dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio ad un’importante sentimento come quello dell’amore. Non resto altro che partire alla scoperta di questi luoghi antiche e sorprendere il proprio partner o la propria partner.