San Valentino, un’esperienza speciale con “Il Bacio” di Klimt al Belvedere di Vienna

Un San Valentino diverso dal solito per le coppie di viaggiatori: il Belvedere di Vienna apre le porte in fascia serale per una foto ricordo davanti a Il Bacio di Klimt

Fonte: Ivory Rose Photography Una coppia di innamorati davanti a Il Bacio

San Valentino è ormai vicino e in tutto il mondo alle coppie di innamorati vengono proposte attività da fare, dalle classiche ma sempre romantiche cene a lume di candela, alle esperienze più innovative e originali, come quella proposta dal Belvedere di Vienna, lo splendido e sfarzoso castello del XVIII secolo che oggi è adibito a museo e che ospita niente poco di meno che un capolavoro della Storia dell’Arte dei primi anni del Novecento quale il celeberrimo “The Kiss” di Klimt.

L’opera “Il Bacio” – il cui nome originale è Der Kuss – è una delle icone dell’arte moderna, nonché un simbolo d’amore e un’immagine cara alle coppie di innamorati. Per l’occasione, nella giornata del 14 febbraio, i visitatori in coppia potranno accedere al museo e scattare delle foto professionali davanti al famoso dipinto: ecco tutti i dettagli su questa iniziativa romantica e filo-artistica che permetterà domani alle coppie di innamorati di vivere un San Valentino davvero fuori dal comune.

Cos’è il Belvedere di Vienna e quali opere espone

Il Belvedere di Vienna è un complesso di edifici in stile barocco, realizzato secoli fa per il principe Eugenio di Savoia e oggi sede museale per diversi capolavori della Storia dell’Arte barocca e dei primi del ‘900. Infatti, oltre a esporre lo splendido dipinto dove il color oro trionfa – Il Bacio di Gustav Klimt – il Belvedere di Vienna è la casa di altre opere straordinarie, come i dipinti Franz Xaver Messerschmidt e altre sculture e tele d’epoca e stile barocchi.

Fonte: iStock

“Il Bacio” di Klimt è stato realizzato tra il 1908 e il 1909, proprio durante il cosiddetto “Periodo Oro” dell’artista austriaco, tanto è che l’uso della foglia d’oro fa sì che ancora oggi, dopo più di un secolo, il dipinto brilli davvero di luce propria, letteralmente, affascinando qualsiasi visitatore che vi si trovi davanti.

Il programma dell’apertura straordinaria di San Valentino

Nonostante in circostanze ordinarie il museo del Belvedere di Vienna apra le porte al pubblico dalle 9.00 del mattino alle ore 18.00 del pomeriggio, per la giornata del 14 febbraio (ovvero per la festa di San Valentino), il museo osserverà appunto un’apertura straordinaria che permetterà alle coppie di visitatori (per il terzo anno consecutivo) di accedere in fascia serale dalle 19.00 alle 23.00.

Le coppie di innamorati che visiteranno il Belvedere di Vienna nel giorno di San Valentino 2025 avranno non solo la possibilità di ammirare il capolavoro dell’artista Klimt, giacché “Il Bacio” è un simbolo intramontabile dell’amore, ma potranno anche farsi ritrarre dai fotografi professionisti di Ivory Rose Photography, per portare a casa un ricordo indimenticabile.

L’iniziativa, che ha il nome di “Come for a kiss”, è a carattere gratuito e lo spirito è “chi arriva prima, prima viene fatto entrare”: oltre a essere gratuito l’accesso al museo e all’opera dell’artista austriaco, anche il servizio fotografico non ha alcun sovrapprezzo. Inoltre, gli ospiti potranno anche addolcire il momento e la loro visita sorseggiando un calice di buon vino e intrattenendosi in un’atmosfera regale, romantica e davvero fuori dall’ordinario per trascorrere un San Valentino certamente diverso dal solito, originale e all’insegna delle Belle Arti.