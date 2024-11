Bolzano a Natale: mercatini, eventi e tradizioni da non perdere

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Mercatino di Natale a Bolzano

Il Natale a Bolzano è una magia che si rinnova ogni anno. La città si trasforma in un’incantevole fiaba d’inverno, regalando a residenti e visitatori un’esperienza indimenticabile tra luci, suoni e sapori tipici. Dal 28 novembre al 6 gennaio, il centro storico si anima di mercatini di Natale, concerti e spettacoli che accolgono grandi e piccini in un abbraccio di festa. Scopriamo i principali eventi e le attrazioni del magico periodo dell’Avvento.

Cosa fare a Bolzano a Natale

L’accensione del grande Albero dei Desideri

Inaugurazione imperdibile il 28 novembre alle ore 17: in piazza Walther, si accendono le 1.300 luci del grande Albero dei Desideri alto ben 20 metri, dando ufficialmente il via al Natale bolzanino. L’albero è decorato con addobbi speciali, realizzati dai bambini ricoverati negli ospedali, frutto dei laboratori creativi della Fondazione Lene Thun. Un momento di pura emozione che rende unico questo evento inaugurale.

Il Mercatino di Natale in Piazza Walther

Situato nella centralissima piazza Walther, il Mercatino di Natale di Bolzano è il cuore pulsante delle festività. Fondato nel 1990 e ispirato allo storico Nürnberger Christkindlesmarkt, il mercatino tradizionale di Norimberga, è il più antico e uno dei più famosi mercatini natalizi d’Italia, amato per la qualità dei prodotti offerti e per l’atmosfera calda e accogliente che vi si respira.

Con le sue caratteristiche casette in legno, offre prodotti di artigianato locale e prelibatezze gastronomiche tipiche dell’Alto Adige: speck, vin brulé, strudel, panpepato e tanto altro. Quest’anno sono un’ottantina gli espositori che affollano la principale piazza cittadina vendendo decorazioni natalizie e oggetti regalo per la casa come sculture e presepi in legno, palline per l’albero di Natale in vetro soffiato, ghirlande e addobbi natalizi realizzati a mano in terracotta, metallo e ceramica con motivi festivi, ma anche raffinate ceramiche e caldi accessori in lana come guanti e sciarpe.

Inoltre, presso lo stand della cooperativa “Artigiani Atesini”, è possibile assistere alla lavorazione artigianale dal vivo grazie ai maestri che danno dimostrazioni dei mestieri tradizionali altoatesini come la lavorazione del legno e della ceramica raku.

I Concerti dell’Avvento Alpino

La musica è uno degli elementi chiave del Natale bolzanino. Nei fine settimana, Piazza Walther ospita i concerti dell’Avvento Alpino, con esibizioni di bande in costume che eseguono melodie tradizionali altoatesine ogni sabato e domenica dalle 14 alle 18. Ogni sabato pomeriggio alle 17, i gruppi di fiati suonano dal balcone del Palazzo Mercantile, mentre la domenica mattina alle 11 si può assistere al concerto delle bande cittadine. Un programma fitto che arricchisce l’atmosfera con le note natalizie più autentiche.

Degustazioni alla Wine Lounge

La Wine Lounge, all’interno del mercatino di Natale, è dedicata agli amanti del vino altoatesino. Qui è possibile degustare e acquistare vini tipici come il Lagrein e il Santa Maddalena, oltre a spumanti e distillati, direttamente dai produttori presenti allo stand con le loro etichette. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di enologia, perfetto per scoprire le eccellenze locali.

San Nicolò e i Krampus

Il 6 dicembre, San Nicolò, il protettore dei bambini accompagnato dai suoi angioletti, arriva nel pomeriggio al mercatino di Natale di piazza Walther e nel Parco di Natale per distribuire doni ai più piccoli. Un paio di giorni dopo, l’8 dicembre a partire dalle 17, i “Krampus”, le figure demoniache che accompagnano la tradizione di San Nicolò, sfilano nel mercatino con costumi e maschere spaventose, creando un contrasto curioso e divertente che attira grandi e piccini.

Un Natale di Libri

Per gli amanti della cultura, nella splendida sala delle Aste di Palazzo Mercantile si svolge la 9^ edizione della rassegna “Un Natale di Libri”. Ogni venerdì e sabato dal 29 novembre al 14 dicembre, autori di fama, di lingua italiana e tedesca, tra cui Gianni Oliva, Maddalena Fingerle, Federica Manzon, Marcello Simoni, Chiara Mercuri, Alessandro Masi, presentano i loro ultimi successi letterari. Un’occasione speciale per chi vuole acquistare libri autografati, perfetti da regalare.

Mercatino Solidale in piazza del Grano

Dal 28 novembre al 23 dicembre, Piazza del Grano ospita ogni giorno fino dalle 11 alle 19 il Mercatino Solidale, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, con vendita di prodotti artigianali il cui ricavato viene destinato ad associazioni locali. Un’opportunità per fare doni che scaldano il cuore e supportano le realtà del territorio.

Il Parco di Natale per i bambini

A pochi passi da Piazza Walther, il Parco di Natale nel Parco dei Cappuccini offre un’esperienza più intima, ideale per famiglie e bambini. Qui si trovano altri 20 stand di artigianato artistico e gastronomia, ma soprattutto si svolge ogni giorno il “Natale dei Bambini”, un programma speciale di attività per i più piccoli, che possono fare un giro sulla giostra o sul pony, ascoltare storie natalizie e partecipare a laboratori creativi. Un’esperienza interattiva e divertente che avvicina anche i più giovani alle tradizioni natalizie.

Pista di pattinaggio in Piazza del Municipio

Per chi dopo lo shopping ai mercatini cerca un po’ di movimento e divertimeno, la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza del Municipio è l’ideale. Attiva dal 30 novembre al 23 dicembre, offre la possibilità di noleggiare i pattini e, ogni sabato mattina, presenta spettacoli su ghiaccio a cura di BZ Heartbeat e Bolzano On Ice.

Il trenino turistico elettrico

Il trenino turistico elettrico è un’altra attrazione da non perdere, soprattutto per chi visita Bolzano per la prima volta. Il percorso parte da Piazza della Parrocchia e attraversa alcuni dei punti più caratteristici della città, come Piazza Domenicani e Piazza Vittoria, offrendo una visione panoramica della magia natalizia bolzanina.