L'Europa in fiore è uno spettacolo imperdibile che può essere vissuto in diversi periodi dell'anno: ecco dove e quando vedere le fioriture più belle

Fonte: iStock La famosa fiorita di Castelluccio

La primavera trasforma le più belle destinazioni d’Europa in un caleidoscopio di colori e profumi. In questo periodo le città si risvegliano e le miti giornate primaverili ci convincono a trascorrere sempre più tempo all’aria aperta. In più, le diverse festività ci permettono di partire alla scoperta dei paesaggi più suggestivi per poterli scoprire in tutto il loro splendore.

Se state cercando la meta ideale dove organizzare il vostro viaggio, questi sono i nostri consigli su dove vedere le fioriture di primavera più belle in Europa, ma non solo perché molte incredibili fioriture, infatti, avvengono anche in altri periodi dell’anno.

Giardini Keukenhof, Paesi Bassi

È considerato il più grande giardino fiorito del mondo: Keukenhof, nei Paesi Bassi, è sicuramente il posto perfetto dove ammirare i tulipani olandesi in tutta la loro bellezza. Su ben 32 ettari di giardini decorati, fioriscono oltre 800 varietà diverse di tulipani che possono essere ammirate in diversi periodi. Le prime fioriture avvengono tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, mentre le ultime sbocciano tra l’inizio e la fine di maggio. Dopo aver passeggiato tra i giardini, noleggiate una bicicletta e pedalate attraverso le infinite file di arcobaleni floreali!

Il giardino di Keukenhof, situato a Lisse, a meno di 40 chilometri da Amsterdam, è aperto da giovedì 20 marzo a domenica 11 maggio 2025 dalle 8:00 alle 19:00, comprese le domeniche e i giorni festivi. Il biglietto d’ingresso per gli adulti costa 20 euro online, mentre se acquistato in biglietteria costa 25 euro. I bambini dai 4 ai 17 anni pagano 9 euro online e 14 in loco, mentre quelli da 0 a 3 anni entrano gratuitamente.

Fonte: iStock

Festival dei Patios, Spagna

È sia un festival che una vera e propria competizione l’evento che viene organizzato a Cordova, e in alcuni paesini limitrofi, ogni anno a maggio. Siamo in Andalusia, dove i cortili privati delle abitazioni si trasformano in mini giardini elaborati e vengono aperti al pubblico: sono i famosi patios di epoca romana, abilmente progettati per offrire riparo dalla calura soffocante che questa zona della Spagna sopporta ogni estate.

Fontane, piante in vaso e fiori primaverili sono tutti utilizzati per dar vita a oasi colorate che i residenti creano con cura per aggiudicarsi il premio per il miglior patio della città. Quest’anno si terrà dal 5 al 18 maggio 2025 e, durante l’evento, potrete anche assistere a spettacoli di flamenco, degustare le prelibate tapas cordovesi e il vino Montilla – Moriles.

La fioritura di Castelluccio, Italia

Anche in Italia abbiamo una delle fioriture più belle d’Europa. Stiamo parlando di quella che, tra metà maggio e l’inizio di luglio, conquista i visitatori a Castelluccio di Norcia, in Umbria. In questo periodo i fiori selvatici colorano la spianata del Pian Grande con diverse sfumature che variano dal giallo, al vermiglio e al blu, dando vita alla fioritura delle lenticchie conosciuta come la “fiorita di Castelluccio”.

Una volta arrivati per quest’evento naturale unico, non lasciate subito la zona, ma indossate scarpe comode e scopritelo a passo lento percorrendo i diversi sentieri escursionistici, i quali offrono splendide vedute sulle valli e sulle montagne circostanti. I percorsi sono ideali sia per i camminatori amatoriali che per quelli più esperti e possono essere percorsi anche in bici o a cavallo.

Fioritura della lavanda, Francia

Un’altra fioritura imperdibile in Europa è quella della lavanda in Francia. Dalla fine di giugno alla metà di agosto, i campi della Provenza si trasformano in un mare viola infinito, un paesaggio che, per la sua bellezza e unicità, sembra essere uscito direttamente da un quadro impressionista. Le location migliori dove andare sono l’altipiano di Valensole, il borgo di Sault e l’abbazia di Senanque, considerati veri e propri paradisi per chi ama fare fotografie.

Ammirare i panorami della lavanda in fiore è una delle esperienze più belle da fare in Provenza, ma bisogna stare attenti al periodo perché varia in base alla zona: al Plateau de Valensole, per esempio, la fioritura inizia alla fine di giugno e dura fino a metà luglio, mentre ad Haute Provence e Verdon i fiori rimangono fino all’inizio di agosto nella zona del Verdon e di Digne.

A Senanque, Sault, Mont Ventoux, Luberon e Lure, la fioritura inizia alla fine di giugno fino a metà luglio nella zona di Apt e continua fino al 15 agosto a Forcalquier e sul Plateau d’Albion.

Fioritura delle albicocche, Austria

Ogni primavera, ma solo per poche settimane (solitamente tra la fine di marzo e gli inizi di aprile in base alle condizioni meteorologiche), una delle valli fluviali più belle d’Europa si ricopre di un manto bianco. Stiamo parlando della Valle di Wachau in Austria, Patrimonio UNESCO per il suo valore storico e naturale, famosa per i suoi splendidi vigneti terrazzati, per i villaggi storici e per le albicocche in fiore.

La fioritura degli alberi è uno dei momenti più attesi, oltre che uno spettacolo naturale da vivere in diversi modi: potreste ammirarne la bellezza percorrendo i diversi sentieri escursionistici che fiancheggiano vigneti e campi di albicocche, come il World Heritage Trail, oppure sfruttare il treno che collega tutti i principali villaggi e scendere dove preferite per godervi lo scenario. In alternativa, per chi ha un budget più ampio, può prenotare anche una crociera di più giorni sul Danubio.

Fonte: iStock

Distese di campanule, Regno Unito

I boschi del Regno Unito, durante la primavera, si trasformano in meravigliose distese di campanule. Essendo uno degli ultimi fiori a sbocciare, questi fioriscono da fine marzo a inizio maggio, anche se il periodo varia di anno in anno e in base alla zona. Spesso compaiono prima nel sud, dove fa un po’ più caldo rispetto al resto del Regno Unito.

Tra i luoghi migliori dove vedere le campanule inglesi ci sono i boschi di Micheldever nell’Hampshire, boschi antichi composti prevalentemente da faggeti che, in primavera, si ricoprono di spettacolari tappeti naturali dalle tonalità blu e viola. Anche Badbury Clump nell’Oxfordshire è un’ottima location: un tempo fortezza collinare risalente all’Età del Ferro, qui la base dei faggi si ricopre di campanule dai colori intensi non appena arriva la fine di aprile.

Fioritura dei mandorli, Maiorca

Maiorca è un’isola molto amata come destinazione di viaggio grazie alle sue spiagge e al mare cristallino. Tuttavia, anche altri aspetti della sua natura meravigliano i visitatori, come la fioritura dei mandorli. Il mandorlo è l’albero più comune e più famoso dell’isola perché ricoprì un’importanza culturale ed economica significativa per secoli.

Per vederlo fiorire dovete venire qui tra la fine di gennaio e febbraio, quando i campi di Maiorca si coprono di un magnifico manto bianco-rosa e milioni di mandorli in tutta l’isola si mostrano in tutta la loro bellezza. Le zone più belle dove andare sono quelle situate nei dintorni di Marratxí, Santa Maria, Bunyola, Lloseta o Selva, dove si concentra la maggiore produzione di mandorle grazie al suo microclima. Per completare l’esperienza, non dimenticate di partecipare alla fiera della mandorla organizzata a febbraio a Son Servera: qui potrete assaggiare diverse specialità tipiche preparate utilizzando questo ingrediente.

Fioritura dei lupini, Islanda

Durante i mesi di giugno e luglio, l’Islanda si anima con il colore dei lupini in fiore. Seppur questo Paese sia famoso per i suoi paesaggi aspri, per i ghiacciai e per le spiagge di sabbia nera, nei mesi estivi svela un lato più vivace garantito dalla presenza dei lupini. Questi fioriscono in modo spettacolare nei terreni vulcanici apparentemente inospitali, trasformando il paesaggio con sfumature di viola, rosa e blu, e creando un incredibile arazzo naturale.

I luoghi più belli dove vederli sono la costa meridionale, lungo la Ring Road, i fiordi occidentali, dove la fioritura arriva leggermente in ritardo rispetto al resto del Paese, e nella penisola di Snæfellsnes, situata sulla costa occidentale, dove si trova il Parco Nazionale Snæfellsjökull e colorati villaggi di pescatori.

Fonte: iStock

Fiori di Jacaranda, Lisbona

Anche Lisbona ha il suo spettacolo naturale che mette in mostra solitamente durante il mese di maggio. Stiamo parlando della fioritura dei fiori di Jacaranda, che trasforma la città portoghese in un’esplosione di viola-lilla, annunciando in modo plateale l’arrivo della tarda primavera e l’inizio dell’estate.

Ci sono diversi luoghi dove ammirarli, noi vi consigliamo: Avenida da Liberdade, uno dei viali principali della città, fiancheggiato da numerosi alberi di Jacaranda che creano un magnifico tunnel viola, e Praça do Rossio, la piazza centrale di Lisbona.

Fioritura dei girasoli, Toscana

Terminiamo i nostri consigli sulle fioriture più belle d’Europa con un avvenimento tutto italiano: la fioritura dei girasoli in Toscana. La stagione dei girasoli inizia generalmente a giugno anche se, per ammirarli pienamente in tutto il loro splendore, bisognerà aspettare il mese di luglio fino agli inizi di agosto. Dove vederli? Tra i luoghi più amati ci sono il Mugello, dove campi fioriti circondano i casolari, il lago di Bilancino e la Villa Medicea di Cafaggiolo.

Anche la zona del Casentino presenta diversi campi di girasoli visibili, ad esempio, a poca distanza da Poppi. Andando verso la costa, invece, si trova Vada, mentre per uno scenario particolarmente suggestivo consigliamo di andare a Santo Pietro Belvedere.