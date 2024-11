È Bolzano la città più instagrammabile dell’inverno

Una classifica competitiva, ma è Bolzano a vincere il titolo di città più instagrammabile dell'inverno 2024-2025: ecco l'analisi di Heepsy e le altre destinazioni in top.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: IPA Il centro storico di Bolzano

L’era dei social media ha cambiato il modo in cui viaggiamo e scopriamo nuovi luoghi e, sempre più spesso, la bellezza visiva di un posto diventa il principale fattore che attira i turisti.

Se siete tra coloro che amano pianificare un viaggio incentrandosi su paesaggi mozzafiato e angoli particolarmente fotogenici, questa notizia è senz’altro per voi. Secondo una recente classifica di Heepsy, una piattaforma di influencer marketing, Bolzano si è guadagnata il titolo di destinazione più “instagrammabile” per la stagione invernale 2024-2025. Un riconoscimento che celebra non solo la sua bellezza naturale, ma anche il fascino delle sue tradizioni natalizie.

Insieme alla città alto-atesina, in cima alla classifica troviamo Amsterdam, che gode di un fascino unico e New York, ricca di eventi natalizi iconici come il mercatino di Natale di Bryant Park e il famoso albero natalizio del Rockefeller Center.

L’inverno da sogno di Bolzano

Bolzano, capoluogo della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, è una città che sa come affascinare i viaggiatori con la sua combinazione unica di paesaggi alpini e tradizioni tirolesi. La città è diventata famosa per la sua incredibile bellezza visiva, che la rende una delle mete più fotografate su Instagram, con ben 866 milioni di menzioni tramite hashtag. Questo dato è stato il fattore principale che ha portato Bolzano in cima alla classifica delle destinazioni invernali più instagrammabili, stilata da Heepsy.

L’inverno a Bolzano è un’esperienza unica: la città, incastonata tra le Dolomiti, è avvolta da un’atmosfera magica grazie alle luci natalizie che decorano le sue vie medievali. Le montagne innevate che fanno da cornice alla città creano uno scenario perfetto per ogni tipo di scatto, rendendo Bolzano una delle destinazioni più attraenti per chi cerca di catturare la bellezza del periodo natalizio.

I mercatini di Natale a Bolzano, esperienza imperdibile

Uno degli eventi principali che contribuiscono al fascino visivo di Bolzano durante le festività è sicuramente il suo mercatino di Natale. Situato in Piazza Walther, il mercatino è il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie e attira migliaia di visitatori ogni anno. Qui, tra bancarelle di legno, è possibile trovare artigianato tradizionale, prodotti tipici e, naturalmente, delizie gastronomiche. Da non perdere, l’occasione di gustare i formaggi locali e il vin brulé, due delle specialità che caratterizzano l’atmosfera festiva di Bolzano. I mercatini sono attivi da novembre fino a gennaio e regalano ai visitatori l’opportunità di immergersi nella tradizione natalizia altoatesina.

Fonte: iStock

Le altre destinazioni in classifica e i criteri di premiazione

La classifica di Heepsy si basa su una serie di fattori, tra cui la popolarità sui social media, il numero di accommodation disponibili e la presenza di attrazioni invernali. Per determinare la “fotogenia” delle destinazioni, sono stati analizzati i dati relativi agli hashtag su Instagram, con Bolzano che ha primeggiato grazie ai suoi 866 milioni di menzioni. Inoltre, la città offre ben 100 festival invernali e 23 mercatini di Natale sparsi per tutta Italia, una ricchezza che contribuisce a renderla un luogo imperdibile durante le festività.

Oltre alla sua bellezza paesaggistica, Bolzano è anche una meta ideale per chi cerca una vacanza che combini natura, tradizioni natalizie ed eventi culturali. La città è infatti un punto di partenza ideale per esplorare le Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco e offre numerose attività invernali come lo sci, le escursioni con le ciaspole e le visite ai rifugi alpini.

Al secondo posto della classifica, però, come già accennato troviamo Amsterdam, che con i suoi 37 milioni di hashtag e oltre 300 eventi invernali si conferma una meta di grande appeal per i viaggiatori alla ricerca di un’atmosfera natalizia unica. Al terzo posto, invece, figura New York City, con una popolarità altrettanto impressionante (36,9 milioni di hashtag).

Altri posti in classifica includono città come Praga, Venezia, Vienna, Stockholm, Copenaghen, Budapest e Granada. Tutte queste destinazioni, purtroppo, non possono competere con la bellezza unica e l’atmosfera magica di Bolzano durante il periodo natalizio.