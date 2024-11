Mercatini di Natale a Bolzano, la magia delle casette di legno: date ed eventi

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il mercatino di Natale di Bolzano è uno dei più famosi in Italia, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama girare per le casette di legno, scegliere tra i souvenir un regalo artigianale o semplicemente bere vin brulè vivendo ogni attimo del periodo più magico di tutto l’anno. Non è solamente uno dei più grandi in Alto Adige, ma il mercatino di Natale a Bolzano conquista il titolo di più grande in Italia: il suo fascino è unico, e chi lo visita per la prima volta, non può non rimanere affascinato dagli eventi, dalle luci magiche e da tanto altro: ecco dove si svolge, quando e cosa c’è da sapere.

Dove si svolge il mercatino di Natale a Bolzano

Siamo nel cuore della città di Bolzano, nella parte più suggestiva, dove ogni anno si tiene il mercatino più grande d’Italia: piazza Walther. Questa tradizione va ormai avanti da decenni: precisamente, dal 1991. Da allora, ogni anno, il programma è dedicato a grandi e piccini. Proprio così: c’è tanto di speciale a Bolzano, con attività variegate, adatte per tutti, tra cui la possibilità di trascorrere insieme ai bimbi un pomeriggio tra passeggiate in sella ai pony, giostre, piste per il pattinaggio sul ghiaccio o teatrini dei burattini.

In questo particolare periodo dell’anno, in effetti è impossibile non lasciarsi conquistare da Bolzano: le parole chiave sono tradizioni, emozioni e cultura. Questo evento è organizzato nei minimi dettagli, tanto da offrire una vera e propria esperienza sensoriale. Ci si inebria con il profumo di dolci e cannella, ma non si può non cedere a un buon bicchiere di vin brulè, camminando tra le casette e rimanendo estasiati di fronte alle luci natalizie.

A pochi passi dal Duomo di Bolzano, ecco che possiamo scoprire il mercatino, così come il Parco di Natale: è presente il grande Albero di Natale, il presepe con la Sacra Famiglia e le luminarie. Nelle casette troviamo gli artigiani e il loro talento: sculture in legno, decori natalizi, carillon, articoli in legno e tanto altro. Oltre all’artigianato locale, non mancano le prelibatezze gastronomiche, pronte a stuzzicare il palato dei presenti: c’è chi non dice di no allo strudel, alle frittelle, e per chi ama il salato allora lo speck è assicurato. Una piccola chicca: parliamo di un Green Event, certificazione che il mercatino di Bolzano ha ottenuto proprio perché dà sempre un occhio di riguardo nei confronti della sostenibilità.

Quando si svolge il mercatino di Natale a Bolzano

Ogni anno il programma viene aggiornato, così come le date: nel 2024, il mercatino di Natale di Bolzano si tiene dal 28 novembre al 6 gennaio 2025. Tradizionalmente, in ogni caso, il mercatino natalizio apre sempre alla fine di novembre. Di seguito, qualche informazione in più sui giorni e sugli orari di apertura e di chiusura.

Dal lunedì al giovedì : dalle ore 11 alle 19;

al : dalle ore 11 alle 19; Dal venerdì alla domenica , inclusi i festivi : dalle ore 10 alle 19;

alla , inclusi i : dalle ore 10 alle 19; L’inaugurazione , che si tiene il 28 novembre, dura dalle 17 alle 19. Prevede, come da tradizione, l’inaugurazione del Mercatino e del Parco di Natale ;

, che si tiene il 28 novembre, dura dalle 17 alle 19. Prevede, come da tradizione, l’inaugurazione del Mercatino e del ; 24 dicembre 2024 : dalle ore 10 alle 14;

: dalle ore 10 alle 14; 25 dicembre 2024 : chiuso;

: chiuso; 31 dicembre 2024 : dalle ore 10 alle 18;

: dalle ore 10 alle 18; 1 gennaio 2025: dalle ore 11 alle 19.

Come raggiungere il mercatino di Natale a Bolzano

La strategia migliore per vivere tutta la magia del mercatino di Natale a Bolzano senza stress è informarsi prima di partire: la città è facilmente raggiungibile, ma non solo, poiché la stazione ferroviaria si trova a pochi passi da Piazza Walther, quindi è possibile prevedere la possibilità di fare un salto in giornata, per chi è abbastanza vicino. In ogni caso, non mancano soluzioni comode come alberghi nelle vicinanze in cui alloggiare.

In treno : il modo più comodo e sostenibile per arrivare è il treno. La stazione di Bolzano si trova a pochi minuti a piedi da Piazza Walther;

: il modo più comodo e sostenibile per arrivare è il treno. La si trova a pochi minuti a piedi da Piazza Walther; In auto : per chi proviene da sud, l’uscita è Bolzano Sud, mentre per chi viene da Nord, come Brennero/Innsbruck, allora bisogna imboccare Bolzano Nord. Tra i parcheggi consigliati c’è P8 (a pagamento), in via Mayr Nusser, a circa 10 minuti a piedi. Ci sono comunque molti parcheggi anche fuori dal centro, che spesso risultano più convenienti per evitare di girare a vuoto alla ricerca di un posto;

: per chi proviene da sud, l’uscita è Bolzano Sud, mentre per chi viene da Nord, come Brennero/Innsbruck, allora bisogna imboccare Bolzano Nord. Tra i parcheggi consigliati c’è P8 (a pagamento), in via Mayr Nusser, a circa 10 minuti a piedi. Ci sono comunque molti parcheggi anche fuori dal centro, che spesso risultano più convenienti per evitare di girare a vuoto alla ricerca di un posto; In bus: le linee che si fermano nei pressi del centro sono 1, 5 e 8.

Info utili sul mercatino di Natale a Bolzano

Proprio perché è uno dei mercatini più importanti in Italia e in Europa, vogliamo dare ulteriori suggerimenti per avere la possibilità di pianificare al meglio la propria visita. Per esempio, soprattutto nei weekend, è meglio arrivare presto al mattino: l’importante è indossare un abbigliamento pesante perché la temperatura scende di parecchi gradi durante il periodo festivo, come è normale che sia. Per fortuna, c’è sempre il modo di riscaldarsi bevendo un buon vin brulè.

Eventi natalizi a Bolzano

Il Natale a Bolzano si arricchisce sempre con eventi imperdibili: le cose da fare non si esauriscono affatto con il mercatino. Qui di seguito illustriamo alcuni degli appuntamenti da segnare in agenda, anche per i più piccoli.

Mercatino solidale : si tiene dal 29 novembre al 23 dicembre 2024 a Piazza del Grano, dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 19. Venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19;

: si tiene dal 29 novembre al 23 dicembre 2024 a Piazza del Grano, dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 19. Venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19; Sabato : tutti i sabati è previsto lo spettacolo sul ghiaccio;

: tutti i sabati è previsto lo spettacolo sul ghiaccio; Domeniche : tutte le domeniche d’Avvento è previsto il concerto della banda musicale;

: tutte le domeniche d’Avvento è previsto il concerto della banda musicale; San Nicolò al Mercatino di Natale : evento in programma il 6 dicembre 2024 dalle ore 15 alle 17 circa;

: evento in programma il 6 dicembre 2024 dalle ore 15 alle 17 circa; I Krampus al Mercatino di Natale : evento in programma l’8 dicembre dalle ore 17 alle 19 circa;

: evento in programma l’8 dicembre dalle ore 17 alle 19 circa; Tradizionale corsa internazionale di San Silvestro nel centro storico il 31 dicembre 2024.

Non si può poi non fare un salto al Parco di Natale, dove vengono allestiti ulteriori stand, circa 20, suddivisi sempre tra quelli dedicati all’artigianato e alla gastronomia. Nel 2024 è prevista una nuova location, non più in Via Isarco bensì al Parco dei Cappuccini: siamo proprio vicini al Duomo di Bolzano e, naturalmente, a pochissimi minuti a piedi da Piazza Walther. Per il resto, il divertimento è su misura di tutta la famiglia, e dal 29 novembre al 14 dicembre si tiene anche un Natale di Libri, la nona edizione dell’evento nella sala del Circolo Cittadino.