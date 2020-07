Grotte e piscine naturali della Puglia, esplosioni di magia

editato in: da

Terra magica, meta perfetta per tutto l’anno e destinazione meravigliosa in estate è la Puglia. Una zona ricca di bellezze naturali, borghi che tolgono il fiato e spiagge da sogno.

E tra tutte questi spettacoli ci sono anche altre attrazioni che fanno innamorare follemente i numerosi visitatori. Come le incredibili grotte e le straordinarie piscine naturali in cui concedersi bagni indimenticabili. Luoghi assolutamente incantevoli e creatisi naturalmente tra rocce e scogli.

Come non nominare, per esempio, la Grotta della Poesia, un posto magnetico e una vera perla di rara bellezza. Qui si estende una favolosa roccia a picco su acque cristalline che porta in vita una delle piscine naturali più belle del mondo.

Da non perdere anche la Grotta Monaca, un vero regalo della Natura che non ha eguali per bellezza e paesaggio e che è davvero una delle migliori perle del Salento.

Ancor più sorprendente è Santa Cesarea Terme, località nota per le sue acque sulfuree e per la massiccia presenza di tufo naturale. Ed è stato proprio a ridosso della scogliera di tufo che si è venuta a creare, e tutto grazie alla maestria di Madre Natura, una piscina a cielo aperto più che suggestiva.

Altrettanto magnifica è Marina Serra, sul versante adriatico. Un incantevole territorio caratterizzato da una costa in cui la scogliera si declina in anfratti e insenature paradisiache. Anche qui la natura ha dato il meglio di sé, creando delle forme che ricordano, addirittura, degli antichi castelli.

Infine, ma non per importanza, la straordinaria Polignano a Mare, località nota in tutto il mondo per la sua incantevole Lama Monachile, dove l’acqua cristallina sfiora i ciottoli bianchi e tutto intorno si sviluppa una vera e propria scenografia da sogno.

Insomma, la Regione del nostro Paese che si trova nel tacco dello Stivale è una continua scoperta e un susseguirsi di meraviglie. Il luogo ideale in cui trascorrere vacanze nostrane e a stretto contatto con capolavori della natura unici nel loro genere.