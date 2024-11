Le terme naturali di Petriolo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Le bellissime Terme libere di Petriolo

Le terme di Petriolo, conosciute anche come Bagni di Petriolo, sono una sorgente termale toscana situata nella suggestiva valle dell’Ombrone, dove scorre il fiume Farma, a cavallo tra le province di Siena (33 km circa) e Grosseto (45 km). Conosciute sin dall’epoca romana, e probabilmente anche etrusca, citate da illustri personalità del mondo latino come Cicerone e Marziale, il primo complesso termale costruito a Petriolo risale addirittura all’inizio del Quattrocento, nel territorio dell’attuale comune di Monticiano.

Data la natura della struttura, della quale oggi si possono ammirare i resti delle spesse mura in pietra e di un basso loggiato, il cosiddetto Bagno Nobile di Petriolo costituisce un mirabile esempio di castello termale, eretto a protezione della fonte termale stessa, che permetteva inoltre alla repubblica di Siena di far pagare una sorta di biglietto di ingresso ai visitatori. Per tutto il Rinascimento le terme fortificate di Petriolo diventano una meta apprezzatissima da illustri personaggi dell’epoca, come papa Pio II ed esponenti della famiglia dei Medici di Firenze o dei Gonzaga di Mantova. Nonostante la presenza dell’antica struttura fortificata quattrocentesca e del moderno centro termale delle terme di Petriolo situato proprio sulle rive del fiume Farma, Petriolo è conosciuta in tutta Italia per le sue terme naturali, libere e completamente gratuite, la cui fama in Toscana è seconda solo alle cascate del Mulino situate nei pressi Saturnia.

Le secolari acque, saline e ipertermali, di Petriolo sgorgano a cascata direttamente sulla riva del fiume Farma a una temperatura di 43°C, ricchissime di minerali dalle proprietà benefiche, tra cui lo zolfo ma soprattutto il calcare. Nel tempo quest’ultimo ha permesso infatti la formazione di alcune candide piscine calcaree che raccolgono naturalmente le calde acque termali di questa fonte, particolarmente indicate nella cura di malattie croniche, pelle e artriti reumatoidi. Chi, per sua fortuna, non soffre di alcun tipo di malessere ma si immerge nelle calde acque di Petriolo alla ricerca di relax e benessere immerso completamente nella natura, riceverà gli straordinari effetti di rilassamento garantito di queste acque sia a livello muscolare che nervoso.

I bagni liberi di Petriolo, delimitati dalle fredde acque del fiume Farma tramite un muretto di ciottoli, permettono con facilità di spostarsi tra una vasca e l’altra scegliendo la temperatura ideale, esattamente come un tempo erano suddivise le varie stanze di un edificio termale nell’antica Roma, disponendo dunque a pochi metri distanza l’uno dall’altre di calidarium, tepidarium e frigidarium, rappresentato in questo caso dal fiume stesso. Se l’alta concentrazione di calcare presente nelle acque termali di Petriolo ha permesso la formazione delle sue meravigliose piscine naturali con il loro tipico color bianco candido, lo zolfo invece ha a sua volta creato uno strato fangoso sui ciottoli neri del fiume Farma, ricco di elementi minerali e microrganismi che, utilizzati come uno scrub naturale, rappresentano un vero toccasana per la pelle.

Proprio a fianco delle vasche termali di Petriolo, da alcuni decenni è sorto il moderno stabilimento termale delle terme di Petriolo, che però non ha minimamente intaccato la fama e l’afflusso di visitatori delle libere piscine presenti sul bordo del fiume Farma. Come altre località termali toscane, il centro propone da un lato vasche termali terapeutiche e alcuni trattamenti di cura, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, tra cui inalazioni, fangobalneoterapia e massoterapia, dall’altro un moderno centro benessere che propone ai propri ospiti vasche termali interne ed esterne con vista sul fiume, nonché un ampio pacchetto di massaggi e trattamenti a base di fanghi e argilla termale.

Come arrivare alle terme di Petriolo

Le terme di Petriolo in Toscana sono facilmente raggiungibili in auto, sia da Siena che da Grosseto, grazie alla posizione strategica lungo le principali arterie stradali toscane. Se provenite da Siena, dovrete percorrere la SS73 in direzione di Monticiano, un affascinante borgo situato sulle colline toscane. Una volta giunti a Monticiano, basta seguire le indicazioni verso il fiume Farma per arrivare al sito termale. Il tragitto da Siena dura circa 30-40 minuti (33 km), ed è un percorso che vi consente di immergervi subito nella bellezza naturale della Val di Merse, famosa per i suoi paesaggi incontaminati.

Se invece partite da Grosseto, dovrete percorrere la SS223, una delle principali strade che collegano la città con la zona della Val di Farma. Seguendo la SS223 in direzione di Monticiano, dopo circa 45 km raggiungerete Petriolo. Questo tragitto vi offre splendidi panorami delle colline metallifere e della campagna toscana, ed è facilmente percorribile in circa 45 minuti. Una volta arrivati a Petriolo, vi troverete subito a pochi passi dalle terme.

Fonte: iStock

In alternativa, per chi arriva in treno, la stazione ferroviaria più vicina alle terme di Petriolo è quella di Civitella Paganico, a circa 20 km dal sito termale. La stazione è ben collegata con la linea ferroviaria principale che collega Siena e Grosseto, quindi può essere una comoda opzione per chi preferisce viaggiare in treno. Dalla stazione di Civitella Paganico, è possibile prendere un taxi per arrivare in pochi minuti alle terme. Il tragitto in taxi impiega circa 20-25 minuti, e vi permetterà di godere di un comodo trasporto verso una delle località termali più suggestive della Toscana.

Inoltre, per chi arriva dall’estero o da altre regioni d’Italia, la zona è ben servita anche dalle autostrade: l’autostrada A1 e l’A12 collegano facilmente la Toscana con il resto d’Italia, e una volta arrivati nella zona di Siena o Grosseto, proseguire verso le terme di Petriolo è davvero semplice.

Per i visitatori che preferiscono viaggiare in autobus, esistono anche collegamenti diretti da Siena e Grosseto che permettono di raggiungere Petriolo, sebbene il servizio possa non essere frequente durante l’anno, quindi è sempre meglio consultare gli orari e pianificare con anticipo.

Giorni di apertura e orari delle terme di Petriolo

Le terme libere di Petriolo sono accessibili ogni giorno, 24 ore su 24, senza alcun costo di ingresso, come le altre terme famose in Toscana. Non c’è bisogno di prenotazione, ma nei periodi di alta stagione la zona può essere più affollata, soprattutto durante i fine settimana. Le acque termali naturali sono sempre disponibili per chi cerca il benessere immerso nella natura.

Il centro termale moderno invece, situato a pochi passi dalle terme libere, ha orari di apertura dalle 9:00 alle 17:30. È possibile verificare gli orari aggiornati e le offerte stagionali contattando direttamente la struttura o consultando il sito ufficiale.

Prezzi delle terme di Petriolo

Le terme libere di Petriolo, tra le più belle in Italia, sono completamente gratuite, permettendo a tutti di accedere alle calde acque termali senza alcun costo. Tuttavia, durante la stagione turistica alta, potrebbe esserci una maggiore affluenza, per cui è sempre consigliabile arrivare presto per godere appieno della bellezza e della tranquillità del luogo.

Il centro termale moderno offre una gamma di trattamenti a pagamento. Un ingresso giornaliero alle vasche termali può costare circa €30-50 a persona. Sono disponibili anche pacchetti per massaggi, fangoterapia e altri trattamenti di benessere, con sconti speciali durante i periodi di bassa stagione e offerte per soggiorni più lunghi. È consigliabile prenotare in anticipo per approfittare delle offerte.

Trattamenti e servizi delle terme di Petriolo

Come già detto, le terme libere di Petriolo sono famose per le loro acque termali ipertermali e saline, che sgorgano a circa 43°C, ricche di minerali dalle proprietà terapeutiche, come lo zolfo e il calcare. Le acque sono ideali per il trattamento di malattie croniche, disturbi alla pelle e artriti reumatoidi. Chi cerca invece un momento di relax, troverà beneficio nel rilassamento muscolare e nervoso, grazie alle acque calde immerse nella natura.

Le vasche termali naturali di Petriolo sono suddivise in vari “ambienti”, con temperature diverse, che ricordano le stanze di un antico stabilimento termale romano: calidarium, tepidarium e frigidarium, quest’ultimo rappresentato dal fiume Farma. Inoltre, lo strato fangoso creato dallo zolfo sui ciottoli del fiume è un eccellente scrub naturale, che aiuta a rigenerare la pelle.

Il centro termale moderno, accanto alle terme libere, offre trattamenti come:

Inalazioni termali

Fangobalneoterapia

Massaggi e trattamenti benessere con fanghi e argilla termale

con fanghi e argilla termale Vasche termali interne ed esterne con vista sul fiume

interne ed esterne con vista sul fiume Massoterapia di sinergia termale

Inoltre, il centro dispone di un ampio spazio per il relax, che rende l’esperienza ancora più piacevole.

Info utili sulle terme di Petriolo