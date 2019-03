007 Spectre: le location del film

Il ventiquattresimo film dedicato al personaggio di. Una lunga avventura che vede il protagonista confrontarsi con la spietata organizzazione Spectre. Tutti i cattivi della saga troveranno posto in un’invisibile filo di seta che porterà James Bond a viaggiare in lungo e in largo per il mondo. Tantissime le tappe a cominciare da Città del Messico . L'agente 007 parte da qui, tra le stanze del Gran Hotel De La Ciudad De Mexico e Plaza de la Constitución, conosciuta come Zócalo.