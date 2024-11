Diventa gladiatore per un giorno. Al Colosseo un’esperienza epica

L'anfiteatro più celebre del mondo ospiterà gli aspiranti gladiatori per un viaggio indietro nel tempo. Ecco come candidarsi a vivere l'esperienza più incredibile dell'anno

Fonte: Airbnb/Daniele Castellaro Diventare gladiatore per un giorno: l'esperienza al Colosseo

Il suono vibrante della folla che invoca il nome di “Massimo”, quello di un generale che diventò schiavo e poi gladiatore, che osò sfidare un imperatore, è qualcosa che non possiamo dimenticare. Del resto non è un caso che, a distanza di anni, il capolavoro cinematografico del 2000 diretto da Ridley Scott resta ancora uno dei film più amati e visti di sempre.

Non stupisce, dunque, la grande accoglienza nei confronti del sequel di questa pellicola al cinema nelle sale italiane dal 14 novembre. Stesso regista, stesso posto, quello che evoca i fasti dell’Antica Roma, e poi scenografie colossali ed emozionanti, storie di intrighi, potere e vendetta. E, ancora, location mozzafiato per il Gladiatore 2, quelle da ammirare sul grande schermo e da raggiungere durante i prossimi viaggi.

La Capitale d’Italia, per esempio, è il luogo perfetto per immergersi nella storia antica che ha ispirato anche la pellicola. E lo è ancora di più perché, in occasione dell’uscita del sequel, cittadini e viaggiatori potranno diventare gladiatori per un giorno vivendo un’esperienza senza tempo all’interno del Colosseo. Ecco come partecipare.

Vesti i panni del Gladiatore all’interno dell’anfiteatro più famoso del mondo

Per anni, anzi per secoli, il Colosseo è stato il teatro di epiche battaglie. Qui si sono incontrati imperatori e cittadini, qui si sono scontrati eroi senza macchia e senza paura: i gladiatori. Ed è sempre qui, nel sito più visitato d’Italia nonché inserito nella lista delle sette meraviglie del mondo moderno, che sarà possibile vivere e condividere un’esperienza leggendaria.

In occasione del secondo capitolo de Il Gladiatore, infatti, l’iconica arena tornerà alle sue origini diventando il teatro di uno scontro spettacolare tra gladiatori. L’esperienza, prenotabile su Airbnb a partire dal 27 novembre, è un vero e proprio viaggio nel tempo. Una chiamata per tutti i guerrieri audaci che vogliono scoprire e cambiare il loro destino.

Fonte: Airbnb/Daniele Castellaro

Cosa vi aspetta è presto detto: entrerete nell’arena e, che siate vincenti o perdenti, vivrete un’avventura senza eguali. Indosserete l’armatura e diventerete gladiatori per un giorno e, proprio come loro, attraverserete i labirinti che si nascondono nelle viscere del Colosseo per seguire le loro orme, per allenarvi e anche per rimettervi in forza con i loro cibi preferiti. E alla fine, darete prova del vostro coraggio affrontando gli altri guerrieri.

Come partecipare all’esperienza

L’esperienza, promossa da Airbnb, avrà luogo al Colosseo in due giornate: il 7 e l’8 maggio 2025 dopo il tramonto. Saranno scelti fino a un massimo di 16 candidati divisi in 8 coppie.

La partecipazione è gratuita e prevede l’ingresso al Colosseo e all’ipogeo, la visione di un combattimento esclusivo tra gladiatori esperti, l’allenamento e, infine, la battaglia che verrà svolta sotto gli occhi attenti di un summa rudis, il giudice che deciderà il vostro destino. Ad accogliervi, inoltre, ci sarà un host di eccezione: il gladiatore Lucius.

Chi ha voglia di prendere parte all’audace esperienza, e vestire i panni di un gladiatore per un giorno, può presentare la sua candidatura sul sito di Airbnb a partire dalle ore 15.00 del 27 novembre (ora italiana) e fino alle 8.59 del 10 dicembre. I prescelti dovranno provvedere in maniera autonoma al viaggio di andata e di ritorno per e da Roma.