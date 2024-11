Le migliori terme dell’Alto Adige

Fonte: iStock Coppia si rilassa in una piscina termale

L’Alto Adige è la meta perfetta per chi è alla ricerca di un’esperienza unica di benessere nella meravigliosa cornice delle Dolomiti. In questa suggestiva atmosfera, tutti coloro che sono amanti del relax o che vogliono rigenerarsi dopo una giornata sugli sci possono trovare magnifici centri termali, in grado di offrire una vasta serie di servizi e strutture per ritrovare il proprio migliore stato di benessere. Ecco quali sono alcuni fra i migliori centri termali dell’Alto Adige e tutte le informazioni relative a questi servizi.

Il centro termale di Acquarena a Bressanone

Adiacente al suggestivo centro storico di Bressanone si trova il centro termale Acquarena, la meta ideale per chi cerca benessere e relax durante il periodo invernale in Italia. Qui è possibile trovare non solo una vasta gamma di piscine interne riscaldate, ma anche diverse saune, con bagni turchi e saune aromatiche, e zone relax, dove passare una giornata all’insegna del proprio benessere, sia fisico che mentale: il centro termale giusto sia per famiglie, che per coppie o amici.

Specialmente durante i mesi invernali, decidere di passare una giornata in questo centro termale consente di vivere un’atmosfera decisamente accogliente, dove l’acqua calda delle terme crea un contrasto piacevole con le temperature esterne più rigide. All’interno del centro termale Acquarena è presente anche una piscina olimpionica interna, ideale anche per il nuoto.

Informazioni utili sul centro termale di Acquarena

L’ingresso giornaliero all’area piscine ha un prezzo giornaliero che varia dai 15,00€ per adulto, durante la settimana, ai 17,00€ nei festivi, con la possibilità di acquistare pacchetti di ingresso ad ore, da 25, 50 e 75 ore, e biglietti dal prezzo ridotto, dai 7,50€ per i bambini fino ai 12,50€ per i ragazzi, oppure biglietti d’ingresso per le famiglie. Per chi, invece, vuole avere un ingresso anche per l’area sauna, i prezzi giornalieri partono da 20,00€ per adulto, per un massimo di un’ora e mezza, fino a 37,00€ per l’ingresso giornaliero nelle giornate festive. Questo biglietto, inoltre, comprende anche l’accesso all’area piscine.

Per quanto riguarda, invece, gli orari di apertura, questi sono differenti per area sauna e piscina. Infatti, l’area sauna è aperta dal Lunedì al Mercoledì ed il venerdì dalle 13.00 alle 22.00, il Giovedì solo per le signore dalle 10.00 alle 17.00 e mista dalle 17.00 alle 22.00, e nel fine settimana e nei festivi dalle 10.00 alle 22.00. L’area piscine interna, invece, è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00.

Il centro termale di Acquarena, a Bressanone, è raggiungibile in auto, tramite l’autostrada A22, oppure in treno, arrivando alla stazione cittadina e proseguendo per una camminata di circa 15 minuti a piedi oppure utilizzando i vari autobus locali.

Terme di Merano: benessere nel cuore dell’inverno

Le Terme di Merano sono una delle mete più amate da tutti coloro che sono alla ricerca di relax e rigenerazione, soprattutto durante i mesi invernali. Questo centro termale si trova nel centro cittadino ed è una struttura in cui modernità e tradizione si mischiano alla perfezione, con un’architettura elegante in uno scenario alpino decisamente incantevole.

Durante l’inverno, infatti, il giardino termale si trasforma in un’oasi di pace circondata dalla neve, mentre le piscine riscaldate sono in grado di offrire un’esperienza di relax unica. Ci sono un totale di 25 piscine termali, tra vasche termali, piscine salati ed idromassaggio. Inoltre, è presente anche un’area sauna, dove trovare cabine panoramiche sul panorama circostante e saune finlandesi, oltre usufruire di alcuni trattamenti benessere, a pagamento, con l’utilizzo di prodotti locali.

Informazioni utili sulle Terme di Merano

Il prezzo di ingresso al centro termale varia a seconda se si decide di entrare solo alle Terme o di accedere anche all’area sauna. Nel primo caso, il solo ingresso alle terme, è di 25,00€ per adulto e per l’intera giornata, che scende a 19,00€ per tre ore e 17,00€ per due ore, oppure di 37,00€ se si vuole accedere anche all’aura sauna, sempre per l’intera giornata, nelle giornate feriali. Per i festivi ed il fine settimana il prezzo sale sensibilmente, con l’ingresso intero alle terme che è di 27,00€ e l’ingresso al centro termale e l’area sauna di 39,00€. Inoltre, per chi lo desidera, è possibile acquistare il biglietto d’ingresso per un aperitivo o un brunch all’interno del centro a partire da 27,00€.

L’apertura del centro termale è prevista, dal Lunedì alla Domenica, dalle 9.00 alle 21.00, mentre per l’area sauna dalle 14.00 alle 21.00 dal Lunedì al Venerdì e Sabato, Domenica e festivi dalle 10.00 alle 21.00.

Le Terme di Merano, grazie alla loro posizione nel centro cittadino, sono facilmente raggiungibili sia in auto che con i mezzi pubblici. In auto, la superstrada che collega la città di Merano con Bolzano offre un collegamento veloce e diretto, mentre in treno è possibile arrivare direttamente alla stazione cittadina, che si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro termale: un’opzione decisamente comoda.

Il centro Termale a Riscone di Brunico: Cron4

Cron4, questo è il nome di uno dei più famosi centri termali dell’Alto Adige, precisamente a Riscone di Brunico. Questa località, immersa nella bellissima Val Pusteria, tra splendide montagne e paesaggi invernali mozzafiato, è caratterizzata dall’eleganza unica delle sue strutture oltre che dall’atmosfera decisamente accogliente.

Il centro termale Cron4 vanta una vasta area sauna, considerata dai più come una delle migliori dell’Alto Adige, in quanto dispone di oltre dodici tipi di sauna diverse, tra quelle di tipo finlandese, i bagni di vapore e le saune panoramiche con vista sulle vette innevate delle Dolomiti. Inoltre, è presente anche una zona piscine, nella quale trovare numerose vasche riscaldate, sia interne, che esterne: l’ideale per chi è alla ricerca di un momento di relax nelle fredde giornate invernali o di riposo, dopo le diverse attività sportive che è possibile fare nella zona.

Informazioni utili per l’ingresso al centro termale Cron4

Il centro Cron4 è aperto tutti i giorni. Nello specifico, l’orario di apertura dell’area piscine è dalle 10.00 alle 21.00, mentre varia per l’area saune dalle 12.00 alle 22.00.

Per quanto riguarda l’ingresso alle piscine è possibile acquistare dei pacchetti da 10 ingressi, che consentono, ad esempio, o l’ingresso giornaliero o l’ingresso per una sola ora e mezza, ed il cui prezzo è, rispettivamente, di 125,00€ o di 61,00€. Per l’area sauna funziona in un modo simile, ovvero con un ingresso giornaliero di 38,00€ per adulto oppure, per 10 giorni, ad un prezzo di 320,00€. È possibile anche acquistare ticket ad un prezzo ridotto per ragazzi, studenti, senior oppure famiglie.

Cron4 si trova a pochi minuti in auto dal bellissimo centro di Brunico, che nel periodo invernale si accende grazie ai mercatini natalizi, e che è raggiungibile anche in treno grazie alla presenza di una stazione ferroviaria, ben collegata ai dintorni grazie ad un’efficiente rete di mezzi pubblici.

Centro Termale di Balneum Sterzing a Vipiteno

Nel cuore della pittoresca città di Vipiteno, in una splendida cornice formata dalle maestose montagne dell’Alto Adige, si trova il Centro Termale Balneum Sterzing, una meta termale ideale soprattutto durante il periodo invernale. Queste terme offrono ai propri ospiti un’atmosfera decisamente intima e rilassante, perfetta per chi desidera staccare dal caos e dalla routine giornaliera di città, rigenerandosi in un ambiente tranquillo.

Balneum è in grado di combinare modernità e tradizione, grazie alla presenza di diverse piscine riscaldate, oltre che diverse vasche idromassaggio e un’ampia zona saune, progettata per favorire il rilassamento e la purificazione del corpo degli ospiti della struttura, anche grazie a percorsi e trattamenti di benessere, come, ad esempio, massaggi e percorsi termali. Inoltre, le ampie vetrate del centro termale, permettono di godere di una vista panoramica sulle montagne innevate della zona zona.

Informazioni utili per il centro termale Balneum Sterzing

Gli orari per accedere alla struttura variano per zona piscine e zona saune. Nello specifico, la zona piscine è aperta tutti i giorni: il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.00 alle 21.00, il Martedì ed il Giovedì dalle 12.00 alle 21.00 ed il Sabato, la Domenica ed il periodo di vacanze scolastiche dalle 10.00 alle 21.00. Il prezzo d’ingresso giornaliero per gli adulti è di 7,90€, per i bambini di 4,20€ e per i ragazzi 6,30€, con variazioni che possono riguarda i gruppi e le famiglie, ma anche il numero di ingressi.

Per quanto riguarda, invece, la zona saune gli orari sono i seguenti: dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 22.00 ed il Sabato, la Domenica e i Festivi dalle 10.00 alle 22.00. Inoltre, è possibile l’ingresso alle sole signore il Lunedì dalle 14.00 alle 18.00, esclusi i periodi di festività, e per le famiglie la Domenica ed i Festivi dalle 10.00 alle 16.00. Il prezzo d’ingresso per quest’area comprende anche quello alle piscine. Nei giorni feriali è di 29,00€ per gli adulti, 27,00€ per i ragazzi e 14,70€ per i bambini da 4 a 14 anni, mentre, nei giorni festivi, è rispettivamente di 31,00€, 29,00€ e 16,00€. Anche in questo caso sono previste modifiche di prezzo per famiglie ed ingressi multipli.

Come raggiungere questo centro termale? Per chi viaggia in auto, raggiungere Balneum Sterzing a Vipiteno è molto comodo: basta percorrere l’autostrada A22 e proseguire per l’uscita Vipiteno, il centro termale è distante pochi minuti dal casello autostradale. Chi, invece, predilige o preferisce gli spostamenti in treno, la città è ben collegata con la rete ferroviaria italiana e la stazione si trova a circa 15 minuti a piedi da Balneum Sterzing.

L’atmosfera accogliente di questi centri termali dell’Alto Adige è in grado di regalare agli ospiti, singoli, famiglie o gruppi di amici che siano, un’esperienza perfetta, all’insegna del relax e, perché no, anche del divertimento. Questi sono solo alcuni dei più bei centri termali d’Italia, che vale la pena visitare per rigenerare corpo e mente.