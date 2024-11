Fonte: iStock Tendenze di viaggio del 2024

Sei in cerca di ispirazione per le tue prossime avventure? Niente paura, le tendenze di viaggio del 2024 ti vengono in aiuto e ti rivelano cosa preferiscono gli italiani, dove vanno, e come Compass – società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca – supporta queste esperienze in modi innovativi. Spoiler: c’è una nuova voglia di fare le valigie, ma sempre con il giusto occhio al budget e alle emozioni autentiche.

Viaggi 2024, il Bel Paese domina ancora

Nel 2024, il 78% degli italiani si è concesso almeno una vacanza, segnando un incremento del 12% rispetto al 2023. Numeri che sono destinati a crescere in vista delle ferie natalizie. E indovina un po’? Il mare continua a essere la meta preferita, scelto da metà dei vacanzieri, mentre montagne, laghi e città d’arte si spartiscono le preferenze dei più curiosi e di chi pian piano desidera avvicinarsi a esperienze mai provate prima.

Eppure, la voglia di restare vicini a casa prevale ancora: il 77% delle vacanze si svolgono in Italia, mentre il 19% si spinge appena verso l’Europa, con un entusiasmo maggiore da parte della Gen Z, sempre più attratta da mete culturali e social-friendly.

Si conferma, poi, il grande successo dell’organizzazione fai-da-te: ben il 77% degli italiani pianifica le vacanze in autonomia, con l’idea di risparmiare qualcosa sul conto finale. E per chi pensa ancora che last minute sia cool, sappiate che è un po’ passato di moda. Oggi, pianificare in anticipo permette di risparmiare e di scegliere con più calma il viaggio perfetto.

La casa rimane la scelta prioritaria del 36% dei viaggiatori, seguita dall’albergo che si conferma il porto sicuro delle generazioni più mature mentre solo il 14% sceglie la formula del B&B, molto in voga qualche anno fa. Scelti in misura minore dagli italiani villaggi vacanze, agriturismi e agricampeggio.

Budget sotto controllo e nuove soluzioni di pagamento

Le vacanze richiedono spese importanti, ma su questo gli italiani sembrano avere il controllo: si prevede una spesa media pro-capite di circa 340€ per gli spostamenti (considerati tutti i mezzi di trasporto utili a raggiungere la destinazione scelta quindi aerei, navi, auto, treni) e 676€ a persona per l’alloggio. La popolazione maschile, le generazioni più adulte e le famiglie con figli spesso spendono più del previsto per imprevisti o sfizi. Un buon 18% opta inoltre per il gettonatissimo viaggio fuori stagione, ideale per gli itinerari più rilassanti e a budget ridotto.

Per aiutare a gestire meglio questi costi, il Buy Now Pay Later sta guadagnando popolarità, dal momento che può essere usato a partire da piccoli importi fino a budget più considerevoli. HeyLight, l’insieme di soluzioni di pagamento e di credito al consumo lanciato da Compass, consente di dilazionare i pagamenti permettendo di vivere vacanze gestendone la spesa con maggior facilità.

Il grande ritorno degli italiani alle vacanze si traduce in un’importante opportunità economica per tutti gli attori coinvolti nell’industria del turismo – afferma Nicola de Cesare, Senior Director E Commerce & International Markets di HeyLight. A supportare il turismo arrivano anche innovative soluzioni di dilazione, come il Buy Now Pay Later un incentivo a viaggiare di più o a concedersi un budget superiore di spesa. Con HeyLight siamo fieri di supportare lo sviluppo commerciale degli operatori turistici, grazie alla possibilità di dilazionare il costo delle prenotazioni attraverso un approccio flessibile e multicanale”.

Oggi HeyLight è presente in oltre 26.000 punti vendita e più di 1000 e-commerce, e oltre i due terzi tra loro esprime una soddisfazione sul prodotto superiore ad 8 (in una scala fino a 10). I motivi? Oltre alla semplicità del processo di vendita e alla tempestività di ricezione dell’esito della pratica, i merchant apprezzano moltissimo la possibilità offerta al cliente di addebitare le rate sul conto corrente in alternativa alla carta di credito e l’ampiezza del periodo di rateizzazione offerto.

Se poi andiamo a guardare i risultati di business, emerge ancor più chiaramente il motivo della soddisfazione: abbiamo un’incidenza media del 13-14% di HeyLight sulle vendite mensili, e un terzo dei ticket medi risulta più alto quando l’acquirente usa HeyLight come modalità di pagamento.

HeyLight e il BTO, tecnologia e viaggi si incontrano

HeyLight porta con sé anche una ventata di innovazione. La partecipazione al BTO – Be Travel Onlife 2024 del 27 e 28 novembre a Firenze, evento che da oltre 15 anni si dedica al futuro del turismo attraverso tecnologia e nuove strategie, conferma il suo impegno per migliorare l’esperienza di viaggio degli italiani. Al BTO, HeyLight mostrerà come soluzioni digitali e flessibili di pagamento possono aiutare i viaggiatori a pianificare con più serenità, senza sacrificare qualità o sicurezza, su tutti i canali di acquisto: in agenzia, in struttura e anche on-line.