Da Nord a Sud: 10 città italiane da visitare a Natale

La magia natalizia riecheggia da Nord a Sud, trasformando ogni angolo del nostro Paese in uno spettacolo a cielo aperto, tra luci e installazioni, addobbi, mercatini, fiere e tante attrazioni imperdibili. Tra le città italiane da visitare a Natale c'è, senza ombra di dubbio, Roma, cuore della cristianità, considerata una delle migliori destinazioni in Europa per le vacanze invernali. Tantissimi gli eventi imperdibili nella Capitale, per il divertimento di grandi e piccini. (In foto, il Colosseo a Roma)