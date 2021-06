Il lago italiano, bellissimo e pluripremiato, che non tutti conoscono

editato in: da

Lo scrittore e poeta Antonio Fogazzaro lo definiva una preziosa perla in un più prezioso scrigno. E in effetti, questo lago, un gioiello lo è davvero. Non solo per la sua posizione geografica e per la sua conformazione, ma anche per la pace e la tranquillità che lo caratterizza.

Il Lago di Molveno è un tesoro prezioso. E non lo diciamo solo perché questo scrigno d’acqua incanta la vista e inebria i sensi, ma anche perché si tratta di un bacino pluripremiato da Legambiente per la pulizia delle sue acque e per la purezza della sua aria. Eppure, nonostante siano molte le persone affascinate da questo luogo, quello di Molveno resta ancora un lago poco battuto dai sentieri più turistici. Ma forse, è meglio così.

Premiato più volte di seguito come il lago più bello d’Italia, questo bacino idrico situato sulle Dolomiti trentine, è caratterizzato da acque meravigliose, che ricordano per sfumature e suggestioni quelle dei mari che bagnano i paradisi terrestri.

Il lago è immerso nel Parco Naturale dell’Adamello in una cornice maestosa e suggestiva, quella della catena montuosa del Brenta. Il modo migliore per raggiungerlo, in circa due ore, è quello di passeggiare tra i boschi dove si nascondono scoiattoli e cervi, tra cascate e pontili, salite e discese nell’aria fresca e pulita delle pinete.

Il Lago di Molveno è un bacino idrico alpino di origine naturale premiato sia da Legambiente che dal Touring Club Italiano per la qualità dell’acqua, per quella dell’aria, per la spiaggia e per i servizi. A guardarlo nella sua visione d’insieme sa restituire una vera e propria immagine da cartolina.

Quest’area, però, è anche un vero e proprio esempio di gestione del territorio. Sono molti, infatti, i servizi offerti che lo inquadrano come una delle migliori e complete destinazioni turistiche per famiglie e viaggiatori. A nord del lago poi, si trova il paese di Molveno, Bandiera Arancione del Touring Club.

Nei pressi del bacino naturale, inoltre, c’è la suggestiva funivia panoramica che consente di salire fino all’Altopiano di Pradel, il punto di accesso per le escursioni del cuore delle Dolomiti di Brenta, nonché luogo custode di panorami mozzafiato e suggestivi.