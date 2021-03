Il più bell’itinerario da fare in bicicletta è sulla Riviera Romagnola

editato in: da

Il percorso non è lungo, solo 10 chilometri. Il paesaggio che si attraversa in bicicletta, però, è bellissimo. Ecco perché l’itinerario che costeggia la cittadina di Cervia, sulla Riviera Romagnola, è uno dei più piacevoli che si possano fare ed è adatto a tutti.

Dal centro storico della cittadina romagnola porta fino all’affascinante Villa Ragazzena, lungo un piacevole itinerario in piano.

L’itinerario è facile: si parte da piazza Garibaldi, cuore della cittadina, e si pedala in direzione Nord. Il percorso conduce fino al confine meridionale della grande pineta di Milano Marittima: qui si svolta a Ovest in direzione della Casa delle Farfalle, una struttura che ospita una grande varietà di farfalle tropicali, per poi proseguire in direzione frazione Castiglione di Cervia, dove è possibile ammirare la celebre Villa Ragazzena.

Si tratta di grande casa contadina in stile colonico, con annessa una piccola cappella per le funzioni dedicata a S. Giuseppe, che sorgeva in una zona inizialmente paludosa e malsana, poi bonificata dai frati camaldolesi di Classe, gli stessi che costruirono la villa nel 1562. Con l’epoca napoleonica e la conseguente soppressione dei monasteri divenne di proprietà privata, ma l’edificio ha saputo comunque conservare il suo aspetto imponente e signorile.

Il percorso che da Cervia porta fin qui alterna paesaggi naturali, vie storiche e stradine di campagna ed è davvero rilassante, da fare con la bella stagione quando le temperature non sono ancora troppo elevate o nelle ore meno calde dell’estate.

Cervia, da sempre è apprezzata per il suo lungo e soleggiato litorale sabbioso nonché rinomata meta di villeggiatura per le famiglie, è il luogo ideale anche per le esplorazioni in bicicletta, anche con i bambini al seguito.

Non è, questo, l’unico itinerario che si può percorrere in bicicletta. Per i più allenati, si può seguire un meraviglioso itinerario che conduce dalle Saline di Cervia fino a Ravenna. Il percorso si fa in tre tappe, da dividere in altrettanti giorni ed è dedicato più che altro agli sportivi, ma anche ai ciclo-amatori che desiderano mettersi alla prova. Si può anche percorrere solo in parte, il paesaggio che si può ammirare è fantastico: si possono ammirare i fenicotteri rosa e la natura della Pineta di Classe, un luogo tanto amato anche da Dante Alighieri che l’ha raccontato in uno dei Canti della “Divina Commedia”, così come la Riserva Naturale Ortazzo e Ortazzino, un’area selvaggia dal grande valore naturalistico.