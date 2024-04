10 idee per il ponte del 25 aprile e del 1° maggio

I ponti del 25 aprile e del 1° maggio 2024 ci regalano un'occasione imperdibile per fare una gita fuori porta, alla scoperta delle bellezze italiane. Vediamo qualche idea per trascorrere una giornata all'aria aperta: iniziamo dai siti della Lombardia Segreta, luoghi poco conosciuti che hanno un fascino speciale. In particolare, si possono visitare Villa Gromo di Mapello (prov. di Bergamo), i sotterranei del Castello di Brescia (nella foto) e i bunker antiaerei di Varese.