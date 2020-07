Volotea, voli a partire da 9 euro per un’estate alla scoperta dell’Europa

editato in: da

Per molte persone, le vacanze estive non sono ancora iniziate. E anzi, c’è chi aspetta l’ultimo minuto per decidere la meta del prossimo viaggio e approfittare di qualche offerta low cost. Ebbene, il momento è arrivato: grazie a Volotea, potrete usufruire di prezzi bassissimi per volare in Europa.

La compagnia aerea low cost ha deciso di celebrare con una promozione incredibile il suo ultimo traguardo: nei giorni scorsi ha infatti accolto a bordo il suo 30milionesimo passeggero. Un’occasione così speciale non poteva che essere festeggiata in grande stile, con degli sconti speciali che vi permetteranno di godere di una vacanza unica. Sul sito ufficiale potrete trovare biglietti a partire da appena 9 euro per viaggiare su tutto il network europeo nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 ottobre 2020. Ma dovrete affrettarvi: l’offerta è valida solo per le prenotazioni effettuate entro il 16 luglio 2020, e i posti sono limitati.

Vorreste approfittare dell’occasione, ma temete di non poter partire all’ultimo momento? Nessun problema, grazie alla nuova policy di Volotea riguardante il cambio volo: per tutti i biglietti acquistati entro il 31 luglio 2020, in partenza fino al 30 settembre 2021, potrete effettuare cambi illimitati gratuiti (ad eccezione dell’eventuale differenza di prezzo). Non vi resta dunque che scegliere la vostra destinazione, preparare le valigie e regalarvi una vacanza da sogno.

Tra le mete imperdibili per un’estate fantastica, vi consigliamo Minorca: meno affollata e più “sobria” rispetto alle rinomate località balneari di Ibiza e Maiorca, la piccola isola delle Baleari offre una natura selvaggia e incontaminata, tra spiagge favolose e splendidi parchi ricci di vegetazione rigogliosa. È il luogo ideale per un viaggio all’avventura, lontano dal turismo di massa. E potrete rimanere abbagliati dalla bellezza dei piccoli borghi marinari che si affacciano sulle acque cristalline del Mediterraneo.

Amate la Grecia? Allora non potete perdere l’opportunità di una vacanza a Zante, paradiso naturalistico ricco di incantevoli leggende. Le sue piccole baie sabbiose sono un’oasi di pace e di serenità tutte da scoprire, magari approfittando di una prospettiva diversa facendo un tour in barca: in questo modo, avrete la possibilità di esplorare anche le fantastiche grotte che punteggiano la costa, incredibili paesaggi dove la luce del sole si riflette sull’azzurro delle acque regalando mille sfumature deliziose.

Se per le vacanze estive siete già a posto, potreste organizzare un weekend autunnale: Tolosa è la meta ideale, tra splendidi edifici storici ed esperienze indimenticabili. La città è infatti attraversata dal Canal du Midi, conosciuto anche come il Canale dei due mari, dal momento che mette in collegamento l’oceano Atlantico con il Mediterraneo. Si tratta di un’opera d’ingegneria davvero incredibile, risalente al ‘600, e ormai da anni inserita tra i Patrimoni mondiali dell’umanità dall’UNESCO.